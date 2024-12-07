Скрытый Токио: экскурсия по незаурядным уголкам мегаполиса

Погрузитесь в атмосферу нетуристического Токио: от храмов до богемных районов, каждый уголок откроет вам уникальные аспекты японской культуры
Экскурсия по Токио, где каждый найдет что-то особенное. Участие в огненном ритуале в храме Фукагава Фудо-до оставит незабываемые впечатления.

Прогулка по богемному Коэндзи позволит заглянуть в винтажные магазины и почувствовать дух молодёжной культуры.

В долине Тодороки вы насладитесь природной красотой и тишиной, а в Джиюгаока окунетесь в атмосферу европейского городка. Узнайте о религиях Японии, праздниках и традициях, которые формируют уникальность этого мегаполиса
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔥 Участие в огненном ритуале
  • 🎨 Винтажные лавки и магазины
  • 🌿 Природные оазисы в центре города
  • 🏛 История и культура Японии
  • 🚶‍♂️ Прогулки по нетуристическим районам
Скрытый Токио: экскурсия по незаурядным уголкам мегаполиса
Скрытый Токио: экскурсия по незаурядным уголкам мегаполиса
Скрытый Токио: экскурсия по незаурядным уголкам мегаполиса
Ближайшие даты:
17
фев18
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мар17
мар
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Храм Фукагава Фудо-до
  • Богемный район Коэндзи
  • Долина Тодороки
  • Район Джиюгаока

Описание экскурсии

Храм Фукагава Фудо-до, посвящённый буддийскому богу защиты. Вы насладитесь впечатляющей атмосферой храма и примите участие в церемонии «Гома», которая проводится с использованием огня, сопровождается чтением сутр и игрой на огромных барабанах тайко.

Редкий ритуал. По окончании церемонии вы сможете отдать свои вещи монаху для «очищения» священным огнём. Либо написать молитву на специальной деревянной дощечке, которая затем сжигается, символизируя избавление от бед.

Богемный район Коэндзи — популярный среди городской молодёжи. Мы прогуляемся по улицам района, заглядывая в винтажные, музыкальные и букинистические магазины. А затем пообедаем в районе Сибуя.

Долина Тодороки, тихий оазис в самом сердце Токио. Эта локация славится своей природной красотой: небольшая река, протекающая через центр, и пешеходные тропинки, вьющиеся через холмы. Отличное место, чтобы сбежать от городской суеты!

Район Джиюгаока, как маленький европейский городок с узкими улочками, уютными кафе и модными бутиками. Площадь La Vita — одно из самых фотогеничных мест района, — похожа на Венецию. Здесь есть каналы с гондолами, итальянские кафе и бутики.

На экскурсии вы узнаете:

  • о различиях между религиями в Японии
  • ритуалах и праздниках, проводимых в храмах
  • влиянии периода Эдо на современный Токио
  • как город сохраняет зелёные зоны, а микрорайоны свою уникальность
  • для чего самураи использовали долину Тодороки

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
  • Между локациями мы будем передвигаться на общественном транспорте. Билеты оплачиваются отдельно — около $20 за чел.
  • Обед по желанию и не входит в стоимость экскурсии
  • Пожалуйста, одевайтесь по сезону и надевайте удобную обувь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
7 дек 2024
Прекрасный гид и отличный маршрут☺️

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