Неизведанные места севера Японии: Хоккайдо, Саппоро, Отару и лавандовые поля Фурано (мини-группа)
Исследовать старинную железную дорогу, увидеть цветущие холмы Биэй и погрузиться в историю айнов
Начало: Саппоро, ваш отель, 9:00
1 июл в 09:00
8 июл в 09:00
$1800 за человека
Малоизвестная Япония: персональный автотур по Хоккайдо
Посетить Адскую долину и местную Венецию, увидеть море цветов, узнать, как живут айны и делают виски
Начало: Саппоро, точное место и время по договорённости
20 апр в 08:00
27 апр в 08:00
$1390 за всё до 4 чел.
Помпеи Хоккайдо: гармония горячих источников и воспоминаний о катастрофе (индивидуальный тур)
Увидеть вулкан Усу, полюбоваться фейерверком над озером Тоя и заглянуть на медвежью ферму
Начало: Саппоро, точное место - по договорённости, 9:00-10...
28 апр в 08:00
29 апр в 08:00
$790 за всё до 3 чел.
