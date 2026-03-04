3 отзыва оставили туристы

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Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу

На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона
В этой поездке вы отправитесь навстречу гармоничным японским пейзажам: древним японским кедрам, озеру Аси и кипящим источникам.

По пути к горе Фудзи я познакомлю вас со средневековыми историями и солдатским бытом на заставе тракта Токайдо.

Прогулка на пиратском кораблике, подъём на канатной дороге, рассказ о «яйцах долголетия» и ворота Храма Дракона, врезающиеся в водную гладь, — вот чем запомнится вам путешествие!
5
40 отзывов
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу

Описание экскурсии

Наследие Средневековья

Вы посетите бывший северный форпост Японии — замок Одавара, когда-то переходивший от одного самурайского клана к другому, узнаете историю этого места и со смотровой площадки окинете взглядом панораму живописных окрестностей. После мы отправимся к заставе Хаконе — воссозданной части знаменитого тракта Токайдо. Там вы посмотрите на восстановленные постройки из дерева, выполнявшие роль казарм, тюрем и других помещений, и составите представление о быте не только солдат, но и вообще японцев прошлых столетий. А в Храме девятиглавого Дракона услышите легенду о чудище и посмотрите на озеро Аси через рамку погружённых в воду красных ворот.

Невероятная природа Японии

По дороге к белоснежному замку Одавара вы будете долго любоваться побережьем залива Сагами, вода в котором кажется разных цветов в зависимости от погоды. На «аллее самураев» вдохнёте чистый воздух с запахом японских кедров — криптомерий, а в Долине большого кипения Овакудани сквозь пар серных источников рассмотрите очертания горы Фудзи. Восхитительные виды с воды на горном озере Аси и с высоты канатной дороги, проложенной над долиной, останутся у вас в памяти как черты облика Японии, почти не тронутой цивилизацией.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов
  • Выезжаем из Токио, Йокогамы и близлежащих городов

Дополнительно оплачиваются:

  • Входной билет на заставу — $4 за чел.
  • Входной билет на смотровую площадку — $4 за чел.
  • Прогулка на кораблике — от $11 за чел. (детям дешевле)
  • Канатная дорога — от $14 за чел. (детям дешевле)
  • Обед
Итого около $30 с человека.

Гид сопровождает вас не на всех объектах маршрута. Отрезки пути на кораблике и по канатной дороге вы преодолеваете самостоятельно, уже получив от гида необходимую информацию и просто любуясь пейзажами.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 417 туристов
Родился в 1977 году. В Японии более 12 лет. В туризме с 2007 года. Богатый опыт работы с инвидуальными туристами, группами и VIP-персонами из России, а также русскоговорящими туристами из разных стран мира. Глубокое
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знание материала о Японии, грамотная речь, приятный голос, умение увлечь слушателей. Харизматичен, пунктуален, суперответственен, отлично ориентируюсь на местности, легко нахожу общий язык с самыми разными категориями туристов. Получаю исключительно положительные отзывы от путешественников.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
3
2
1
А
Огромная благодарность Александре за замечательное путешествие. На автомобиле от отеля мы проехали по чудесным местам Японии. Дорогой получили много интересной исторической информации и услышали о том, какая Япония изнутри. Некоторые
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стереотипы «пошатнулись»). Александра интересный собеседник, душевный человек и очень заботливая женщина. Провезло с погодой, видели все красоты. Маршрут продуман до мелочей, ничего лишнего. Автомобиль комфортный.
Александра и после экскурсии всегда оставалась на связи, помогала и советовала.
Еще раз, огромное спасибо Александре за проведенную экскурсию, за легенды и истории, за заботу и обходительность, внимание и терпение. Полюбили Японию, обязательно вернемся.

Огромная благодарность Александре за замечательное путешествие. На автомобиле от отеля мы проехали по чудесным местам Японии.
Огромная благодарность Александре за замечательное путешествие. На автомобиле от отеля мы проехали по чудесным местам Японии.
Огромная благодарность Александре за замечательное путешествие. На автомобиле от отеля мы проехали по чудесным местам Японии.
Огромная благодарность Александре за замечательное путешествие. На автомобиле от отеля мы проехали по чудесным местам Японии.
Огромная благодарность Александре за замечательное путешествие. На автомобиле от отеля мы проехали по чудесным местам Японии.
Огромная благодарность Александре за замечательное путешествие. На автомобиле от отеля мы проехали по чудесным местам Японии.
Огромная благодарность Александре за замечательное путешествие. На автомобиле от отеля мы проехали по чудесным местам Японии.
Огромная благодарность Александре за замечательное путешествие. На автомобиле от отеля мы проехали по чудесным местам Японии.+2
Огромная благодарность Александре за замечательное путешествие. На автомобиле от отеля мы проехали по чудесным местам Японии.
Огромная благодарность Александре за замечательное путешествие. На автомобиле от отеля мы проехали по чудесным местам Японии.
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Марк
Отличная экскурсия. Сергей отлично знает материал, хорошо ориентируется в обстановке. Проявил смекалку при построении маршрута. Лучший гид в Токио, всем рекомендую, не пожалеете!!!
Отличная экскурсия. Сергей отлично знает материал, хорошо ориентируется в обстановке. Проявил смекалку при построении маршрута. Лучший
Отличная экскурсия. Сергей отлично знает материал, хорошо ориентируется в обстановке. Проявил смекалку при построении маршрута. Лучший
Отличная экскурсия. Сергей отлично знает материал, хорошо ориентируется в обстановке. Проявил смекалку при построении маршрута. Лучший
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Анжелика
Хочу поблагодарить Сергея за прекрасно разработанный маршрут и такие незабываемые эмоции от путешествия по Японии!
Все было очень комфортно.
Прекрасная просторная машина, а так как проехать пришлось не мало- это важно!
Сергей пунктуален
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и владеет информацией о стране очень хорошо!
Рассказ его интересен и содержателен (факты, даты …), легко воспринимается!
Я успела увидеть очень много локаций за эту 9 часовую экскурсию!
Повезло с погодой и священная гора 🏔️ Фудзияма нам показалась!
Кораблик, канатная дорога, посещение заставы, прогулка по аллее с вековыми деревьями, храм Хаконе… и многое другое- было очень интересно!
С удовольствием отправлюсь с Сергеем по новым маршрутам с следующий приезд и порекомендую друзьям обращаться именно к этому гиду!

Хочу поблагодарить Сергея за прекрасно разработанный маршрут и такие незабываемые эмоции от путешествия по Японии!
Хочу поблагодарить Сергея за прекрасно разработанный маршрут и такие незабываемые эмоции от путешествия по Японии!
Хочу поблагодарить Сергея за прекрасно разработанный маршрут и такие незабываемые эмоции от путешествия по Японии!
Хочу поблагодарить Сергея за прекрасно разработанный маршрут и такие незабываемые эмоции от путешествия по Японии!
Хочу поблагодарить Сергея за прекрасно разработанный маршрут и такие незабываемые эмоции от путешествия по Японии!
Хочу поблагодарить Сергея за прекрасно разработанный маршрут и такие незабываемые эмоции от путешествия по Японии!
Хочу поблагодарить Сергея за прекрасно разработанный маршрут и такие незабываемые эмоции от путешествия по Японии!
Хочу поблагодарить Сергея за прекрасно разработанный маршрут и такие незабываемые эмоции от путешествия по Японии!+1
Хочу поблагодарить Сергея за прекрасно разработанный маршрут и такие незабываемые эмоции от путешествия по Японии!
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Антон
Это был последний день нашего турне в Японии и Сергей сделал все чтобы он удался!
Мы посетили 5ую стоянку на Фудзи, прошли по вулканической тропе, покатались на катере, вкусно пообедали, а
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завершили все в горячих источниках онсен.
Сергей очень интересно рассказывал обо всем, быстро нашел общий язык с нами и нашими детьми.
Мы заранее договорились на трансфер в аэропорт Ханеда, куда Сергей нас учтиво сопроводил до зоны вылета.
Всем рекомендуем!

Это был последний день нашего турне в Японии и Сергей сделал все чтобы он удался!
Это был последний день нашего турне в Японии и Сергей сделал все чтобы он удался!
Это был последний день нашего турне в Японии и Сергей сделал все чтобы он удался!
Это был последний день нашего турне в Японии и Сергей сделал все чтобы он удался!
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А
Сергей очень круто все организовал, пошопились в Готемба аутлете, посетили Хаконе, озеро, кедровую рощу, покатались на канатке, и все за один день, если бы сами ехали из Токио, то точно ушло бы на это 2-3 дня, + как гид очень интересно рассказывает и знает внутреннюю кухню жизни Японии
Сергей очень круто все организовал, пошопились в Готемба аутлете, посетили Хаконе, озеро, кедровую рощу, покатались на
Сергей очень круто все организовал, пошопились в Готемба аутлете, посетили Хаконе, озеро, кедровую рощу, покатались на
Сергей очень круто все организовал, пошопились в Готемба аутлете, посетили Хаконе, озеро, кедровую рощу, покатались на
Сергей очень круто все организовал, пошопились в Готемба аутлете, посетили Хаконе, озеро, кедровую рощу, покатались на
Сергей очень круто все организовал, пошопились в Готемба аутлете, посетили Хаконе, озеро, кедровую рощу, покатались на
Сергей очень круто все организовал, пошопились в Готемба аутлете, посетили Хаконе, озеро, кедровую рощу, покатались на
Сергей очень круто все организовал, пошопились в Готемба аутлете, посетили Хаконе, озеро, кедровую рощу, покатались на
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С
Потрясающая поездка, полная интересной и полезной информации. Отличный маршрут и очень атмосферные локации. Организатор учитывает все пожелания и отвечает на любые вопросы о культуре, быте и жизни в Японии. Рекомендуем данную экскурсию всем желающим посмотреть на настоящую Японию!
Потрясающая поездка, полная интересной и полезной информации. Отличный маршрут и очень атмосферные локации. Организатор учитывает все
Потрясающая поездка, полная интересной и полезной информации. Отличный маршрут и очень атмосферные локации. Организатор учитывает все
Потрясающая поездка, полная интересной и полезной информации. Отличный маршрут и очень атмосферные локации. Организатор учитывает все
Потрясающая поездка, полная интересной и полезной информации. Отличный маршрут и очень атмосферные локации. Организатор учитывает все
Потрясающая поездка, полная интересной и полезной информации. Отличный маршрут и очень атмосферные локации. Организатор учитывает все
Потрясающая поездка, полная интересной и полезной информации. Отличный маршрут и очень атмосферные локации. Организатор учитывает все
Потрясающая поездка, полная интересной и полезной информации. Отличный маршрут и очень атмосферные локации. Организатор учитывает все
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