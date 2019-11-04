6 отзывов оставили туристы

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Город сотен храмов и святилищ

Попав в Камакуру, вы поразитесь, как в столь небольшом городе могут находиться рядом столько храмов. Из 110 буддистских храмов и 50 синтоистских святилищ, расположенных в Камакуре, мы посетим самые значимые и интересные: синтоистский храм Цуругаока Хатимангу, буддисткий храм школы Дзёдосинсю, в котором сидит Дайбуцу — большой Будда под открытым небом, а также великолепный «Цветочный храм» Хаседера, расположенный среди двухъярусного японского сада. На нижнем ярусе вы увидите пруд с карпами и Зал Каннон с 11-главой деревянной статуей божества, а на верхнем — пройдете «тропой гортензий», полюбуетесь вишнями, лилиями, сливами и нарциссами.

История и легенды Камакуры

В 12 веке Камакура стала первой военной столицей Японии: мы поговорим о борьбе кланов Минамото и Тайра за контроль над императорским дворцом и других судьбоносных исторических событиях того времени. Вы узнаете о Минамото Ёритомо и первой военной ставке Бакуфу, о монгольских нашествиях на город и старинных легендах Камакуры. А после обсудим о современные реалии города, который в наши дни считается тихим и приятным японским курортом благодаря свежему морскому ветру, близости залива и пейзажам Камакурских гор.