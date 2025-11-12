Одним из обязательных к посещению мест в Японии является город Камакура, расположенный немного южнее Токио. Это идеальное направление для однодневной поездки из Токио или Йокогамы.
В XII веке Камакура была столицей
В XII веке Камакура была столицей
Описание экскурсииМы прогуляемся по знаковым и атмосферным местам, отведаем блюда японской кухни, проедем на «ретро-поезде» по колоритной железнодорожной линии Эноден, построенной в 1902 году. Камакура – это не только исторический центр с красивыми достопримечательностями, но и место силы, посещаемое японцами не менее одного раза в год. Там мы получим положительную энергию, душевное равновесие и позитивное умиротворение на месяцы вперед. Часть экскурсии мы проведем облачившись в традиционное японское кимоно. Вы получите незабываемый опыт и заряд положительных эмоций, а так же красивый, снятый и смонтированный мной видеоролик с японской музыкой и вами в роли главных героев в кимоно на память. (Кимоно и видеоролик по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Цуругаока Хатиман-гу
- Улица Комати-до
- Улица Молодого принца
- Храм Зениарай бентен (там в священном источнике в пещере моют деньги, чтобы приумножить их количество)
- Синтоисткий Сасуке Инари (храм лисицы) с красными ториями-воротами
- Котоку-ин буддийский храм с Большим сидящим Буддой
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Оплата проезда и входа в храмы (200, 300, 500 иен)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция Камакура, Электрическая железная дорога Эносима, префектура Канагава
Завершение: Kamakura/Камакура станция или Токио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Токио
Индивидуальная
до 4 чел.
Камакура и Йокогама: уникальное путешествие из прошлого в будущее
Погрузитесь в мир древних традиций и современных технологий с экскурсией из Токио в Камакуру и Йокогаму
12 ноя в 15:00
13 ноя в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферный и динамичный Токио
Погулять без суеты по главным локациям и получить важные рекомендации на обзорной экскурсии
Начало: На станции Shinjuku или у вашего отеля
14 ноя в 10:00
19 ноя в 10:00
$290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Камакура - город храмов и морского бриза
Погрузитесь в атмосферу Японии 12 века в Камакуре. Буддийские храмы, синтоистские святилища и знаменитая статуя большого Будды ждут вас
Начало: На станции Токио, Маруноучи
17 ноя в 10:30
22 ноя в 10:30
$480 за всё до 4 чел.