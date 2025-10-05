Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшие месяцы для посещения экскурсии - март, май, сентябрь и ноябрь. В это время в Токио комфортная погода для прогулок, не слишком жарко и не слишком холодно. Весной и осенью природа радует глаз, а воздух свежий и приятный. Апрель и октябрь также подходят для экскурсии, но возможны дожди, что может немного испортить впечатление.

Мультипликация Хаяо Миядзаки - это не просто фильмы, а целый мир, который оживает на экскурсии по Токио. Вы узнаете, как создавался "Унесённые призраками" и посетите места, вдохновившие великого аниматора. Архитектурный музей "Эдо-Токио" покажет вам постройки эпохи Эдо, а прогулка у студии "Гибли" подарит незабываемые впечатления. Это путешествие для истинных поклонников анимации и японской культуры

Студия «Гибли» снаружи: мы прогуляемся у дома-студии Хаяо Миядзаки, увидим детский сад «Три медведя» (внутрь объектов попасть нельзя). Все постройки здесь спроектированы самим Миядзаки и его сыном Горо.

Архитектурный музей под открытым небом «Эдо-Токио». Именно здесь Миядзаки продумывал мир «Унесённых призраками». Рассмотрим постройки эпохи Эдо и начала 20 века: магазинчики и дома, бани и мастерские, старый бар и даже дом премьер-министра Японии 1921 года. Все постройки можно осмотреть изнутри.

Дома мира духов. Я расскажу, как архитектура и японский быт начала 20 века вдохновили Хаяо Миядзаки на создание мира духов. Разберёмся, откуда в котельной дедушки Комадзи столько ящиков, какой трамвай ездит по затопленным рельсам и что за баня стала прообразом бань Юбабы.

Кстати, именно Миадзаки нарисовал символ музея «Эдо-Токио», смешную гусеницу, которую можно купить в качестве сувенира в местном магазине.

Кому подойдёт прогулка

Всем поклонникам творчества Хаяо Миядзаки и студии «Гибли», которые также интересуются архитектурой и жизнью старой Японии.

