Индивидуальные экскурсии в Токио

Что вас ожидает

Прогулка по озеру Аси и захватывающие виды Фудзи

Я покажу лучшие ракурсы горы Фудзи и расскажу, сколько раз она была нарисована художниками, какие божества, согласно местным преданиям, на ней живут, и почему ей так гордятся японцы. Кроме Фудзи вас ждет еще одна удивительная природная достопримечательность — окруженное горами озеро Аси. Проплывая по нему на стилизованном пиратском кораблике, вы увидите ярко-красные ворота на фоне живописного леса и услышите легенду о драконе и монахе, основавшем у воды синтоистский храм.

Долина кипящих гейзеров, природные источники и скульптуры Пикассо

Канатная дорога приведет вас в долину кипящих гейзеров Овакудани, расположенную на высоте 1000 метров над уровнем моря. Вы насладитесь круговой панорамой гор Хаконе и понаблюдаете за вулканическим дымом, поднимающимся прямо на ваших глазах. А еще по желанию отведаете знаменитые черные яйца и узнаете, действительно ли они могут продлить жизнь на семь лет. В завершение вас ждут природные источники и музей скульптуры под открытым небом, где в том числе есть работы Пикассо.