Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио

Индивидуальная экскурсия по Токио: окунитесь в прошлое и настоящее города, наслаждаясь культурой и кухней. Посетите знаковые места и откройте для себя Токио
Экскурсия по Токио предлагает уникальную возможность увидеть самые знаковые места города.

Прогулка по району Гиндза с его историческими магазинами и театром кабуки, посещение буддийского храма Цукидзи Хонгандзи, а также крупнейшего рыбного
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рынка Цукидзи. В садах Хамарикю можно насладиться традиционным чаем маття.

На острове Одайба вас ждут музеи и рестораны, а в квартале Асакуса - храм Сэнсо-дзи и возможность прокатиться на рикше в кимоно. Это идеальный способ увидеть разнообразие Токио за один день

5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗼 Посещение знаковых мест Токио
  • 🍣 Попробовать традиционные блюда
  • 🌿 Прогулка по историческим садам
  • 🕰️ Увидеть часы Гибли
  • 🚄 Путешествие на монорельсе
  • 🎎 Нарядиться в кимоно
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Ближайшие даты:
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мар
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Гиндза
  • Цукидзи Хонгандзи
  • Рыбный рынок Цукидзи
  • Сады Хамарикю
  • Часы Гибли
  • Одайба
  • Сэнсо-дзи
  • Накамисэ-дори

Описание экскурсии

Район Гиндза. Мы прогуляемся по самому респектабельному району Токио с роскошными универмагами и дорогими магазинами. Некоторые из них были открыты более 100 лет назад. Прикоснёмся к истории театра кабуки «Кабукидза», построенного в конце 19 века. Посетим необычный буддийский храм Цукидзи Хонгандзи, возведённый в 17 веке на отвоеванной у моря земле.

Рыбный рынок Цукидзи

После этого нырнём в недра самого крупного в прошлом столетии рынка в мире. Здесь на открытых прилавках можно попробовать свежие блюда из рыбы и морепродуктов или просто погулять, наблюдая за жизнью удивительного базара. А ещё в многочисленных колоритных ресторанчиках можно выбрать разные блюда из сырой и приготовленной рыбы, морепродуктов, риса и других вкусностей.

Сады Хамарикю

После обеда в самом сердце рыбной Японии мы отправимся в парковый уголок среди небоскрёбов Токио. В период Эдо сёгуны занимались здесь соколиной охотой, наслаждались прогулками на лодках и чайными церемониями. Мы также отдохнём в уютном чайном домике и попробуем зелёный чай маття с традиционными японскими сладостями.

Часы Гибли

После приятного отдыха прогуляемся до знаменитых часов Гибли, которые спроектировал сам Хаяо Миядзаки.

Искусственный остров Одайба

Со станции Сиодоме по монорельсовой железной дороге переедем в любимое место отдыха токийцев. При желании здесь можно посетить музей восковых фигур мадам Тюссо или музей оптических иллюзий Trick Art Museum, а в музее-ресторане «Такояки» — попробовать знаменитые шарики из теста и отварного осьминога с разными приправами.

Квартал Асакуса

Финальная точка экскурсии — квартал с известным храмом Сэнсо-дзи и улицей Накамисэ-дори, знаменитой своими лавками с традиционными изделиями, сувенирами и уличной едой. При желании вы можете нарядиться в кимоно и покататься на рикше. А я сниму видео вашей эффектной прогулки и смонтирую яркий ролик под традиционную японскую музыку.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида.

Дополнительные расходы:

  • вход в сады Хамарикю — 300 иен за взрослого
  • блюда японской кухни в разных локациях — от 500 иен
  • проезд на монорельсовой железной дороге и метро — от 880 иен
  • аренда рикши — от 5000 иен
  • аренда кимоно — от 5500 иен за мужское/женское кимоно, от 4000 иен за детское кимоно
  • съёмка и монтаж видеоролика — 5000 иен

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции Гиндза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Л
1 фев 2025
Отличная экскурсия если вы впервые оказались в Токио и абсолютно в нем не ориентируетесь!
Покажут где магазины в гинзе, проведут по рыбному рынку где можно будет попробовать свежайшие морепродукты(можно даже экзотические), продолжат прекрасными такойаки на обед с заходом в торговый центр на одайбе если надо(и много чего еще), короче восторг и настоятельно рекомендую.
О
31 янв 2025
Добрый день. У нас экскурсия состоялась 30 января 2025 г. Все было замечательно: маршрут, содержание, история (все в меру). Мы под большим впечатлением от увиденного и услышанного. Огромное спасибо за интересную, познавательную экскурсию нашему гиду Оксане.
Добрый день. У нас экскурсия состоялась 30 января 2025 г. Все было замечательно: маршрут, содержание, историяДобрый день. У нас экскурсия состоялась 30 января 2025 г. Все было замечательно: маршрут, содержание, историяДобрый день. У нас экскурсия состоялась 30 января 2025 г. Все было замечательно: маршрут, содержание, история
Е
3 дек 2024
Первый раз в Японии и Токио.
Огромный, динамичный, сумасшедший, многогранный город…
Экскурсия Оксаны показала его современность, историческую глубину, футуристичность, красоту.
Все это сложно уложить в ограниченное время, но на наш взгляд Оксана с этим справилась на все 10 звезд!
А
29 ноя 2024
Хотим поблагодарить прекрасного экскурсовода Оксану, которая провела для нас очень познавательную и интересную экскурсию. Оксана показала нам много значимых мест, ответила на все наши вопросы, мы прекрасно провели время!
Рекомендуем данную экскурсию для знакомства с Токио и особенно гида Оксану!!!!
СВЕТЛАНА
18 ноя 2024
Хочу выразить огромную благодарность команде Tripster и лично Оксане за великолепную работу.
Исключительно насыщенная экскурсия по лучшим местам Токио с подробным рассказом и интересными подробностями.
Доброжелательная и интеллигентная Оксана была максимально
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ориентирована на то, чтобы сделать наш день в Токио лучшим днём и ей это удалось на 5+.
Более того, считаю, что стоимость экскурсии можно повысить, и очень рада что мы успели самыми первыми довериться Оксане и получить максимально интересный и насыщенный день за более чем адекватную стоимость экскурсии.
Оксана, Вам успехов и хороших экскурсантов!
С огромной благодарностью и наилучшими впечатлениями!

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