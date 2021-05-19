Всё о Сидзуоке

Полезная информация о Сидзуоке

Что нужно знать о Сидзуоке: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Сидзуока, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сидзуоке
07:0305
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇵 Япония
Название городаСидзуока
По-английскиShizuoka
Столица регионаСидзуока является столицей региона
Население города701 561 чел.
АэропортСидзуока FSZ
Часовой поясAsia/Tokyo
Средняя высота23 м. от уровня моря

Где находится Сидзуока на карте

Сидзуока фото города
Сидзуока

Когда лучше лететь в Сидзуоку

Расписание авиа-рейсов