Необычные маршруты по Токио

Камакура — небольшой городок, на территории которого расположено целых 167 храмов. Я расскажу, как складывалась история этого древнего поселения на протяжении столетий: что было здесь 800 лет назад, как зародился путь воина «Бусидо» и каким образом сегун Минамото Еритомо смог впервые закрепить за собой этот титул с правом передачи его по наследству. Кроме того, вы посетите буддистский храм Хаседера, заглянете в родовое поместье семьи Минамото и рассмотрите знаменитую бронзовую статую Будды.
Современная Йокогама
Портовый город Йокогама — это уже совсем другая история, связанная в большей степени с будущим, чем с прошлым. Мы прогуляемся по ультрасовременной набережной и прокатимся на колесе обозрения любуясь видами порта будущего «Minato Mirai». Я расскажу, чем еще знаменита Йокогама и как она стала одним из крупнейших японских центров внешней торговли.
Организационные детали
Мы встретимся в Токио и вместе поедем на электричке в Камакуру и Йокогаму
Транспорт, еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: электричка — 2000 йен c человека (участники также оплачивают проезд гида), обед — до 2500 йен c человека, входные билеты — 1500 йен c человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 357 туристов
Здравствуйте, меня зовут Елена. Я живу в Японии с 2005 года, с 2014 работаю гидом. Помимо предложенной экскурсии в Камакура могу провести любую другую экскурсию по предложенным вами направлениям или читать дальшеуменьшить
составить для вас план поездки. Работаю как с индивидуальными туристами, так и с группами. Расскажу и о истории Японии, и о жизни японцев, и о жизни иностранцев в Японии. А ещё объясню, как устроены жизнь и быт японцев, почему они такие «другие», как объяснить феномен их долгожительства и многое другое. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
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3
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2
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1
В
Владимир
Прекрасная экскурсия, однозначно рекомендую к посещению. Гид очень опытная приятная женщина, слушать - одно удовольствие. 10/10
+1
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е
евгения
Леночка, спасибо вам за такое замечательное путешествие в Камакуру!🫶🏻🇯🇵🌸☺️Елена замечательный гид! это наша лучшая экскурсия! мы столько интересного узнали про историю Камакуры, про Ходзё Масако, про историю создания аллеи Сакуры, читать дальшеуменьшить
про храмы, про сёгуна. Мы поели вкусное мороженое, посидели в кафе за разговорами про жизнь в Японии🇯🇵. Елена рассказала нам столько интересных историй про жизнь в Японии, что мы дома пересказываем их нашим друзьям ☺️🫶🏻мы за один день узнали о Японии больше, чем знали за всю жизнь 😊всем рекомендуем посетить Камакуру, особенно в период цветения сакуры-это невероятно красиво, душевно, спокойно и восхитительно!🌸🌸🌸аллея сакуры в Камакуре это то, ради чего вы приезжаете в Японию! обязательно посетите Камакуру и обязательно с Еленой! 🌸☺️Леночка, спасибо Вам💕ждите нас на клёны☺️🫶🏻🍁
+8
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Татьяна
Только вернулись из Японии🤩. Экскурсия с Еленой в Камакуру была приятным завершающим элементом нашего трипа по Японии. Все прошло отлично, Камакура чудесный городок, Елена великолепный рассказчик и классный организатор, все читать дальшеуменьшить
запланированное успели, в завершении посетили смотровую в Йокогаме. Благодаря настоятельной рекомендации от Елены мы там и остались, поужинали с красивым видом, а потом пошли на огромное колесо обозрения. От души рекомендую 💕💕💕.
+2
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Ирина
Мне все очень и понравилось. Одна из лучших экскурсий из тех где я была, если не самая лучшая. Чудесные места, а Елена прекрасный рассказчик. Все было супер. Рекомендую
+1
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Е
Елена
Спасибо огромное экскурсоводу Елене за очень познавательную, интересную экскурсию с полным погружением в атмосферу традиционной Японии. Большим плюсом было личное общение с экскурсоводом, она ответила абсолютно на все вопросы, показала повседневную жизнь обычных японцев. Рассказ Елены был очень полным, всесторонним и ярким, легко воспринимался.
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Мария
Посетили экскурсию в Камакуру. Невероятные впечатления. Гид Елена потрясающе интересный человек. Рассказала много интересных фактов о жизни в Японии, была внимательна и учтива к нашим пожеланиям. Однозначно рекомендую, без положительных эмоций остаться не возможно!
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