2 отзыва оставили туристы

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Древний Эдо и футуристический Токио

Японское путешествие во времени — от храма Сенсодзи до острова Одайба

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на станции Asakusa, Ginza line
  • Заказать экскурсию

300 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – Гид в Токио
Этот маршрут позволит вам за один день взглянуть на Токио прошлого и будущего.

Вы прочувствуете дух эпохи Эдо в древнем храме Сенсодзи, заглянете за сувенирами на старинную торговую улицу Накамисе дори.

А затем отправитесь к насыпному острову Одайба на встречу с новейшими японскими технологиями и ультрасовременными проектами.
Древний Эдо и футуристический Токио
Древний Эдо и футуристический Токио

Что вас ожидает

Храм Сенсодзи — древний Эдо-Токио
Наша прогулка начнется с районов, которые перенесут вас в Японию 16 — 18 веков, когда Токио еще носил имя Эдо. Вы посетите буддийский храмовый комплекс Асакуса, пройдете сквозь «Врата Грома», полюбуетесь архитектурой старейшего токийского храма Сенсодзи и услышите легенду о его основании. Я поделюсь историей комплекса и расскажу о быте разных сословий в древней Японии. Дополнить впечатления вы сможете поездкой на рикше — распространенном японском «такси» эпохи Эдо. Затем пройдем по колоритной торговой улице Накамисе дори, где, как и несколько веков назад, можно купить японские сувениры и сладости. А проголодавшись, остановимся на обед в одном из ресторанов пассажа Син Накамисе дори.

Остров Одайба — ультрасовременный Токио
После обеда от причала на реке Сумидагава, минуя 17 мостов, мы отправимся к Токийскому заливу на футуристическом трамвайчике. Перед вами предстанет живущий в будущем остров Одайба с выставочными комплексами, моллами и парками развлечений. Вы узнаете о месте острова в жизни современного Токио, полюбуетесь Радужным мостом и статуей Свободы, на беспилотном поезде отправитесь к колесу обозрения, посетите «Тойота центр» с новейшими разработками компании. А еще рассмотрите винтажные машины, которые познакомят вас с японским бытом 60-х годов.

Посетив Одайба, вы сможете вернуться в центр города или отправиться в один из самых известных токийских онсенов (горячих источников) — Оoedo Оnsen Monogatary, построенный в стиле старого Эдо. Здесь вы сможете понежиться в горячих источниках, расслабиться во время спа-процедур и массажа.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Проезд на общественном транспорте (около 15 евро/человек), проезд на футуристическом речном трамвайчике (12 — 18 евро/человек), проката рикши (по желанию), обед в ресторане
  • Транспортные расходы путешественники оплачивают за себя и за гида

Как проходит экскурсия

  • Вернуться в центр Токио вы сможете на бесплатном шаттл автобусе, который ходит до 4 станций
  • В некоторые дни могут быть отменены рейсы футуристических корабликов, и тогда гид находит замену как добраться до острова
  • Если вы захотите посетить онсен в конце экскурсии, я смогу предоставить вам купон на скидку
Древний Эдо и футуристический Токио
Древний Эдо и футуристический Токио
Древний Эдо и футуристический Токио
Древний Эдо и футуристический Токио
Древний Эдо и футуристический Токио
Древний Эдо и футуристический Токио
Древний Эдо и футуристический Токио
Древний Эдо и футуристический Токио
Древний Эдо и футуристический Токио

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на станции Asakusa, Ginza line.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я живу в Японии 22 года. Много путешествовала по этой стране. Знаю язык, историю и культуру. Я постараюсь открыть для Вас новый, необычный мир Японии. После моих экскурсий Япония станет намного понятней и ближе. Вы увидите мир таким, каким его видят сами японцы. Это увлекательный мир культуры, исторических хроник, прогулок по историческим местам. Занимаюсь сопровождением экскурсий 15 лет.
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2 отзыва оставили туристы

19 сентября 2019
Прекрасная экскурсия! Спасибо Ирине, нам все понравилось.
27 июля 2019
Очень приятная, неутомительная экскурсия, в то же время познавательная. Сделали много красивых фото в храмах, старинных улочках, с корабля на реке и в заливе, а также на острове Одайбо. Наталья - эрудированный и внимательный гид, легко адаптировалась к нашим предпочтениям во время экскурсии. Спасибо ей огромное, приедем на её экскурсии ещё и будем рекомендовать друзьям!

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