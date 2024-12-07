Экскурсия по Токио, где каждый найдет что-то особенное. Участие в огненном ритуале в храме Фукагава Фудо-до оставит незабываемые впечатления. Прогулка по богемному Коэндзи позволит заглянуть в винтажные магазины и почувствовать дух молодёжной культуры. В долине Тодороки вы насладитесь природной красотой и тишиной, а в Джиюгаока окунетесь в атмосферу европейского городка. Узнайте о религиях Японии, праздниках и традициях, которые формируют уникальность этого мегаполиса

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Храм Фукагава Фудо-до, посвящённый буддийскому богу защиты. Вы насладитесь впечатляющей атмосферой храма и примите участие в церемонии «Гома», которая проводится с использованием огня, сопровождается чтением сутр и игрой на огромных барабанах тайко.

Редкий ритуал. По окончании церемонии вы сможете отдать свои вещи монаху для «очищения» священным огнём. Либо написать молитву на специальной деревянной дощечке, которая затем сжигается, символизируя избавление от бед.

Богемный район Коэндзи — популярный среди городской молодёжи. Мы прогуляемся по улицам района, заглядывая в винтажные, музыкальные и букинистические магазины. А затем пообедаем в районе Сибуя.

Долина Тодороки, тихий оазис в самом сердце Токио. Эта локация славится своей природной красотой: небольшая река, протекающая через центр, и пешеходные тропинки, вьющиеся через холмы. Отличное место, чтобы сбежать от городской суеты!

Район Джиюгаока, как маленький европейский городок с узкими улочками, уютными кафе и модными бутиками. Площадь La Vita — одно из самых фотогеничных мест района, — похожа на Венецию. Здесь есть каналы с гондолами, итальянские кафе и бутики.

На экскурсии вы узнаете:

о различиях между религиями в Японии

ритуалах и праздниках, проводимых в храмах

влиянии периода Эдо на современный Токио

как город сохраняет зелёные зоны, а микрорайоны свою уникальность

для чего самураи использовали долину Тодороки

Организационные детали