Необычные маршруты по Токио

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Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее

Исследовать два колоритных японских города, древний и ультрасовременный, за один день

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

300 за экскурсию

Elena
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
Elena – Гид в Токио
Из шумного многолюдного Токио вы отправитесь в идиллическую Камакуру с кукольными зданиями, океаном, древними храмами и сказочными восточными садами.

А оттуда совершите путешествие в будущее и окажетесь в портовой Йокогаме с огнями, небоскребами и ресторанами.

Я помогу «расшифровать» увиденное и раскрыть самобытный характер Японии.
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее

Что вас ожидает

Историческая Камакура
Камакура — небольшой городок, на территории которого расположено целых 167 храмов. Я расскажу, как складывалась история этого древнего поселения на протяжении столетий: что было здесь 800 лет назад, как зародился путь воина «Бусидо» и каким образом сегун Минамото Еритомо смог впервые закрепить за собой этот титул с правом передачи его по наследству. Кроме того, вы посетите буддистский храм Хаседера, заглянете в родовое поместье семьи Минамото и рассмотрите знаменитую бронзовую статую Будды.

Современная Йокогама
Портовый город Йокогама — это уже совсем другая история, связанная в большей степени с будущим, чем с прошлым. Мы прогуляемся по ультрасовременной набережной, поднимемся на смотровую площадку 300-метровой башни Лэндмарк и насладимся чудесным видом на город, порт, колесо обозрения и гору Фудзи. Я расскажу, чем еще знаменита Йокогама и как она стала одним из крупнейших японских центров внешней торговли.

Организационные детали

  • Мы встретимся в Токио и вместе поедем на электричке в Камакуру и Йокогаму
  • Транспорт, еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: электричка — 2500 йен c человека, обед — до 2500 йен c человека, входные билеты — 1500 йен c человека
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Здравствуйте! Меня зовут Елена, я живу в Токио с 2005 года. Работаю гидом более 5 лет. С радостью расскажу вам о жизни и быте японцев, истории и традициях этого удивительного народа и развитии страны. До скорой встречи в Японии!
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