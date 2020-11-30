Летим в Сендай

Как добраться до Сендая на самолёте

В Сендае 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sendai Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сендая

  1. Сендай SDJ
    Sendai Airport

Самые дешёвые билеты в Сендай из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
30.11.2020из 🇯🇵Осаки3 4691ч 20м
21.10.2020из 🇯🇵Саппоро4 5071ч 10м
09.11.2020из 🇯🇵Токио8 83413ч 15м (⇵1)
29.04.2021из 🇹🇼Тайбэй19 16618ч (⇵2)
01.06.2021из 🇷🇺Хабаровска24 6329ч 20м (⇵1)
14.10.2020из 🇯🇵Хиросимы26 01725ч (⇵2)
22.12.2020из 🇨🇳Пекина48 01213ч 35м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Москвы52 77149ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сендая, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Хиросима, Кусиро и Осака

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону