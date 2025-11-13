Токио — город, где традиции и технологии сплетаются в единый сюжет. Прогулка со мной откроет вам его новые грани. Мы заглянем в святилища «Лес Воронов», Сиогама и в Музей чая.

Увидим часы Хаяо Миядзаки, прогуляемся по парку «Хамарикю» и обсудим его историю. Пройдёмся по легендарному рынку Цукидзи и при желании отведаем японские деликатесы, а в конце посетим храм, связанный с императорским двором.

Ваш гид в Токио

Описание экскурсии

Станция Симбаси. Я расскажу о старейшей железнодорожной станции Токио и районе Минато, в котором она расположена. Рядом посетим синтоистское святилище «Лес Воронов».

Старинное святилище Сиогама. Первые упоминания о храме датируются 820 годом н. э. Мы увидим постройки периода Эдо, сохранившиеся до наших дней.

Часы Хаяо Миядзаки. Прогуляемся к механическим часам студии Ghibli, поговорим об их скрытых деталях и посмотрим на включение часов (если успеем к началу шоу).

Экспонаты железнодорожного музея. Обсудим развитие транспорта Японии и появление первой железной дороги в период реставрации Мэйдзи.

Музей чая. Выясним, почему японцы считаются его ценителями и научимся правильно выбирать сорта.

Смотровая площадка на одном из высотных зданий района Сиодомэ. Вас ждут панорамы прибрежного Токио и Токийского залива.

Парк «Хамарикю» — прогуляемся по историческому парку, заглянем в чайный дом на чашечку зелёного чая и насладимся красотой окружающей природы. Вы узнаете, что такое мужские и женские деревья, какое отношение к парку имеет слон и как сёгуны клана Токугава охотились на диких уток.

Рыбный рынок Цукидзи. Прогуляемся по всемирно известному рынку и при желании попробуем местные рыбные и мясные деликатесы — Кобе-биф, гриль яки-туна, рамен с морепродуктами — или перекусим в небольшом аутентичном суси-ресторанчике.

Храм Цукидзи Хонгандзи. Полюбуемся архитектурой в индийском стиле, посетим тайные залы и увидим статуи, связанные с буддизмом Дзёдо-синсю. А также сможем попробовать оригинальные купажи чая и десерты со сладкой бобовой пастой, фруктами и мороженым в кафе «Цумуги» при храме.

Организационные детали