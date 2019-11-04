6 отзывов оставили туристы

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Камакура - город храмов и морского бриза

Знакомство с «колыбелью» японского буддизма и первой военной столицей Японии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на станции Токио, Маруноучи
  • Заказать экскурсию

360 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – Гид в Токио
От пестрого и шумного Токио всего за час вы доберетесь до атмосферного приморского городка Камакура, который погрузит вас в атмосферу Японии 12 века.

Вы рассмотрите бесчисленные буддийские храмы и синтоистские святилища, увидите знаменитую статую большого Будды Дайбуцу и пройдете по ярусам восхитительного японского сада храмового комплекса Хаседера.

А кроме того, узнаете об эпохе Камакурского сёгуната, борьбе двух аристократических кланов за власть и причинах, по которым Камакура стала первой военной столицей Японии.
Камакура - город храмов и морского бриза
Камакура - город храмов и морского бриза

Что вас ожидает

Город сотен храмов и святилищ
Попав в Камакуру, вы поразитесь, как в столь небольшом городе могут находиться рядом столько храмов. Из 110 буддистских храмов и 50 синтоистских святилищ, расположенных в Камакуре, мы посетим самые значимые и интересные: синтоистский храм Цуругаока Хатимангу, буддисткий храм школы Дзёдосинсю, в котором сидит Дайбуцу — большой Будда под открытым небом, а также великолепный «Цветочный храм» Хаседера, расположенный среди двухъярусного японского сада. На нижнем ярусе вы увидите пруд с карпами и Зал Каннон с 11-главой деревянной статуей божества, а на верхнем — пройдете «тропой гортензий», полюбуетесь вишнями, лилиями, сливами и нарциссами.

История и легенды Камакуры
В 12 веке Камакура стала первой военной столицей Японии: мы поговорим о борьбе кланов Минамото и Тайра за контроль над императорским дворцом и других судьбоносных исторических событиях того времени. Вы узнаете о Минамото Ёритомо и первой военной ставке Бакуфу, о монгольских нашествиях на город и старинных легендах Камакуры. А после обсудим о современные реалии города, который в наши дни считается тихим и приятным японским курортом благодаря свежему морскому ветру, близости залива и пейзажам Камакурских гор.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят билет на электричку и проезд по Камакуре общественным транспортом. Проезд гида также оплачивают путешественники.
  • Маршрут экскурсии будет крайне сложен для детей младше 5 лет
Камакура - город храмов и морского бриза
Камакура - город храмов и морского бриза
Камакура - город храмов и морского бриза
Камакура - город храмов и морского бриза
Камакура - город храмов и морского бриза
Камакура - город храмов и морского бриза
Камакура - город храмов и морского бриза
Камакура - город храмов и морского бриза
Камакура - город храмов и морского бриза
Камакура - город храмов и морского бриза
Камакура - город храмов и морского бриза
Камакура - город храмов и морского бриза

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на станции Токио, Маруноучи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я живу в Японии 22 года. Много путешествовала по этой стране. Знаю язык, историю и культуру. Я постараюсь открыть для Вас новый, необычный мир Японии. После моих экскурсий Япония станет намного понятней и ближе. Вы увидите мир таким, каким его видят сами японцы. Это увлекательный мир культуры, исторических хроник, прогулок по историческим местам. Занимаюсь сопровождением экскурсий 15 лет.
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6 отзывов оставили туристы

4 ноября 2019
Если говорить о плюсах, то это экскурсовод Ирина. Энергичная, эрудированная, на любой вопрос был ответ. Столько полезной и интересной информации получили за один день, проведенный с ней, сколько не получили за всю поездку. Однозначно ее рекомендую. Камакура - красивый городок с огромным количеством туристов. Но и это не доставляло неудобств, т. к. были просто в плену Ирининых рассказов. Погода была прекрасная, жалко клены не покраснели в этом году(( Это единственный минус, но он не относится к экскурсии.
20 октября 2019
Все было просто отлично. Наш гид Ирина молодец!
Petr
3 июня 2019
Отличная поездка на берег Тихого океана в город Камакура - много интересных исторических мест. Ирина захватывающе рассказывает. История зарождения самураев, интриги, политика - после этой экскурсии хочется углубиться в изучение истории. Увидели синтоистский обряд свадьбы. На обратном пути в Токио вышли в Йокогаме (пригород). Это не входит в программу экскурсии, но оказалось удачным решением и дополнительным приключением!
1 марта 2019
Побывал в Камакура 28 февраля. Погода была дождливая. Но, не смотря на все это, эксурсия с Ириной (гид) была очень интересной и познавательной. Узнал много нового и интересного про синтоистский пантеон, посетили главные храмы Камакура. Даже цветущую сакуру возле храма Хаседера увидели (хотя еще не сезон) + опавшие от дождя белые и розовые лепестки, плавающие в воде декоративного водоема. Умел бы - написал танка. А так процитирую поэта начала 20 века Венедикта Марта (Матвеева): Ты — жестокий, дождь! — Капли острые твои Бьются о цветы!.. Рекомендую экскурсию в Камакура (особенно тем, кто интересуется историей Японии периода сёгуната Камакурв), а также Ирину в качестве гида!
4 января 2019
Очень интересно и познавательно окунулись в историю Японии
Руслан
16 июля 2018
Экскурсия отличная! Очень понравилось. Экскурсовод удачно предложила место встречи. Сама подъехала в отель. В незнакомом городе среди тысяч туристов встретились без проблем. По совету/согласованию подобрали удачное время экскурсии. Материал подавался без перегруза, очень доходчиво и интересно. С нами был ребёнок (9 лет) и даже он почти без усилий одолел прогулку. Ира с большой заботой и вниманием реагировала на просьбы ребёнка. Маршрут был грамотно подобран. Было очень жарко но мы старались передвигаться в тени с заходом в прохладные помещения. Отдельное спасибо за ценные советы по дополнительным экскурсиям. Благодаря советам Ирины дополнительно посетим Фудзияму. Осваивая Токио самостоятельно, всё равно рука тянулась к телефону написать Ирине, выяснить доп. информацию. Советы поступали мгновенно и сэкономили кучу времени. Замечательно и вкуснейше пообедали в ресторане который выбрала Ирина в Камакуре. Оригинально, не дорого и очень душевно! После экскурсии Ирина помогла купить билеты на поезд Shinkansen. Благодаря этой экскурсии появилась мысль снова побывать в Японии. Если снова приедем - с удовольствием встретимся снова и попробуем другие экскурсии Ирины.

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