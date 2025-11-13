Железные дороги, Миядзаки, зелёный чай и парк «Хамарикю» - прогулка, насыщенная историей и вкусом
Токио — город, где традиции и технологии сплетаются в единый сюжет. Прогулка со мной откроет вам его новые грани. Мы заглянем в святилища «Лес Воронов», Сиогама и в Музей чая. читать дальше
Увидим часы Хаяо Миядзаки, прогуляемся по парку «Хамарикю» и обсудим его историю.
Пройдёмся по легендарному рынку Цукидзи и при желании отведаем японские деликатесы, а в конце посетим храм, связанный с императорским двором.
5
9 отзывов
Описание экскурсии
Станция Симбаси. Я расскажу о старейшей железнодорожной станции Токио и районе Минато, в котором она расположена. Рядом посетим синтоистское святилище «Лес Воронов».
Старинное святилище Сиогама. Первые упоминания о храме датируются 820 годом н. э. Мы увидим постройки периода Эдо, сохранившиеся до наших дней.
Часы Хаяо Миядзаки. Прогуляемся к механическим часам студии Ghibli, поговорим об их скрытых деталях и посмотрим на включение часов (если успеем к началу шоу).
Экспонаты железнодорожного музея. Обсудим развитие транспорта Японии и появление первой железной дороги в период реставрации Мэйдзи.
Музей чая. Выясним, почему японцы считаются его ценителями и научимся правильно выбирать сорта.
Смотровая площадка на одном из высотных зданий района Сиодомэ. Вас ждут панорамы прибрежного Токио и Токийского залива.
Парк «Хамарикю» — прогуляемся по историческому парку, заглянем в чайный дом на чашечку зелёного чая и насладимся красотой окружающей природы. Вы узнаете, что такое мужские и женские деревья, какое отношение к парку имеет слон и как сёгуны клана Токугава охотились на диких уток.
Рыбный рынок Цукидзи. Прогуляемся по всемирно известному рынку и при желании попробуем местные рыбные и мясные деликатесы — Кобе-биф, гриль яки-туна, рамен с морепродуктами — или перекусим в небольшом аутентичном суси-ресторанчике.
Храм Цукидзи Хонгандзи. Полюбуемся архитектурой в индийском стиле, посетим тайные залы и увидим статуи, связанные с буддизмом Дзёдо-синсю. А также сможем попробовать оригинальные купажи чая и десерты со сладкой бобовой пастой, фруктами и мороженым в кафе «Цумуги» при храме.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается вход в парк — 300 йен за чел.
За отдельную плату могу заехать за вами в гостиницу — подробности в переписке
Путешественникам из моего родного города Волгограда предоставлю скидку 5% от указанной цены
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции Симбаси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 35 туристов
Конничива, уважаемые путешественники! Меня зовут Елена, я живу в Японии более 20 лет и с большой любовью делюсь её культурой, традициями и скрытыми уголками. Туризм — моя стихия, некоторое время читать дальше
я работала в этой сфере, но недавно решила предлагать экскурсии индивидуально, чтобы создавать персональное путешествие для каждого гостя! Надеюсь, что мои знания и навыки помогут вам в вашем путешествии. Открывайте Японию с разных сторон, а я постараюсь добавить вам незабываемых впечатлений.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наталья
13 ноя 2025
Очень хорошо погуляли с Еленой, интересные локации, Елена хороший рассказчик и хорошо ориентируется в Токио и в местных обычаях, традициях. Интересно было поговорить с Еленой не только об исторических фактах, но и как с жителем Японии о жизни в наше время. Елена дала полезные советы по кафе, кофейням и магазинам.
Н
Наталья
10 ноя 2025
Экскурсию я выбирала очень долго - должно было понравится много факторов - и маршрут и хотя бы заочное почувствовать притяжение к этому человеку. И вот магия случилась - с Еленой читать дальше
мы провели необыкновенное время - вроде бы не очень большой маршрут - НО какой! Маленький уютный храм, местные достопримечательности, а часы Гибли - это вообще волшебство! Посетили великолепную смотровую площадку в нашем районе на 46 этаже, где увидели Токийский залив и морские лайнеры и остров Одайбо с высоты. Сады Хамарикю- очень красивое место. Елена была замечательным гидом - внимательным и очень классным - давала нам передышку в кафе, и тут же мы двигались дальше и огромный поток информации переплетался с фактами о нынешней Японии. Она знает о Японии очень много - почти 20 лет замужем за японцем и у них дочь, выпускница школы - поэтому Елена знает жизнь японцев не по наслышке. В конце мы посетили рынок Цукидзи с очень интересным местным колоритом и буддистский храм, дальше мы просто гуляли по району с Еленой и слушали ее рассказы о Японии. Забежали по ее рекомендации в салон Ниссан - и вот уже мы пьем латте с нашими фото!! на пенке! . Мы долго не могли расстаться с Еленой - и наша экскурсия растянулась на больше, чем завялено, но наверное мы бы еще столько же гуляли с Еленой - так все было интересно. Елена готова адаптировать маршрут под вас и с вашими пожеланиями, что очень тронуло нас. Все было не просто отлично - о супер отлично! Спасибо!
А
Антонова
9 ноя 2025
Провели с подругой прекрасно время в компании гида Елены, очень интересно и познавательно, самостоятельно мы бы конечно не увидели всего того, что показала нам Елена. Также она помогла нам решить некоторые вопросы, очень отзывчивая, дружелюбная, были ощущения что знакомы долгое время. Всем рекомендую.
сергей
3 ноя 2025
Елена - приятный веселый человек, маршрут хорошо составлен, познавательный и неутомительный. Узнали много интересных нюансов о жизни в Японии. Рекомендуем)))
П
ПАВЕЛ
11 окт 2025
Все Гуд, Лена молодец, все рассказала и показала!!!
Е
Елена
11 окт 2025
Очень рада, что выбрала Елену. Прекрасная подача материала, время пролетело незаметно. Нас очень интересовала жизнь и быт современных японцев, и она помимо экскурсии умудрилась и на наши миллион вопросов ответить) А читать дальше
ещё Елена отзывчива. Первый раз я попросила её помощи ещё даже до экскурсии, ни на что особо не рассчитывая, но Елена не отказала. И потом также была со мной все время на связи. Очень рекомендую для знакомства с Токио
Юрий
21 сен 2025
Насыщенная и интересная экскурсия! Учесть интересы многих возрастов участников (взрослые, подростки и ребенок) было непросто, но Елена справилась. Благодарим!
А
Александр
3 авг 2025
Экологичное погружение в атмосферу Токио. Без излишней перегруженности информацией. Знакомство как со знаковыми достопримечательностям, так и секретными нетуристическими местами. Душевное отношение и непринужденно беседы. Сглаживание острых погодных моментов, привели нас читать дальше
к прекрасному финалу - великолепному рыбному ресторану на рынке с кличем кампай и горячим саке. А добрые советы "бывалого" и приятные сувениры про охлаждающие салфетки и вендинговые автоматы просто дали нам возможность прекрасно выжитьи и пожить в Токио
Марина
18 мая 2025
Благодарим Елену за интересную экскурсию и погружение в исторические моменты Токио. Время пролетело незаметно, отличный маршрут без толп туристов, все продумано для удобства пешей экскурсии. Отдельное спасибо за рыбный ресторан внутри рынка, сами бы мы не нашли такой)). Готовы при новой поездке дальше познавать с вами культуру и историю Японии🙏