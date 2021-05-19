Всё о Сендае

Полезная информация о Сендае

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Местное время в Сендае
05:0946
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇵 Япония
Название городаСендай
По-английскиSendai
Столица регионаСендай является столицей региона
Население города1 063 103 чел.
АэропортСендай SDJ
Часовой поясAsia/Tokyo
Средняя высота53 м. от уровня моря

Где находится Сендай на карте

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Сендай

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