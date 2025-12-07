Откройте Токио с неожиданной стороны — прогуляйтесь по ретро-районам Накано, Коэндзи и Асагая в компании гида-эксперта. Здесь винтажные лавки соседствуют с поп-культурой, арт-пространствами и уличной модой.
Вы заглянете в комиссионки, пройдёте
Вы заглянете в комиссионки, пройдёте
Описание экскурсииОткройте для себя скрытые жемчужины Западного Токио, забронировав необычную экскурсию в пешем формате по выгодной цене. В сопровождении эксперта туристам предстоит посетить Накано, Коэндзи и Асагая — три района, полные ретрошарма, старинных сокровищ и дарящие ни с чем не сравнимый культурный опыт. Исследуйте эклектичное сочетание старинных предметов коллекционирования и памятных вещей поп-культуры на Бродвее Накано. Погрузитесь в альтернативную модную обстановку Коэндзи с комиссионными магазинами и ярким арт-сообществом. Наконец, насладитесь расслабляющей ностальгической атмосферой Асагая с традиционными магазинами и семейными закусочными. Эта пешеходная экскурсия под руководством эксперта в области искусства, культуры и архитектуры предлагает глубокие знания и увлекательные истории, представляя авторский взгляд на субкультуры Токио и ретроэстетику. Программа подходит для тех, кто хочет исследовать не только туристические места, но и скрытые "изюминки" японской столицы. Важная информация: Путешественники должны иметь как минимум средний уровень физической подготовки. Организатор может отменить мероприятие по непредвиденным причинам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Накано
- Район Коэндзи
- Район Асагая
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Западный Токио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Путешественники должны иметь как минимум средний уровень физической подготовки. Организатор может отменить мероприятие по непредвиденным причинам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Токио
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Узнать Токио - старинный и ультрасовременный, удивительный и своеобразный
Начало: На станции Гиндза
12 дек в 11:00
13 дек в 17:00
$285 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Токио: Сибуя и легендарный Хатико
Погрузитесь в уникальную атмосферу Токио, узнав о его истории и культуре. Исследуйте ключевые достопримечательности столицы Японии
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
9 дек в 10:00
20 янв в 10:00
$129 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Скрытый Токио: экскурсия по незаурядным уголкам
Погрузитесь в атмосферу нетуристического Токио: от храмов до богемных районов, каждый уголок откроет вам уникальные аспекты японской культуры
9 дек в 12:00
10 дек в 10:00
$350 за всё до 5 чел.