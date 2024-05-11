Первые дни в Токио? Узнайте больше о городе, его истории и культуре. Практические советы, интересные места и дружеская прогулка по центру
Первые дни в Токио хочется узнать как можно больше о городе и его особенностях.
Экскурсия «Атмосферный и динамичный Токио» поможет вам погрузиться в историю, культуру и быт японцев.
Вы посетите мэрию с читать дальше
её потрясающим видом с 45-го этажа, прогуляетесь по деловому центру и увидите знаменитую кошку в 3D изображении и огромную Годзиллу. Ландшафтный парк Синдзюку-гёэн откроет вам 75 видов сакуры, водоёмы и классический японский сад.
В храме Мэйдзи узнаете о синтоизме и эпохе Мэйдзи, а на Takeshita dori окунётесь в молодёжную культуру. Завершите экскурсию на перекрёстке Сибуя, сделав фото у памятника Хатико.
Экскурсия также включает советы по транспорту и шопингу, что делает её идеальной для первых дней в Токио
5
2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌆 Увидите Токио с высоты птичьего полета
🌸 Прогуляетесь по императорскому парку
⛩ Посетите исторический храм Мэйдзи
🛍 Откроете для себя молодёжную культуру на Takeshita dori
Мэрия и деловой центр. С 45-ого этажа мэрии вы увидите самый большой город в мире — Токио. А если погода позволит, то и символ страны — величественную гору Фудзи. Затем прогуляемся по атмосферным улочкам этого района: здесь и знаменитая кошка в 3D изображении, и огромная Годзилла, и небоскрёбы.
Ландшафтный парк Синдзюку-гёэн. Любимый парк императора! Чем он так хорош, вы поймёте сами: 75 видов сакуры, водоёмы, пагода, классический японский сад, сезонные цветы и икебана. За прогулкой поговорим об отношении японцев к природе и их философии жизни.
Храм Мэйдзи. Синтоистский храм, построенный в честь императора и его супруги. Мы расскажем, чем важна эпоха Мэйдзи и какие религии существуют в Японии. Вы увидите сад, в котором любила гулять императрица и сможете купить обереги на все случаи жизни.
Takeshita dori. Популярная молодёжная улица, на которой «тусуются» яркие и очень разные представители японской молодёжи. Тут можно походить по бутикам и попробовать японские сладости.
Наземный перекрёсток Сибуя на центральной площади — место мощи и силы! Вы обязательно сделаете фото у памятника собачке Хатико — символа любви и верности.
По желанию можем зайти на обед в семейный ресторанчик, где посетителей обслуживают официанты-роботы.
Организационные детали
По желанию экскурсию можно продлить, доплата из расчёта 40 евро в час.
Отдельно оплачиваются:
Входные билеты в парк — 3 евро
Транспортные расходы + расходы гида (транспорт до отеля и метро во время экскурсии) — около 30 евро
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 59 туристов
Мама с сыном приветствуют вас из любимой нами Японии! Мы Татьяна и Рома проводим экскурсии вместе или по отдельности в зависимости от занятости друг друга. Сын наполовину японец, учится в читать дальше
Токио в университете на факультете международной экономики, знает три языка в совершенстве. Я сибирячка с высшим московским образованием. Жили в Москве, сейчас более 10 лет живем в Японии. Рассказываем живые и настоящие истории о своей жизни и жизни обычных японцев и их интереснейшей культуре, показывая красивые и вкусные места.