Индивидуальные экскурсии в Токио

Прогулка по озеру Аси и захватывающие виды Фудзи
Я покажу лучшие ракурсы горы Фудзи и расскажу, сколько раз она была нарисована художниками, какие божества, согласно местным преданиям, на ней живут, и почему ей так гордятся японцы. Кроме Фудзи вас ждет еще одна удивительная природная достопримечательность — окруженное горами озеро Аси. Проплывая по нему на стилизованном пиратском кораблике, вы увидите ярко-красные ворота на фоне живописного леса и услышите легенду о драконе и монахе, основавшем у воды синтоистский храм.
Долина кипящих гейзеров, природные источники и скульптуры Пикассо
Канатная дорога приведет вас в долину кипящих гейзеров Овакудани, расположенную на высоте 1000 метров над уровнем моря. Вы насладитесь круговой панорамой гор Хаконе и понаблюдаете за вулканическим дымом, поднимающимся прямо на ваших глазах. А еще по желанию отведаете знаменитые черные яйца и узнаете, действительно ли они могут продлить жизнь на семь лет. В завершение вас ждут природные источники и музей скульптуры под открытым небом, где в том числе есть работы Пикассо.
Дополнительные расходы: еда и напитки, музей скульптуры — 1600 йен, круиз по озеру (40 минут) — 1000 йен, фуникулер — 840 йен, природные источники — 1400 йен. Лучше иметь наличные деньги.