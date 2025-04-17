Фудзи — это священная гора, уникальная экосистема и просто невероятные пейзажи, каждый сезон по-своему красивые.
Мы отправимся в живописное путешествие: побываем на 5-й станции Фудзиямы, с которой открываются виды как на саму вершину, так и на соседние озёра. Прогуляемся у озера Кавагучико и в парке с цветами. И закончим в деревушке, где можно отведать японские деликатесы.
Мы отправимся в живописное путешествие: побываем на 5-й станции Фудзиямы, с которой открываются виды как на саму вершину, так и на соседние озёра. Прогуляемся у озера Кавагучико и в парке с цветами. И закончим в деревушке, где можно отведать японские деликатесы.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Главные точки маршрута
- 5-я станция на горе Фудзи с видом на вершину.
- Озеро Кавагучико и парк с цветами.
- Аутентичная деревня с улочкой с японскими деликатесами.
Вы узнаете:
- как жили раньше японцы, как одевались.
- какие традиции у них были.
- какие легенды сложились о Фудзи.
- почему это было место паломничества.
- какую тайну хранят монахи храма на Фудзи.
- и многое другое.
Организационные детали
- Дорога в одну сторону займёт около 2 часов.
- Поездка проходит на авто Toyota Rav4, есть детское кресло.
- Я заберу вас из вашего отеля.
- Питание не входит в стоимость.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 154 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я живу в Японии более 15 лет, очень ее люблю и прекрасно знакома с местной историей и традициями. С удовольствием проведу для вас экскурсии на личном автомобиле в Токио, Йокогаме, Камакуре, Хаконэ и Никко. До встречи в стране восходящего солнца!Задать вопрос
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