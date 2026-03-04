3 отзыва оставили туристы

В этой поездке вы отправитесь навстречу гармоничным японским пейзажам: древним японским кедрам, озеру Аси и кипящим источникам. По пути к горе Фудзи я познакомлю вас со средневековыми историями и солдатским бытом на заставе тракта Токайдо. Прогулка на пиратском кораблике, подъём на канатной дороге, рассказ о «яйцах долголетия» и ворота Храма Дракона, врезающиеся в водную гладь, — вот чем запомнится вам путешествие!

Описание экскурсии

Наследие Средневековья

Вы посетите бывший северный форпост Японии — замок Одавара, когда-то переходивший от одного самурайского клана к другому, узнаете историю этого места и со смотровой площадки окинете взглядом панораму живописных окрестностей. После мы отправимся к заставе Хаконе — воссозданной части знаменитого тракта Токайдо. Там вы посмотрите на восстановленные постройки из дерева, выполнявшие роль казарм, тюрем и других помещений, и составите представление о быте не только солдат, но и вообще японцев прошлых столетий. А в Храме девятиглавого Дракона услышите легенду о чудище и посмотрите на озеро Аси через рамку погружённых в воду красных ворот.

Невероятная природа Японии

По дороге к белоснежному замку Одавара вы будете долго любоваться побережьем залива Сагами, вода в котором кажется разных цветов в зависимости от погоды. На «аллее самураев» вдохнёте чистый воздух с запахом японских кедров — криптомерий, а в Долине большого кипения Овакудани сквозь пар серных источников рассмотрите очертания горы Фудзи. Восхитительные виды с воды на горном озере Аси и с высоты канатной дороги, проложенной над долиной, останутся у вас в памяти как черты облика Японии, почти не тронутой цивилизацией.

Организационные детали

Экскурсию проводит команда гидов

Выезжаем из Токио, Йокогамы и близлежащих городов

Дополнительно оплачиваются:

Входной билет на заставу — $4 за чел.

Входной билет на смотровую площадку — $4 за чел.

Прогулка на кораблике — от $11 за чел. (детям дешевле)

Канатная дорога — от $14 за чел. (детям дешевле)

Обед

Гид сопровождает вас не на всех объектах маршрута. Отрезки пути на кораблике и по канатной дороге вы преодолеваете самостоятельно, уже получив от гида необходимую информацию и просто любуясь пейзажами.