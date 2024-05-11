Первые дни в Токио хочется узнать как можно больше о городе и его особенностях.Экскурсия «Атмосферный и динамичный Токио» поможет вам погрузиться в историю, культуру и быт японцев.Вы посетите мэрию с

её потрясающим видом с 45-го этажа, прогуляетесь по деловому центру и увидите знаменитую кошку в 3D изображении и огромную Годзиллу. Ландшафтный парк Синдзюку-гёэн откроет вам 75 видов сакуры, водоёмы и классический японский сад. В храме Мэйдзи узнаете о синтоизме и эпохе Мэйдзи, а на Takeshita dori окунётесь в молодёжную культуру. Завершите экскурсию на перекрёстке Сибуя, сделав фото у памятника Хатико. Экскурсия также включает советы по транспорту и шопингу, что делает её идеальной для первых дней в Токио

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мэрия и деловой центр. С 45-ого этажа мэрии вы увидите самый большой город в мире — Токио. А если погода позволит, то и символ страны — величественную гору Фудзи. Затем прогуляемся по атмосферным улочкам этого района: здесь и знаменитая кошка в 3D изображении, и огромная Годзилла, и небоскрёбы.

Ландшафтный парк Синдзюку-гёэн. Любимый парк императора! Чем он так хорош, вы поймёте сами: 75 видов сакуры, водоёмы, пагода, классический японский сад, сезонные цветы и икебана. За прогулкой поговорим об отношении японцев к природе и их философии жизни.

Храм Мэйдзи. Синтоистский храм, построенный в честь императора и его супруги. Мы расскажем, чем важна эпоха Мэйдзи и какие религии существуют в Японии. Вы увидите сад, в котором любила гулять императрица и сможете купить обереги на все случаи жизни.

Takeshita dori. Популярная молодёжная улица, на которой «тусуются» яркие и очень разные представители японской молодёжи. Тут можно походить по бутикам и попробовать японские сладости.

Наземный перекрёсток Сибуя на центральной площади — место мощи и силы! Вы обязательно сделаете фото у памятника собачке Хатико — символа любви и верности.

По желанию можем зайти на обед в семейный ресторанчик, где посетителей обслуживают официанты-роботы.

Организационные детали

По желанию экскурсию можно продлить, доплата из расчёта 40 евро в час.

Отдельно оплачиваются: