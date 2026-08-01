Необычные маршруты по Токио

Из шумного многолюдного Токио вы отправитесь в идиллическую Камакуру с кукольными зданиями, океаном, древними храмами и сказочными восточными садами. А оттуда совершите путешествие в будущее и окажетесь в портовой Йокогаме с огнями, небоскребами и ресторанами. Я помогу «расшифровать» увиденное и раскрыть самобытный характер Японии.

Описание экскурсии

Историческая Камакура

Камакура — небольшой городок, на территории которого расположено целых 167 храмов. Я расскажу, как складывалась история этого древнего поселения на протяжении столетий: что было здесь 800 лет назад, как зародился путь воина «Бусидо» и каким образом сегун Минамото Еритомо смог впервые закрепить за собой этот титул с правом передачи его по наследству. Кроме того, вы посетите буддистский храм Хаседера, заглянете в родовое поместье семьи Минамото и рассмотрите знаменитую бронзовую статую Будды.

Современная Йокогама

Портовый город Йокогама — это уже совсем другая история, связанная в большей степени с будущим, чем с прошлым. Мы прогуляемся по ультрасовременной набережной и прокатимся на колесе обозрения любуясь видами порта будущего «Minato Mirai». Я расскажу, чем еще знаменита Йокогама и как она стала одним из крупнейших японских центров внешней торговли.

Организационные детали