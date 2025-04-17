Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Фудзи — это священная гора, уникальная экосистема и просто невероятные пейзажи, каждый сезон по-своему красивые.



Мы отправимся в живописное путешествие: побываем на 5-й станции Фудзиямы, с которой открываются виды как на саму вершину, так и на соседние озёра. Прогуляемся у озера Кавагучико и в парке с цветами. И закончим в деревушке, где можно отведать японские деликатесы.