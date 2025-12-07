Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Описание экскурсии Откройте для себя скрытые жемчужины Западного Токио, забронировав необычную экскурсию в пешем формате по выгодной цене. В сопровождении эксперта туристам предстоит посетить Накано, Коэндзи и Асагая — три района, полные ретрошарма, старинных сокровищ и дарящие ни с чем не сравнимый культурный опыт. Исследуйте эклектичное сочетание старинных предметов коллекционирования и памятных вещей поп-культуры на Бродвее Накано. Погрузитесь в альтернативную модную обстановку Коэндзи с комиссионными магазинами и ярким арт-сообществом. Наконец, насладитесь расслабляющей ностальгической атмосферой Асагая с традиционными магазинами и семейными закусочными. Эта пешеходная экскурсия под руководством эксперта в области искусства, культуры и архитектуры предлагает глубокие знания и увлекательные истории, представляя авторский взгляд на субкультуры Токио и ретроэстетику. Программа подходит для тех, кто хочет исследовать не только туристические места, но и скрытые "изюминки" японской столицы. Важная информация: Путешественники должны иметь как минимум средний уровень физической подготовки. Организатор может отменить мероприятие по непредвиденным причинам.

