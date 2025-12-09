Экскурсия знакомит с историей легендарного квартала Ёсивара — центром городской культуры Эдо.
На основе старинных путеводителей и гравюр раскрывается устройство улиц, традиции, порядок посещений и повседневная жизнь этого закрытого мира.
Описание экскурсииКогда-то здесь кипела жизнь куртизанок и актёров, рождались легенды и складывались особые традиции весёлого Эдо. Приглашаю на прогулку по местам, сохранившим атмосферу прошлого. Вы побываете в храмах и чайном доме, узнаете о развлечениях знати и простого народа. И выясните, как Ёсивара повлияла на искусство, культуру и сам образ Японии. Важная информация: Экскурсия опирается на подлинные источники XVIII–XX веков: путеводители «Ёсивара сайкэн», описания путешественников, гравюры мастеров укиё-э. Маршрут включает ключевые локации старого квартала, сохранившиеся элементы городской планировки и исторические свидетельства об устройстве «равнины радости».
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район станции Minowa (Hibiya Line) и Храм женщин без могил, куда свозили тела куртизанок и девушек из Ёсивара, у которых не было семей
- Ōtori Shrine, «Святилище великой птицы»
- Улица Nakanochō-dōri, Yoshiwara Shrine и входные ворота Ёсивара
- Часовня Yoshiwara Benten
- Чайный дом с японским мороженым и десертами
- Храм богини милосердия Каннон в районе Асакуса
- Храм редьки
- Набережная реки Сумида
- Музей искусств Дайдо (самостоятельный осмотр по желанию, строго 18+)
- Вы узнаете:
- Как квартал появился в 17 веке и почему его перенесли из центра Эдо
- Какая система рангов была у куртизанок
- Как мир развлечений влиял на моду и искусство
- О парадных шествиях «ойран дочю»
- Специфике планировки Ёсивара как символа Плывущего мира
- Связи Ёсивара с укиё-э - я покажу гравюры в стиле картин Плывущего мира
- Мы завершим экскурсию у Музея искусств Дайдо, где представлена коллекция керамики, образов и сюжетов, которые воссоздают дух исчезнувшего квартала
Что включено
- Каждый участник получит памятный сувенир
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачивается посещение японского традиционного кафе - примерно 1000 йен на чел. (примерно $7), и музея искусств Дайдо (18+) - 2000-3000 йен за чел. ($15-20)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Япония, Государственная трасса 4
Завершение: Музей искусств Дайдо
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам, в 13-00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Экскурсия опирается на подлинные источники XVIII-XX веков: путеводители «Ёсивара сайкэн»
- Описания путешественников
- Гравюры мастеров укиё-э. Маршрут включает ключевые локации старого квартала
- Сохранившиеся элементы городской планировки и исторические свидетельства об устройстве «равнины радости»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
