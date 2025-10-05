Исследуйте мир Хаяо Миядзаки в Токио: от студии «Гибли» до архитектурного музея. Погрузитесь в атмосферу, вдохновившую на создание шедевра
Мультипликация Хаяо Миядзаки - это не просто фильмы, а целый мир, который оживает на экскурсии по Токио. Вы узнаете, как создавался "Унесённые призраками" и посетите места, вдохновившие великого аниматора.
Архитектурный музей "Эдо-Токио" покажет вам постройки эпохи Эдо, а прогулка у студии "Гибли" подарит незабываемые впечатления. Это путешествие для истинных поклонников анимации и японской культуры
5 причин купить эту экскурсию
🎨 Погружение в мир Миядзаки
🏛️ Посещение музея «Эдо-Токио»
🎥 Узнать секреты создания анимации
🚶♂️ Прогулка у студии «Гибли»
🗺️ Открытие архитектуры эпохи Эдо
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения экскурсии - март, май, сентябрь и ноябрь. В это время в Токио комфортная погода для прогулок, не слишком жарко и не слишком холодно. Весной и осенью природа радует глаз, а воздух свежий и приятный. Апрель и октябрь также подходят для экскурсии, но возможны дожди, что может немного испортить впечатление.
Студия «Гибли» снаружи: мы прогуляемся у дома-студии Хаяо Миядзаки, увидим детский сад «Три медведя» (внутрь объектов попасть нельзя). Все постройки здесь спроектированы самим Миядзаки и его сыном Горо.
Архитектурный музей под открытым небом «Эдо-Токио». Именно здесь Миядзаки продумывал мир «Унесённых призраками». Рассмотрим постройки эпохи Эдо и начала 20 века: магазинчики и дома, бани и мастерские, старый бар и даже дом премьер-министра Японии 1921 года. Все постройки можно осмотреть изнутри.
Дома мира духов. Я расскажу, как архитектура и японский быт начала 20 века вдохновили Хаяо Миядзаки на создание мира духов. Разберёмся, откуда в котельной дедушки Комадзи столько ящиков, какой трамвай ездит по затопленным рельсам и что за баня стала прообразом бань Юбабы.
Кстати, именно Миадзаки нарисовал символ музея «Эдо-Токио», смешную гусеницу, которую можно купить в качестве сувенира в местном магазине.
Кому подойдёт прогулка
Всем поклонникам творчества Хаяо Миядзаки и студии «Гибли», которые также интересуются архитектурой и жизнью старой Японии.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются проезд и входные билеты в музей: взрослый — 400 йен, дети с 12 лет — 200 йен, дети до 12 лет — бесплатно. Передвигаться мы будем на метро и городском автобусе
Если вы не знакомы с мультфильмом «Унесённые призраками», перед экскурсией рекомендую его посмотреть
В маршрут экскурсии не входит музей студии Гибли. Также я не могу помочь с покупкой билетов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 413 туристов
Я биолог и иллюстратор. Работала тренером по конному спорту и орнитологом. Интересуюсь культурой и историей древней Японии. Жила в Санкт-Петербурге, постоянно посещала лекции японистов. Сейчас я живу с мужем в Японии, в Токио. Подрабатываю фрилансом как иллюстратор, учу язык. Занимаюсь ябусамэ — национальной японской стрельбой из лука на скачущей лошади.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
5 окт 2025
Спасибо большое Марии за познавательную экскурсию! Узнавать об истории Японии через мультипликацию - это очень весело! Удивительно и приятно было услышать, что Миядзаки очень любил русскую сказку про трех медведей. А музей архитектуры дополнил картину и прояснил некоторые фантазии благодаря комментариям Марии. Особая благодарность за терпение и понимание нашей разновозрастной группы.
Алина
5 окт 2025
Мария- прекрасный рассказчик! Если вы попадете к ней на экскурсию- не пожалеете. Почитателям мультфильмов Миядзаки будет очень интересно побывать в местах, которые вдохновили Мастера на создание его шедевров. В разных странах
мы посещали музеи архитектуры под открытым небом, но впервые мы попали в такой музей в сопровождении гида, и это было необыкновенно! Мария с такой любовью рассказывает о домах, интерьерах и истории людей, живших в этих домах, что ты просто начинаешь видеть, как и что происходило в них. А когда она начинает сравнивать иллюстрации со сценами из мультфильма Миядзаки с настоящими домами, то ты реально ощущаешь себя внутри мультфильма!
Игорь
12 сен 2025
Мы увидели самого Миядзаки! Об этом даже не смели мечтать
Никита
2 авг 2025
Экскурсия превзошла ожидания. Мы отправились на встречу с Марией, чтобы узнать больше о Хаяо Миядзаки и его творчестве. Мария же не только познакомила нас с историей и замыслами мастера, но
и приоткрыла для нас занавес японской культуры, проведя увлекательный тур по архитектурному музею. Несмотря на жаркий день (почти 38°C), экскурсия прошла максимально комфортно, интересно и познавательно =) А побывать у порога дома и студии великого мастера — настоящая воплощенная мечта. Однозначно советуем.
Сергей
24 июл 2025
Экскурсия прошла в очень жаркий день (около 35 °C), но благодаря хорошо продуманному маршруту прогулка всё равно оставила только приятные впечатления. Несмотря на то, что у нас не было билетов
в студию Гибли, прогулка по району и особенно по Инокасира-парку оказалась насыщенной и атмосферной.
Гид создал комфортную обстановку, чередуя участки маршрута в тени деревьев с прохладными помещениями и перемещениями на автобусах с кондиционером — в такую погоду это особенно важно. Мы узнали много интересного о районе Кичидзёдзи, японской культуре и влиянии мира Гибли на повседневную жизнь в Японии. Увидели дом Миядзаки. Экскурсия получилась спокойной, вдохновляющей и оставила приятные впечатления.
Большое спасибо за приятную атмосферу, внимание к деталям и душевный подход!
Александр
13 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. Ходили семьей, с детьми 7 и 13 лет. Все довольны. Экскурсия содержательная и время пролетело незаметно. Спасибо Марии!
Oleg
8 июн 2025
Интересная экскурсия в спокойном темпе. Узнали много интересного, рекомендую)
Ирина
27 мая 2025
Спасибо Марии за прекрасную прогулку и подробный рассказ о Миядзаки, его работах и архитектурном наследии Японии! Было очень интересно! Неожиданным приятным сюрпризом стала случайная встреча с самой легендой мультипликации) вдруг и вам повезет🙏🏻
Iurii
23 мая 2025
Замечательная экскурсия об источниках вдохновения Хаяо Миядзаки многие из которых можно наглядно увидеть в музее под открытым небом Эдо-Токио. Это дает совершенно потрясающую историческую перспективу где фантазия рождается из быта
и обычаев предыдущих эпох. Приятным бонусом было паломничество к самой студии Гибли и дому Мастера. Особенно интересно было оказаться там лично после того как все это уже видел в документальном фильме о создании картины «Мальчик и птица».
Диана
9 мая 2025
Нам очень понравилась экскурсия, получилось почувствовать Миядзаки и атмосферу, которой вдохновляется гений! Мария супер!
Марина
23 апр 2025
Очень интересная, нетривиальная экскурсия, вдохновившая меня пересмотреть фильмы Миядзаки)) Приятно, что проходит она вне толп туристов, в комфортном темпе👌 Эта экскурсия не для тех, кто хочет увидеть Токио за 1 день, а для тех, кто ищет что-то особенное, атмосферное или любит Миядзаки😍 Спасибо Марии за интересный опыт🤗
Ольга
6 апр 2025
Интересно было прикоснуться к миру Хаями Миядзаки, побывав в районе Токио, который его вдохновлял и продолжает вдохновлять на создание шедевральных анимационных фильмов. Его творчество, пропитанное любовью к своей стране, её
истории и культуре, как будто становится более понятным.
Нам всем очень понравилось в музее под открытым небом - красивые виды, познавательная экскурсия, которая знакомит ближе с историей страны, потрясающий парк и, конечно же, любование сакурой))) Да ещё и с погодой повезло.
Унесли с собой массу впечатлений и кучу фотографий, Мария всегда ожидала нас в эти моменты, что было очень приятно, да ещё и давала советы, где лучше встать для фото и отвечала на все наши вопросы, за что мы очень благодарны)))
Рекомендуем к посещению эту экскурсию - легко, красиво, познавательно, приятно и интересно.
Яна
2 апр 2025
Отличный тур для фанатов Миядзаки! Мария рассказала много интересный фактов как о создании мультфильма, так и о самом Миядзаке 👌🏽🤩