Индивидуальные экскурсии в Токио

  1. Экскурсии

Из Токио — в национальный парк Хаконе!

Гора Фудзи, долина гейзеров, озеро Аси и скульптуры Пикассо за один день

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в холле вашего отеля
  • Заказать экскурсию

370 за экскурсию

Маргарита
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Маргарита – Гид в Токио
Приглашаю в насыщенное и очень живописное путешествие! Вы увидите легендарную гору Фудзи, прокатитесь на фуникулере и пиратском корабле 🛳️, насладитесь мирной гладью озера Аси и попробуете черные яйца в долине кипящих гейзеров.

А я раскрою тайны загадочной японской культуры и сделаю все, чтобы этот день запомнился вам надолго.
Из Токио — в национальный парк Хаконе!
Из Токио — в национальный парк Хаконе!

Что вас ожидает

Прогулка по озеру Аси и захватывающие виды Фудзи
Я покажу лучшие ракурсы горы Фудзи и расскажу, сколько раз она была нарисована художниками, какие божества, согласно местным преданиям, на ней живут, и почему ей так гордятся японцы. Кроме Фудзи вас ждет еще одна удивительная природная достопримечательность — окруженное горами озеро Аси. Проплывая по нему на стилизованном пиратском кораблике, вы увидите ярко-красные ворота на фоне живописного леса и услышите легенду о драконе и монахе, основавшем у воды синтоистский храм.

Долина кипящих гейзеров, природные источники и скульптуры Пикассо
Канатная дорога приведет вас в долину кипящих гейзеров Овакудани, расположенную на высоте 1000 метров над уровнем моря. Вы насладитесь круговой панорамой гор Хаконе и понаблюдаете за вулканическим дымом, поднимающимся прямо на ваших глазах. А еще по желанию отведаете знаменитые черные яйца и узнаете, действительно ли они могут продлить жизнь на семь лет. В завершение вас ждут природные источники и музей скульптуры под открытым небом, где в том числе есть работы Пикассо.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки, музей скульптуры — 1600 йен, круиз по озеру (40 минут) — 1000 йен, фуникулер — 840 йен, природные источники — 1400 йен. Лучше иметь наличные деньги.

Из Токио — в национальный парк Хаконе!
Из Токио — в национальный парк Хаконе!
Из Токио — в национальный парк Хаконе!
Из Токио — в национальный парк Хаконе!
Из Токио — в национальный парк Хаконе!
Из Токио — в национальный парк Хаконе!
Из Токио — в национальный парк Хаконе!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в холле вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Маргарита
Маргарита
Меня зовут Маргарита. Я живу в Японии 17 лет и очень люблю эту удивительную страну. С радостью покажу вам ее самые интересные и живописные достопримечательности и расскажу о местных традициях, истории, искусстве и культуре!
Напишите мне

Индивидуальные экскурсии в Токио

Живописное побережье СёнанЖивописное побережье СёнанЖивописное побережье Сёнан
380 за экскурсию
3.5 часа
Насладиться видами океана, отыскать древние святилища и познакомиться с японской живописью
Приглашаю отдохнуть от шумного Токио и провести день на побережье Сёнан в окружении открытого океана, старых могучих деревьев, скал и цветущих кустарников. Вы узнаете, чем, помимо красивых видов, эти места притягивали эстетов, генералов и монахов и приоткроете завесу тайны над загадочной японской культурой.
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столицеТоп-5 символов Токио: живой рассказ о столицеТоп-5 символов Токио: живой рассказ о столице
150 за экскурсию
6 часов
Узнать о главном во дворце Императора, районе Гинза, парке Toyota, на рыбном рынке и острове Одайба
В путешествии вы прикоснетесь к легендам императоров и самурайских кланов, услышите истории успеха одних японских брендов и краха других, отведаете свежайшую рыбу и морепродукты на всемирно известном базаре, а также перенесетесь по Радужному мосту в «измерение» острова Одайба и посетите выставочный центр знаменитой автомобильной марки.
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожаяИзумрудная зелень майского чая: сбор первого урожаяИзумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
400 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Прикоснуться к многовековой традиции — сбор зеленого чая на плантации в префектуре Сидзуока
Никогда не собирали зеленый чай в ясный погожий день? Теперь есть возможность прикоснуться к выращиванию зеленого чая прямо на плантации, облачившись в костюм сборщиков чая, который несильно менялся на протяжении веков.
Очарование южного ТокиоОчарование южного ТокиоОчарование южного Токио
170 за экскурсию
4.5 часов
Старинные храмы, живописный японский сад, чайная церемония и модный район Сибуя за один день
Вас ждет полноценное погружение в Японию: вы узнаете о самураях и сёгунах, посетите синтоистский храм и расшифруете символику фонарей и камней в традиционном саду. Кроме того, я расскажу о современных обычаях и традициях: где японцы любят проводить время, что готовят дома и как воспитывают детей.
Путешествие к подножию ФудзиямыПутешествие к подножию ФудзиямыПутешествие к подножию Фудзиямы
365 за экскурсию
10 часов
Погрузиться в культуру Японии и покориться ее красоте на экскурсии из Токио к озеру Кавагутико
Вы увидите часть той Японии, которую ждете — совершенный конус Фудзиямы и его отражение в водной глади, изумительные кимоно, аутентичный храм и традиционные дома. Скоростной поезд из Токио умчит вас в мир пейзажей-открыток, а я познакомлю с удивительной страной: расскажу о вере и гордости, о природе и искусстве.
Прогулка по пригороду ТокиоПрогулка по пригороду ТокиоПрогулка по пригороду Токио
272 за экскурсию
4 часа
2 отзыва
Алые клёны, храмовый комплекс Дзиндайдзи и местные вкусности
Устали от череды достопримечательностей и хотите увидеть «настоящий» Токио? Выбирайтесь из центра в один из пригородов, чтобы ощутить жизнь пригорода и окунуться в атмосферу одноэтажной, старой Японии, и, возможно, и в местный горячий источник тоже.

Выбирайте и другие экскурсии в Токио

ГастрономическиеМузеи и искусствоВсеЗа городомИстория и архитектураГрупповыеИндивидуальныеОбзорныеПешкомФотосессииНа автобусеНеобычные маршрутыВ другой городНа автомобиле
370 за экскурсию
Заказать экскурсию