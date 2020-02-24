3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Наследие Средневековья

Вы посетите бывший северный форпост Японии — замок Одавара, когда-то переходивший от одного самурайского клана к другому, узнаете историю этого места и со смотровой площадки окинете взглядом панораму живописных окрестностей. После мы отправимся к заставе Хаконе — воссозданной части знаменитого тракта Токайдо. Там вы посмотрите на восстановленные постройки из дерева, выполнявшие роль казарм, тюрем и других помещений, и составите представление о быте не только солдат, но и вообще японцев прошлых столетий. А в Храме девятиглавого Дракона услышите легенду о чудище и посмотрите на озеро Аси через рамку погружённых в воду красных ворот.

Невероятная природа Японии

По дороге к белоснежному замку Одавара вы будете долго любоваться побережьем залива Сагами, вода в котором кажется разных цветов в зависимости от погоды. На «аллее самураев» вдохнёте чистый воздух с запахом японских кедров — криптомерий, а в Долине большого кипения Овакудани сквозь пар серных источников рассмотрите очертания горы Фудзи. Восхитительные виды с воды на горном озере Аси и с высоты канатной дороги, проложенной над долиной, останутся у вас в памяти как черты облика Японии, почти не тронутой цивилизацией.