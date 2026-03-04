3 отзыва оставили туристы

Вы посетите бывший северный форпост Японии — замок Одавара, когда-то переходивший от одного самурайского клана к другому, узнаете историю этого места и со смотровой площадки окинете взглядом панораму живописных окрестностей. После мы отправимся к заставе Хаконе — воссозданной части знаменитого тракта Токайдо. Там вы посмотрите на восстановленные постройки из дерева, выполнявшие роль казарм, тюрем и других помещений, и составите представление о быте не только солдат, но и вообще японцев прошлых столетий. А в Храме девятиглавого Дракона услышите легенду о чудище и посмотрите на озеро Аси через рамку погружённых в воду красных ворот.
Невероятная природа Японии
По дороге к белоснежному замку Одавара вы будете долго любоваться побережьем залива Сагами, вода в котором кажется разных цветов в зависимости от погоды. На «аллее самураев» вдохнёте чистый воздух с запахом японских кедров — криптомерий, а в Долине большого кипения Овакудани сквозь пар серных источников рассмотрите очертания горы Фудзи. Восхитительные виды с воды на горном озере Аси и с высоты канатной дороги, проложенной над долиной, останутся у вас в памяти как черты облика Японии, почти не тронутой цивилизацией.
Организационные детали
Экскурсию проводит команда гидов
Выезжаем из Токио, Йокогамы и близлежащих городов
Дополнительно оплачиваются:
Входной билет на заставу — $4 за чел.
Входной билет на смотровую площадку — $4 за чел.
Прогулка на кораблике — от $11 за чел. (детям дешевле)
Канатная дорога — от $14 за чел. (детям дешевле)
Обед
Итого около $30 с человека.
Гид сопровождает вас не на всех объектах маршрута. Отрезки пути на кораблике и по канатной дороге вы преодолеваете самостоятельно, уже получив от гида необходимую информацию и просто любуясь пейзажами.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 417 туристов
Родился в 1977 году.
В Японии более 12 лет.
В туризме с 2007 года.
Богатый опыт работы с инвидуальными туристами, группами и VIP-персонами из России, а также русскоговорящими туристами из разных стран мира.
Глубокое читать дальшеуменьшить
знание материала о Японии, грамотная речь, приятный голос, умение увлечь слушателей.
Харизматичен, пунктуален, суперответственен, отлично ориентируюсь на местности, легко нахожу общий язык с самыми разными категориями туристов.
Получаю исключительно положительные отзывы от путешественников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Анна
Огромная благодарность Александре за замечательное путешествие. На автомобиле от отеля мы проехали по чудесным местам Японии. Дорогой получили много интересной исторической информации и услышали о том, какая Япония изнутри. Некоторые читать дальшеуменьшить
стереотипы «пошатнулись»). Александра интересный собеседник, душевный человек и очень заботливая женщина. Провезло с погодой, видели все красоты. Маршрут продуман до мелочей, ничего лишнего. Автомобиль комфортный. Александра и после экскурсии всегда оставалась на связи, помогала и советовала. Еще раз, огромное спасибо Александре за проведенную экскурсию, за легенды и истории, за заботу и обходительность, внимание и терпение. Полюбили Японию, обязательно вернемся.
+2
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Марк
Отличная экскурсия. Сергей отлично знает материал, хорошо ориентируется в обстановке. Проявил смекалку при построении маршрута. Лучший гид в Токио, всем рекомендую, не пожалеете!!!
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Анжелика
Хочу поблагодарить Сергея за прекрасно разработанный маршрут и такие незабываемые эмоции от путешествия по Японии! Все было очень комфортно. Прекрасная просторная машина, а так как проехать пришлось не мало- это важно! Сергей пунктуален читать дальшеуменьшить
и владеет информацией о стране очень хорошо! Рассказ его интересен и содержателен (факты, даты …), легко воспринимается! Я успела увидеть очень много локаций за эту 9 часовую экскурсию! Повезло с погодой и священная гора 🏔️ Фудзияма нам показалась! Кораблик, канатная дорога, посещение заставы, прогулка по аллее с вековыми деревьями, храм Хаконе… и многое другое- было очень интересно! С удовольствием отправлюсь с Сергеем по новым маршрутам с следующий приезд и порекомендую друзьям обращаться именно к этому гиду!
+1
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Антон
Это был последний день нашего турне в Японии и Сергей сделал все чтобы он удался! Мы посетили 5ую стоянку на Фудзи, прошли по вулканической тропе, покатались на катере, вкусно пообедали, а читать дальшеуменьшить
завершили все в горячих источниках онсен. Сергей очень интересно рассказывал обо всем, быстро нашел общий язык с нами и нашими детьми. Мы заранее договорились на трансфер в аэропорт Ханеда, куда Сергей нас учтиво сопроводил до зоны вылета. Всем рекомендуем!
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А
Алексей
Сергей очень круто все организовал, пошопились в Готемба аутлете, посетили Хаконе, озеро, кедровую рощу, покатались на канатке, и все за один день, если бы сами ехали из Токио, то точно ушло бы на это 2-3 дня, + как гид очень интересно рассказывает и знает внутреннюю кухню жизни Японии
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С
Станислав
Потрясающая поездка, полная интересной и полезной информации. Отличный маршрут и очень атмосферные локации. Организатор учитывает все пожелания и отвечает на любые вопросы о культуре, быте и жизни в Японии. Рекомендуем данную экскурсию всем желающим посмотреть на настоящую Японию!
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