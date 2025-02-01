Экскурсия по Токио предлагает уникальную возможность увидеть самые знаковые места города.Прогулка по району Гиндза с его историческими магазинами и театром кабуки, посещение буддийского храма Цукидзи Хонгандзи, а также крупнейшего рыбного

рынка Цукидзи. В садах Хамарикю можно насладиться традиционным чаем маття. На острове Одайба вас ждут музеи и рестораны, а в квартале Асакуса - храм Сэнсо-дзи и возможность прокатиться на рикше в кимоно. Это идеальный способ увидеть разнообразие Токио за один день

Описание экскурсии

Район Гиндза. Мы прогуляемся по самому респектабельному району Токио с роскошными универмагами и дорогими магазинами. Некоторые из них были открыты более 100 лет назад. Прикоснёмся к истории театра кабуки «Кабукидза», построенного в конце 19 века. Посетим необычный буддийский храм Цукидзи Хонгандзи, возведённый в 17 веке на отвоеванной у моря земле.

Рыбный рынок Цукидзи

После этого нырнём в недра самого крупного в прошлом столетии рынка в мире. Здесь на открытых прилавках можно попробовать свежие блюда из рыбы и морепродуктов или просто погулять, наблюдая за жизнью удивительного базара. А ещё в многочисленных колоритных ресторанчиках можно выбрать разные блюда из сырой и приготовленной рыбы, морепродуктов, риса и других вкусностей.

Сады Хамарикю

После обеда в самом сердце рыбной Японии мы отправимся в парковый уголок среди небоскрёбов Токио. В период Эдо сёгуны занимались здесь соколиной охотой, наслаждались прогулками на лодках и чайными церемониями. Мы также отдохнём в уютном чайном домике и попробуем зелёный чай маття с традиционными японскими сладостями.

Часы Гибли

После приятного отдыха прогуляемся до знаменитых часов Гибли, которые спроектировал сам Хаяо Миядзаки.

Искусственный остров Одайба

Со станции Сиодоме по монорельсовой железной дороге переедем в любимое место отдыха токийцев. При желании здесь можно посетить музей восковых фигур мадам Тюссо или музей оптических иллюзий Trick Art Museum, а в музее-ресторане «Такояки» — попробовать знаменитые шарики из теста и отварного осьминога с разными приправами.

Квартал Асакуса

Финальная точка экскурсии — квартал с известным храмом Сэнсо-дзи и улицей Накамисэ-дори, знаменитой своими лавками с традиционными изделиями, сувенирами и уличной едой. При желании вы можете нарядиться в кимоно и покататься на рикше. А я сниму видео вашей эффектной прогулки и смонтирую яркий ролик под традиционную японскую музыку.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида.

Дополнительные расходы: