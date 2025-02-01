Прогулка по району Гиндза с его историческими магазинами и театром кабуки, посещение буддийского храма Цукидзи Хонгандзи, а также крупнейшего рыбного
6 причин купить эту экскурсию
- 🗼 Посещение знаковых мест Токио
- 🍣 Попробовать традиционные блюда
- 🌿 Прогулка по историческим садам
- 🕰️ Увидеть часы Гибли
- 🚄 Путешествие на монорельсе
- 🎎 Нарядиться в кимоно
Что можно увидеть
- Гиндза
- Цукидзи Хонгандзи
- Рыбный рынок Цукидзи
- Сады Хамарикю
- Часы Гибли
- Одайба
- Сэнсо-дзи
- Накамисэ-дори
Описание экскурсии
Район Гиндза. Мы прогуляемся по самому респектабельному району Токио с роскошными универмагами и дорогими магазинами. Некоторые из них были открыты более 100 лет назад. Прикоснёмся к истории театра кабуки «Кабукидза», построенного в конце 19 века. Посетим необычный буддийский храм Цукидзи Хонгандзи, возведённый в 17 веке на отвоеванной у моря земле.
Рыбный рынок Цукидзи
После этого нырнём в недра самого крупного в прошлом столетии рынка в мире. Здесь на открытых прилавках можно попробовать свежие блюда из рыбы и морепродуктов или просто погулять, наблюдая за жизнью удивительного базара. А ещё в многочисленных колоритных ресторанчиках можно выбрать разные блюда из сырой и приготовленной рыбы, морепродуктов, риса и других вкусностей.
Сады Хамарикю
После обеда в самом сердце рыбной Японии мы отправимся в парковый уголок среди небоскрёбов Токио. В период Эдо сёгуны занимались здесь соколиной охотой, наслаждались прогулками на лодках и чайными церемониями. Мы также отдохнём в уютном чайном домике и попробуем зелёный чай маття с традиционными японскими сладостями.
Часы Гибли
После приятного отдыха прогуляемся до знаменитых часов Гибли, которые спроектировал сам Хаяо Миядзаки.
Искусственный остров Одайба
Со станции Сиодоме по монорельсовой железной дороге переедем в любимое место отдыха токийцев. При желании здесь можно посетить музей восковых фигур мадам Тюссо или музей оптических иллюзий Trick Art Museum, а в музее-ресторане «Такояки» — попробовать знаменитые шарики из теста и отварного осьминога с разными приправами.
Квартал Асакуса
Финальная точка экскурсии — квартал с известным храмом Сэнсо-дзи и улицей Накамисэ-дори, знаменитой своими лавками с традиционными изделиями, сувенирами и уличной едой. При желании вы можете нарядиться в кимоно и покататься на рикше. А я сниму видео вашей эффектной прогулки и смонтирую яркий ролик под традиционную японскую музыку.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида.
Дополнительные расходы:
- вход в сады Хамарикю — 300 иен за взрослого
- блюда японской кухни в разных локациях — от 500 иен
- проезд на монорельсовой железной дороге и метро — от 880 иен
- аренда рикши — от 5000 иен
- аренда кимоно — от 5500 иен за мужское/женское кимоно, от 4000 иен за детское кимоно
- съёмка и монтаж видеоролика — 5000 иен
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Покажут где магазины в гинзе, проведут по рыбному рынку где можно будет попробовать свежайшие морепродукты(можно даже экзотические), продолжат прекрасными такойаки на обед с заходом в торговый центр на одайбе если надо(и много чего еще), короче восторг и настоятельно рекомендую.
Огромный, динамичный, сумасшедший, многогранный город…
Экскурсия Оксаны показала его современность, историческую глубину, футуристичность, красоту.
Все это сложно уложить в ограниченное время, но на наш взгляд Оксана с этим справилась на все 10 звезд!
Рекомендуем данную экскурсию для знакомства с Токио и особенно гида Оксану!!!!
Исключительно насыщенная экскурсия по лучшим местам Токио с подробным рассказом и интересными подробностями.
Доброжелательная и интеллигентная Оксана была максимально