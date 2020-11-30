Как добраться до Сендая на самолёте
В Сендае 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sendai Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сендая
- Сендай SDJSendai Airport
Самые дешёвые билеты в Сендай из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.11.2020
|из 🇯🇵Осаки
|3 469
|1ч 20м
|21.10.2020
|из 🇯🇵Саппоро
|4 507
|1ч 10м
|09.11.2020
|из 🇯🇵Токио
|8 834
|13ч 15м (⇵1)
|29.04.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|19 166
|18ч (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|24 632
|9ч 20м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇯🇵Хиросимы
|26 017
|25ч (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇨🇳Пекина
|48 012
|13ч 35м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|52 771
|49ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сендая
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сендая, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Хиросима, Кусиро и Осака
- 25.12.202003.01.2021
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