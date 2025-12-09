Описание Фото Ответы на вопросы Экскурсия знакомит с историей легендарного квартала Ёсивара — центром городской культуры Эдо.



На основе старинных путеводителей и гравюр раскрывается устройство улиц, традиции, порядок посещений и повседневная жизнь этого закрытого мира.

Описание экскурсии Когда-то здесь кипела жизнь куртизанок и актёров, рождались легенды и складывались особые традиции весёлого Эдо. Приглашаю на прогулку по местам, сохранившим атмосферу прошлого. Вы побываете в храмах и чайном доме, узнаете о развлечениях знати и простого народа. И выясните, как Ёсивара повлияла на искусство, культуру и сам образ Японии. Важная информация: Экскурсия опирается на подлинные источники XVIII–XX веков: путеводители «Ёсивара сайкэн», описания путешественников, гравюры мастеров укиё-э. Маршрут включает ключевые локации старого квартала, сохранившиеся элементы городской планировки и исторические свидетельства об устройстве «равнины радости».

