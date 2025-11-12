Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



В XII веке Камакура была столицей читать дальше страны, а также центром зарождения японского дзен-буддизма и становления касты самураев.



Мы в очередной раз убедимся, что история — это не только точные даты и имена правителей, но и судьбы обычных людей, вплетённые в узор великих событий.



Мы проследим и обсудим жизненные пути тех, кто двигал эпоху вперёд и оставался в памяти народа на века. Одним из обязательных к посещению мест в Японии является город Камакура, расположенный немного южнее Токио. Это идеальное направление для однодневной поездки из Токио или Йокогамы.В XII веке Камакура была столицей

Описание экскурсии Мы прогуляемся по знаковым и атмосферным местам, отведаем блюда японской кухни, проедем на «ретро-поезде» по колоритной железнодорожной линии Эноден, построенной в 1902 году. Камакура – это не только исторический центр с красивыми достопримечательностями, но и место силы, посещаемое японцами не менее одного раза в год. Там мы получим положительную энергию, душевное равновесие и позитивное умиротворение на месяцы вперед. Часть экскурсии мы проведем облачившись в традиционное японское кимоно. Вы получите незабываемый опыт и заряд положительных эмоций, а так же красивый, снятый и смонтированный мной видеоролик с японской музыкой и вами в роли главных героев в кимоно на память. (Кимоно и видеоролик по желанию)

