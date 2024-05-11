Атмосферный и динамичный Токио

Первые дни в Токио? Узнайте больше о городе, его истории и культуре. Практические советы, интересные места и дружеская прогулка по центру
Первые дни в Токио хочется узнать как можно больше о городе и его особенностях.

Экскурсия «Атмосферный и динамичный Токио» поможет вам погрузиться в историю, культуру и быт японцев.

Вы посетите мэрию с
читать дальше

её потрясающим видом с 45-го этажа, прогуляетесь по деловому центру и увидите знаменитую кошку в 3D изображении и огромную Годзиллу. Ландшафтный парк Синдзюку-гёэн откроет вам 75 видов сакуры, водоёмы и классический японский сад.

В храме Мэйдзи узнаете о синтоизме и эпохе Мэйдзи, а на Takeshita dori окунётесь в молодёжную культуру. Завершите экскурсию на перекрёстке Сибуя, сделав фото у памятника Хатико.

Экскурсия также включает советы по транспорту и шопингу, что делает её идеальной для первых дней в Токио

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌆 Увидите Токио с высоты птичьего полета
  2. 🌸 Прогуляетесь по императорскому парку
  3. ⛩ Посетите исторический храм Мэйдзи
  4. 🛍 Откроете для себя молодёжную культуру на Takeshita dori
  5. 📸 Сделаете фото у памятника Хатико

Что можно увидеть

  • Мэрия Токио
  • Ландшафтный парк Синдзюку-гёэн
  • Храм Мэйдзи
  • Takeshita dori
  • Перекрёсток Сибуя
Атмосферный и динамичный Токио
Атмосферный и динамичный Токио
Атмосферный и динамичный Токио
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мэрия и деловой центр. С 45-ого этажа мэрии вы увидите самый большой город в мире — Токио. А если погода позволит, то и символ страны — величественную гору Фудзи. Затем прогуляемся по атмосферным улочкам этого района: здесь и знаменитая кошка в 3D изображении, и огромная Годзилла, и небоскрёбы.

Ландшафтный парк Синдзюку-гёэн. Любимый парк императора! Чем он так хорош, вы поймёте сами: 75 видов сакуры, водоёмы, пагода, классический японский сад, сезонные цветы и икебана. За прогулкой поговорим об отношении японцев к природе и их философии жизни.

Храм Мэйдзи. Синтоистский храм, построенный в честь императора и его супруги. Мы расскажем, чем важна эпоха Мэйдзи и какие религии существуют в Японии. Вы увидите сад, в котором любила гулять императрица и сможете купить обереги на все случаи жизни.

Takeshita dori. Популярная молодёжная улица, на которой «тусуются» яркие и очень разные представители японской молодёжи. Тут можно походить по бутикам и попробовать японские сладости.

Наземный перекрёсток Сибуя на центральной площади — место мощи и силы! Вы обязательно сделаете фото у памятника собачке Хатико — символа любви и верности.

По желанию можем зайти на обед в семейный ресторанчик, где посетителей обслуживают официанты-роботы.

Организационные детали

По желанию экскурсию можно продлить, доплата из расчёта 40 евро в час.

Отдельно оплачиваются:

  • Входные билеты в парк — 3 евро
  • Транспортные расходы + расходы гида (транспорт до отеля и метро во время экскурсии) — около 30 евро
  • Обед на себя и на гида — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
П
11 мая 2024
Татьяна - отличный гид, очень интересно и динамично провели тур. Отдельное спасибо Роману за молодежный взгляд на японскую жизнь и культуру!
Алексанлр
8 мая 2024
Спасибо Татьяне и Роману за интересный маршрут, познавательную экскурсию! Обязательно приедем еще!!!))
Спасибо Татьяне и Роману за интересный маршрут, познавательную экскурсию! Обязательно приедем еще!!!))

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Токио

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиНочныеЛетниеОбзорныеУлицы и переулкиСамое главноеПопулярные местаПерекрёсток СибуяХрам Мэйдзи-дзингуНациональный парк Синдзюку-Гёэн

Похожие экскурсии из Токио

Влюбиться в Токио за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
52 отзыва
Влюбиться в Токио за один день: уникальный маршрут с гидом
Погрузитесь в атмосферу Токио: от древних храмов Асакусы до шикарного Гиндзы с личным гидом
Начало: На ресепшн вашего отеля
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
380 за всё до 6 чел.
Токио за четыре часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Токио за четыре часа: от исторических мест до футуристических видов
Знакомство с Токио: исторические уголки и современные достопримечательности в одной прогулке
Начало: У вашего отеля
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Токио на весь день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Путешествие по Токио: от истории до современности
Завораживающее путешествие по Токио, где каждый район расскажет свою уникальную историю и покажет неповторимую культуру
Начало: Отель путешественников, Токио
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
300 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Токио. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Токио
ХорошоТам