Необычные маршруты по Токио

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Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее

Исследовать два колоритных японских города, древний и ультрасовременный, за один день
Из шумного многолюдного Токио вы отправитесь в идиллическую Камакуру с кукольными зданиями, океаном, древними храмами и сказочными восточными садами.

А оттуда совершите путешествие в будущее и окажетесь в портовой Йокогаме с огнями, небоскребами и ресторанами. Я помогу «расшифровать» увиденное и раскрыть самобытный характер Японии.
5
38 отзывов
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее

Описание экскурсии

Историческая Камакура

Камакура — небольшой городок, на территории которого расположено целых 167 храмов. Я расскажу, как складывалась история этого древнего поселения на протяжении столетий: что было здесь 800 лет назад, как зародился путь воина «Бусидо» и каким образом сегун Минамото Еритомо смог впервые закрепить за собой этот титул с правом передачи его по наследству. Кроме того, вы посетите буддистский храм Хаседера, заглянете в родовое поместье семьи Минамото и рассмотрите знаменитую бронзовую статую Будды.

Современная Йокогама

Портовый город Йокогама — это уже совсем другая история, связанная в большей степени с будущим, чем с прошлым. Мы прогуляемся по ультрасовременной набережной и прокатимся на колесе обозрения любуясь видами порта будущего «Minato Mirai». Я расскажу, чем еще знаменита Йокогама и как она стала одним из крупнейших японских центров внешней торговли.

Организационные детали

  • Мы встретимся в Токио и вместе поедем на электричке в Камакуру и Йокогаму
  • Транспорт, еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: электричка — 2000 йен c человека (участники также оплачивают проезд гида), обед — до 2500 йен c человека, входные билеты — 1500 йен c человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 357 туристов
Здравствуйте, меня зовут Елена. Я живу в Японии с 2005 года, с 2014 работаю гидом. Помимо предложенной экскурсии в Камакура могу провести любую другую экскурсию по предложенным вами направлениям или
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составить для вас план поездки. Работаю как с индивидуальными туристами, так и с группами. Расскажу и о истории Японии, и о жизни японцев, и о жизни иностранцев в Японии. А ещё объясню, как устроены жизнь и быт японцев, почему они такие «другие», как объяснить феномен их долгожительства и многое другое. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
3
2
1
1
В
Прекрасная экскурсия, однозначно рекомендую к посещению. Гид очень опытная приятная женщина, слушать - одно удовольствие. 10/10
Прекрасная экскурсия, однозначно рекомендую к посещению. Гид очень опытная приятная женщина, слушать - одно удовольствие. 10/10
Прекрасная экскурсия, однозначно рекомендую к посещению. Гид очень опытная приятная женщина, слушать - одно удовольствие. 10/10
Прекрасная экскурсия, однозначно рекомендую к посещению. Гид очень опытная приятная женщина, слушать - одно удовольствие. 10/10
Прекрасная экскурсия, однозначно рекомендую к посещению. Гид очень опытная приятная женщина, слушать - одно удовольствие. 10/10
Прекрасная экскурсия, однозначно рекомендую к посещению. Гид очень опытная приятная женщина, слушать - одно удовольствие. 10/10
Прекрасная экскурсия, однозначно рекомендую к посещению. Гид очень опытная приятная женщина, слушать - одно удовольствие. 10/10
Прекрасная экскурсия, однозначно рекомендую к посещению. Гид очень опытная приятная женщина, слушать - одно удовольствие. 10/10
Прекрасная экскурсия, однозначно рекомендую к посещению. Гид очень опытная приятная женщина, слушать - одно удовольствие. 10/10+1
Прекрасная экскурсия, однозначно рекомендую к посещению. Гид очень опытная приятная женщина, слушать - одно удовольствие. 10/10
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е
Леночка, спасибо вам за такое замечательное путешествие в Камакуру!🫶🏻🇯🇵🌸☺️Елена замечательный гид! это наша лучшая экскурсия! мы столько интересного узнали про историю Камакуры, про Ходзё Масако, про историю создания аллеи Сакуры,
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про храмы, про сёгуна. Мы поели вкусное мороженое, посидели в кафе за разговорами про жизнь в Японии🇯🇵. Елена рассказала нам столько интересных историй про жизнь в Японии, что мы дома пересказываем их нашим друзьям ☺️🫶🏻мы за один день узнали о Японии больше, чем знали за всю жизнь 😊всем рекомендуем посетить Камакуру, особенно в период цветения сакуры-это невероятно красиво, душевно, спокойно и восхитительно!🌸🌸🌸аллея сакуры в Камакуре это то, ради чего вы приезжаете в Японию! обязательно посетите Камакуру и обязательно с Еленой! 🌸☺️Леночка, спасибо Вам💕ждите нас на клёны☺️🫶🏻🍁

Леночка, спасибо вам за такое замечательное путешествие в Камакуру!🫶🏻🇯🇵🌸☺️Елена замечательный гид! это наша лучшая экскурсия! мы
Леночка, спасибо вам за такое замечательное путешествие в Камакуру!🫶🏻🇯🇵🌸☺️Елена замечательный гид! это наша лучшая экскурсия! мы
Леночка, спасибо вам за такое замечательное путешествие в Камакуру!🫶🏻🇯🇵🌸☺️Елена замечательный гид! это наша лучшая экскурсия! мы
Леночка, спасибо вам за такое замечательное путешествие в Камакуру!🫶🏻🇯🇵🌸☺️Елена замечательный гид! это наша лучшая экскурсия! мы
Леночка, спасибо вам за такое замечательное путешествие в Камакуру!🫶🏻🇯🇵🌸☺️Елена замечательный гид! это наша лучшая экскурсия! мы
Леночка, спасибо вам за такое замечательное путешествие в Камакуру!🫶🏻🇯🇵🌸☺️Елена замечательный гид! это наша лучшая экскурсия! мы
Леночка, спасибо вам за такое замечательное путешествие в Камакуру!🫶🏻🇯🇵🌸☺️Елена замечательный гид! это наша лучшая экскурсия! мы
Леночка, спасибо вам за такое замечательное путешествие в Камакуру!🫶🏻🇯🇵🌸☺️Елена замечательный гид! это наша лучшая экскурсия! мы+8
Леночка, спасибо вам за такое замечательное путешествие в Камакуру!🫶🏻🇯🇵🌸☺️Елена замечательный гид! это наша лучшая экскурсия! мы
Леночка, спасибо вам за такое замечательное путешествие в Камакуру!🫶🏻🇯🇵🌸☺️Елена замечательный гид! это наша лучшая экскурсия! мы
Леночка, спасибо вам за такое замечательное путешествие в Камакуру!🫶🏻🇯🇵🌸☺️Елена замечательный гид! это наша лучшая экскурсия! мы
Леночка, спасибо вам за такое замечательное путешествие в Камакуру!🫶🏻🇯🇵🌸☺️Елена замечательный гид! это наша лучшая экскурсия! мы
Леночка, спасибо вам за такое замечательное путешествие в Камакуру!🫶🏻🇯🇵🌸☺️Елена замечательный гид! это наша лучшая экскурсия! мы
Леночка, спасибо вам за такое замечательное путешествие в Камакуру!🫶🏻🇯🇵🌸☺️Елена замечательный гид! это наша лучшая экскурсия! мы
Леночка, спасибо вам за такое замечательное путешествие в Камакуру!🫶🏻🇯🇵🌸☺️Елена замечательный гид! это наша лучшая экскурсия! мы
Леночка, спасибо вам за такое замечательное путешествие в Камакуру!🫶🏻🇯🇵🌸☺️Елена замечательный гид! это наша лучшая экскурсия! мы
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Татьяна
Только вернулись из Японии🤩. Экскурсия с Еленой в Камакуру была приятным завершающим элементом нашего трипа по Японии. Все прошло отлично, Камакура чудесный городок, Елена великолепный рассказчик и классный организатор, все
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запланированное успели, в завершении посетили смотровую в Йокогаме. Благодаря настоятельной рекомендации от Елены мы там и остались, поужинали с красивым видом, а потом пошли на огромное колесо обозрения.
От души рекомендую 💕💕💕.

Только вернулись из Японии🤩. Экскурсия с Еленой в Камакуру была приятным завершающим элементом нашего трипа по
Только вернулись из Японии🤩. Экскурсия с Еленой в Камакуру была приятным завершающим элементом нашего трипа по
Только вернулись из Японии🤩. Экскурсия с Еленой в Камакуру была приятным завершающим элементом нашего трипа по
Только вернулись из Японии🤩. Экскурсия с Еленой в Камакуру была приятным завершающим элементом нашего трипа по
Только вернулись из Японии🤩. Экскурсия с Еленой в Камакуру была приятным завершающим элементом нашего трипа по
Только вернулись из Японии🤩. Экскурсия с Еленой в Камакуру была приятным завершающим элементом нашего трипа по
Только вернулись из Японии🤩. Экскурсия с Еленой в Камакуру была приятным завершающим элементом нашего трипа по
Только вернулись из Японии🤩. Экскурсия с Еленой в Камакуру была приятным завершающим элементом нашего трипа по+2
Только вернулись из Японии🤩. Экскурсия с Еленой в Камакуру была приятным завершающим элементом нашего трипа по
Только вернулись из Японии🤩. Экскурсия с Еленой в Камакуру была приятным завершающим элементом нашего трипа по
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Ирина
Мне все очень и понравилось. Одна из лучших экскурсий из тех где я была, если не самая лучшая. Чудесные места, а Елена прекрасный рассказчик. Все было супер. Рекомендую
Мне все очень и понравилось. Одна из лучших экскурсий из тех где я была, если не
Мне все очень и понравилось. Одна из лучших экскурсий из тех где я была, если не
Мне все очень и понравилось. Одна из лучших экскурсий из тех где я была, если не
Мне все очень и понравилось. Одна из лучших экскурсий из тех где я была, если не
Мне все очень и понравилось. Одна из лучших экскурсий из тех где я была, если не
Мне все очень и понравилось. Одна из лучших экскурсий из тех где я была, если не
Мне все очень и понравилось. Одна из лучших экскурсий из тех где я была, если не
Мне все очень и понравилось. Одна из лучших экскурсий из тех где я была, если не+1
Мне все очень и понравилось. Одна из лучших экскурсий из тех где я была, если не
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Е
Спасибо огромное экскурсоводу Елене за очень познавательную, интересную экскурсию с полным погружением в атмосферу традиционной Японии. Большим плюсом было личное общение с экскурсоводом, она ответила абсолютно на все вопросы, показала повседневную жизнь обычных японцев.
Рассказ Елены был очень полным, всесторонним и ярким, легко воспринимался.
Спасибо огромное экскурсоводу Елене за очень познавательную, интересную экскурсию с полным погружением в атмосферу традиционной Японии.
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Мария
Посетили экскурсию в Камакуру. Невероятные впечатления. Гид Елена потрясающе интересный человек. Рассказала много интересных фактов о жизни в Японии, была внимательна и учтива к нашим пожеланиям. Однозначно рекомендую, без положительных эмоций остаться не возможно!
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