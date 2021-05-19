Полезная информация о Сендае
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Местное время в Сендае
05:0946
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇵 Япония
|Название города
|Сендай
|По-английски
|Sendai
|Столица региона
|Сендай является столицей региона
|Население города
|1 063 103 чел.
|Аэропорт
|Сендай SDJ
|Часовой пояс
|Asia/Tokyo
|Средняя высота
|53 м. от уровня моря
Где находится Сендай на карте
Сендай
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