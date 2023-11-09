Что вас ожидает

Мы посетим старый японский дом с колодцем и другими таинственными объектами во дворе, которые часто упоминаются в страшных историях Средневековья. Их же любит описывать в своих мистических произведениях писатель Харуки Мураками, посвятивший Западному Токио не одну страницу.

Для сравнения заглянем в резиденцию высокопоставленного чиновника начала 20 века с видом на гору Фудзи. Рассмотрим обстановку внутри особняка и отыщем связь архитектуры Средневековья и 21 века.

В небольшом лесопарке с бамбуковой рощицей мы ощутим особую энергетику, схожую с атмосферой таинственных лесов в мультфильмах Хаяо Миядзаки, который умело показывает взаимосвязь потустороннего мира с реальностью. А после зайдём в кафе и отведаем вкуснейшие пончики с кремом в форме Тоторо.

Мы посетим два необычных и абсолютно непохожих друг на друга храма. В одном спустимся в подземелье, чтобы пройти извилистыми тёмными коридорами к светящимся статуям богини милосердия Каннон и Будды. По подземелью рекомендуется идти в полной темноте, опираясь правой рукой на стену тоннеля, чтобы оценить божественную силу света, но не запрещается пользоваться фонариком или подсветкой телефона.

Вторым храмом будет знаменитый Готокудзи, основанный в 16 веке и связанный с красивой легендой о белой кошке Тама, спасшей от смерти высокопоставленного самурая. В храме можно приобрести фигурки Манэки-нэко, привлекающие удачу и процветание, и поставить их в специальном месте.

На скоростном лифте мы поднимемся на смотровую площадку и посмотрим на Западный Токио с высоты 124 метра. В ясную погоду оттуда можно будет увидеть божественную Фудзи-сан.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, иногда с использованием общественного транспорта. По вашему желанию на некоторых участках мы можем взять такси.

Если вы хорошо знаете Токио, мы можем встретиться в центре. Либо встретимся у места вашего проживания и вместе отправимся по маршруту.

На двух объектах по японским традициям необходимо снять уличную обувь.

Пончики Тоторо необходимо заказывать за день до посещения. Это сделаю я по предварительному согласованию с вами.

Дополнительные расходы (оплата за себя и гида)