«Унесённые призраками»: Токио, вдохновивший Миядзаки

Исследуйте мир Хаяо Миядзаки в Токио: от студии «Гибли» до архитектурного музея. Погрузитесь в атмосферу, вдохновившую на создание шедевра
Мультипликация Хаяо Миядзаки - это не просто фильмы, а целый мир, который оживает на экскурсии по Токио. Вы узнаете, как создавался "Унесённые призраками" и посетите места, вдохновившие великого аниматора.

Архитектурный музей "Эдо-Токио" покажет вам постройки эпохи Эдо, а прогулка у студии "Гибли" подарит незабываемые впечатления. Это путешествие для истинных поклонников анимации и японской культуры
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Погружение в мир Миядзаки
  • 🏛️ Посещение музея «Эдо-Токио»
  • 🎥 Узнать секреты создания анимации
  • 🚶‍♂️ Прогулка у студии «Гибли»
  • 🗺️ Открытие архитектуры эпохи Эдо

Лучшее время для посещения

Лучшие месяцы для посещения экскурсии - март, май, сентябрь и ноябрь. В это время в Токио комфортная погода для прогулок, не слишком жарко и не слишком холодно. Весной и осенью природа радует глаз, а воздух свежий и приятный. Апрель и октябрь также подходят для экскурсии, но возможны дожди, что может немного испортить впечатление.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
«Унесённые призраками»: Токио, вдохновивший Миядзаки© Мария
«Унесённые призраками»: Токио, вдохновивший Миядзаки© Мария
«Унесённые призраками»: Токио, вдохновивший Миядзаки© Мария
13
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30

Что можно увидеть

  • Студия Гибли
  • Архитектурный музей Эдо-Токио

Описание экскурсии

Студия «Гибли» снаружи: мы прогуляемся у дома-студии Хаяо Миядзаки, увидим детский сад «Три медведя» (внутрь объектов попасть нельзя). Все постройки здесь спроектированы самим Миядзаки и его сыном Горо.

Архитектурный музей под открытым небом «Эдо-Токио». Именно здесь Миядзаки продумывал мир «Унесённых призраками». Рассмотрим постройки эпохи Эдо и начала 20 века: магазинчики и дома, бани и мастерские, старый бар и даже дом премьер-министра Японии 1921 года. Все постройки можно осмотреть изнутри.

Дома мира духов. Я расскажу, как архитектура и японский быт начала 20 века вдохновили Хаяо Миядзаки на создание мира духов. Разберёмся, откуда в котельной дедушки Комадзи столько ящиков, какой трамвай ездит по затопленным рельсам и что за баня стала прообразом бань Юбабы.

Кстати, именно Миадзаки нарисовал символ музея «Эдо-Токио», смешную гусеницу, которую можно купить в качестве сувенира в местном магазине.

Кому подойдёт прогулка

Всем поклонникам творчества Хаяо Миядзаки и студии «Гибли», которые также интересуются архитектурой и жизнью старой Японии.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются проезд и входные билеты в музей: взрослый — 400 йен, дети с 12 лет — 200 йен, дети до 12 лет — бесплатно. Передвигаться мы будем на метро и городском автобусе
  • Если вы не знакомы с мультфильмом «Унесённые призраками», перед экскурсией рекомендую его посмотреть
  • В маршрут экскурсии не входит музей студии Гибли. Также я не могу помочь с покупкой билетов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Станция Higashi-Koganei, JR Chou line (Rapid)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 413 туристов
Я биолог и иллюстратор. Работала тренером по конному спорту и орнитологом. Интересуюсь культурой и историей древней Японии. Жила в Санкт-Петербурге, постоянно посещала лекции японистов. Сейчас я живу с мужем в Японии, в Токио. Подрабатываю фрилансом как иллюстратор, учу язык. Занимаюсь ябусамэ — национальной японской стрельбой из лука на скачущей лошади.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
Ирина
5 окт 2025
Спасибо большое Марии за познавательную экскурсию!
Узнавать об истории Японии через мультипликацию - это очень весело! Удивительно и приятно было услышать, что Миядзаки очень любил русскую сказку про трех медведей. А музей архитектуры дополнил картину и прояснил некоторые фантазии благодаря комментариям Марии. Особая благодарность за терпение и понимание нашей разновозрастной группы.
Алина
Алина
5 окт 2025
Мария- прекрасный рассказчик! Если вы попадете к ней на экскурсию- не пожалеете.
Почитателям мультфильмов Миядзаки будет очень интересно побывать в местах, которые вдохновили Мастера на создание его шедевров. В разных странах
мы посещали музеи архитектуры под открытым небом, но впервые мы попали в такой музей в сопровождении гида, и это было необыкновенно! Мария с такой любовью рассказывает о домах, интерьерах и истории людей, живших в этих домах, что ты просто начинаешь видеть, как и что происходило в них. А когда она начинает сравнивать иллюстрации со сценами из мультфильма Миядзаки с настоящими домами, то ты реально ощущаешь себя внутри мультфильма!

И
Игорь
12 сен 2025
Мы увидели самого Миядзаки! Об этом даже не смели мечтать
Н
Никита
2 авг 2025
Экскурсия превзошла ожидания. Мы отправились на встречу с Марией, чтобы узнать больше о Хаяо Миядзаки и его творчестве. Мария же не только познакомила нас с историей и замыслами мастера, но
и приоткрыла для нас занавес японской культуры, проведя увлекательный тур по архитектурному музею. Несмотря на жаркий день (почти 38°C), экскурсия прошла максимально комфортно, интересно и познавательно =) А побывать у порога дома и студии великого мастера — настоящая воплощенная мечта. Однозначно советуем.

Сергей
Сергей
24 июл 2025
Экскурсия прошла в очень жаркий день (около 35 °C), но благодаря хорошо продуманному маршруту прогулка всё равно оставила только приятные впечатления. Несмотря на то, что у нас не было билетов
в студию Гибли, прогулка по району и особенно по Инокасира-парку оказалась насыщенной и атмосферной.

Гид создал комфортную обстановку, чередуя участки маршрута в тени деревьев с прохладными помещениями и перемещениями на автобусах с кондиционером — в такую погоду это особенно важно. Мы узнали много интересного о районе Кичидзёдзи, японской культуре и влиянии мира Гибли на повседневную жизнь в Японии. Увидели дом Миядзаки.
Экскурсия получилась спокойной, вдохновляющей и оставила приятные впечатления.

Большое спасибо за приятную атмосферу, внимание к деталям и душевный подход!

А
Александр
13 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. Ходили семьей, с детьми 7 и 13 лет. Все довольны. Экскурсия содержательная и время пролетело незаметно. Спасибо Марии!
O
Oleg
8 июн 2025
Интересная экскурсия в спокойном темпе. Узнали много интересного, рекомендую)
И
Ирина
27 мая 2025
Спасибо Марии за прекрасную прогулку и подробный рассказ о Миядзаки, его работах и архитектурном наследии Японии! Было очень интересно! Неожиданным приятным сюрпризом стала случайная встреча с самой легендой мультипликации) вдруг и вам повезет🙏🏻
I
Iurii
23 мая 2025
Замечательная экскурсия об источниках вдохновения Хаяо Миядзаки многие из которых можно наглядно увидеть в музее под открытым небом Эдо-Токио. Это дает совершенно потрясающую историческую перспективу где фантазия рождается из быта
и обычаев предыдущих эпох. Приятным бонусом было паломничество к самой студии Гибли и дому Мастера. Особенно интересно было оказаться там лично после того как все это уже видел в документальном фильме о создании картины «Мальчик и птица».

Д
Диана
9 мая 2025
Нам очень понравилась экскурсия, получилось почувствовать Миядзаки и атмосферу, которой вдохновляется гений! Мария супер!
М
Марина
23 апр 2025
Очень интересная, нетривиальная экскурсия, вдохновившая меня пересмотреть фильмы Миядзаки)) Приятно, что проходит она вне толп туристов, в комфортном темпе👌 Эта экскурсия не для тех, кто хочет увидеть Токио за 1 день, а для тех, кто ищет что-то особенное, атмосферное или любит Миядзаки😍 Спасибо Марии за интересный опыт🤗
Ольга
Ольга
6 апр 2025
Интересно было прикоснуться к миру Хаями Миядзаки, побывав в районе Токио, который его вдохновлял и продолжает вдохновлять на создание шедевральных анимационных фильмов. Его творчество, пропитанное любовью к своей стране, её
истории и культуре, как будто становится более понятным.

Нам всем очень понравилось в музее под открытым небом - красивые виды, познавательная экскурсия, которая знакомит ближе с историей страны, потрясающий парк и, конечно же, любование сакурой))) Да ещё и с погодой повезло.

Унесли с собой массу впечатлений и кучу фотографий, Мария всегда ожидала нас в эти моменты, что было очень приятно, да ещё и давала советы, где лучше встать для фото и отвечала на все наши вопросы, за что мы очень благодарны)))

Рекомендуем к посещению эту экскурсию - легко, красиво, познавательно, приятно и интересно.

Я
Яна
2 апр 2025
Отличный тур для фанатов Миядзаки! Мария рассказала много интересный фактов как о создании мультфильма, так и о самом Миядзаке 👌🏽🤩
Входит в следующие категории Токио

