🔥 Экскурсия на Фудзи и Кавагучико — ТОТ САМЫЙ тур, который разбирают первым! Хотите увидеть настоящую Японию? Поехать туда, где живёт красота, тишина и вдохновение? Тогда эта экскурсия — ваш лучший день в Японии. Почему выбирают именно НАС: ⭐ Самые красивые виды на Фудзи — гарантированно: мы знаем точки, где гора открывается «как на открытках». ⭐ Музей кимоно Кубота: уникальные шёлковые картины, которых нет больше нигде в мире. ⭐ Озеро Кавагучико: спокойствие, воздух, отражение Фудзи в воде — идеальное место для фото и души. ⭐ Комфорт, забота и индивидуальный подход: вы не туристы «из группы», вы гости, о которых мы заботимся с любовью! ⭐ Проверенный маршрут, который любят семьи, пары и путешественники со всего мира. Что вы получаете: ✨ 1 день — 100% эмоций ✨ лучшие фото из поездки ✨ живую историю о Фудзи от вашего гида ✨ знакомство с японской культурой без спешки ✨ ощущение, что вы прикоснулись к настоящему Эта экскурсия подходит вам, если:
вы хотите увидеть символ Японии так, как его видят местные — вам нужен красивый, комфортный и запоминающийся день — вы хотите настоящий японский опыт, а не «галочку» 🌟 Места быстро заканчиваются — забронируйте сейчас! Священная Фудзи ждёт вас.
Место начала и завершения?
Токио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
