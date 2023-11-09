Узнать тайны старых колодцев, зайти в храм с подземельем и попробовать пончики Тоторо
Западный Токио часто описывали мистики Средневековья, когда рассказывали сто страшных историй у ста зажжённых свечей. Его природа, дворы и дома вдохновляли перо Мураками и кисть Миядзаки. На его улицах строили необычные храмы, о которых не всякому старожилу известно.
Хотите попасть в мир таинственных древних легенд и всемирно известных произведений о Западном Токио? Конечно, хотите. И я вас туда отведу.
Хотите попасть в мир таинственных древних легенд и всемирно известных произведений о Западном Токио? Конечно, хотите. И я вас туда отведу.
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Описание
Что вас ожидает
Мы посетим старый японский дом с колодцем и другими таинственными объектами во дворе, которые часто упоминаются в страшных историях Средневековья. Их же любит описывать в своих мистических произведениях писатель Харуки Мураками, посвятивший Западному Токио не одну страницу.
Для сравнения заглянем в резиденцию высокопоставленного чиновника начала 20 века с видом на гору Фудзи. Рассмотрим обстановку внутри особняка и отыщем связь архитектуры Средневековья и 21 века.
В небольшом лесопарке с бамбуковой рощицей мы ощутим особую энергетику, схожую с атмосферой таинственных лесов в мультфильмах Хаяо Миядзаки, который умело показывает взаимосвязь потустороннего мира с реальностью. А после зайдём в кафе и отведаем вкуснейшие пончики с кремом в форме Тоторо.
Мы посетим два необычных и абсолютно непохожих друг на друга храма. В одном спустимся в подземелье, чтобы пройти извилистыми тёмными коридорами к светящимся статуям богини милосердия Каннон и Будды. По подземелью рекомендуется идти в полной темноте, опираясь правой рукой на стену тоннеля, чтобы оценить божественную силу света, но не запрещается пользоваться фонариком или подсветкой телефона.
Вторым храмом будет знаменитый Готокудзи, основанный в 16 веке и связанный с красивой легендой о белой кошке Тама, спасшей от смерти высокопоставленного самурая. В храме можно приобрести фигурки Манэки-нэко, привлекающие удачу и процветание, и поставить их в специальном месте.
На скоростном лифте мы поднимемся на смотровую площадку и посмотрим на Западный Токио с высоты 124 метра. В ясную погоду оттуда можно будет увидеть божественную Фудзи-сан.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, иногда с использованием общественного транспорта. По вашему желанию на некоторых участках мы можем взять такси.
- Если вы хорошо знаете Токио, мы можем встретиться в центре. Либо встретимся у места вашего проживания и вместе отправимся по маршруту.
- На двух объектах по японским традициям необходимо снять уличную обувь.
- Пончики Тоторо необходимо заказывать за день до посещения. Это сделаю я по предварительному согласованию с вами.
Дополнительные расходы (оплата за себя и гида)
- Вход в подземелье под храмом — 500 йен с человека.
- Проезд на метро — 640 йен с человека за все поездки.
- Пончики — от 600 до 640 йен в зависимости от крема.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Токио
Добрый день! Я живу в Японии более 20 лет, 12 из которых проживала на территории Западного Токио. Знаю в этом районе много необычных и загадочных мест, которые будут интересны путешественникам.
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