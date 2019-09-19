2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Храм Сенсодзи — древний Эдо-Токио

Наша прогулка начнется с районов, которые перенесут вас в Японию 16 — 18 веков, когда Токио еще носил имя Эдо. Вы посетите буддийский храмовый комплекс Асакуса, пройдете сквозь «Врата Грома», полюбуетесь архитектурой старейшего токийского храма Сенсодзи и услышите легенду о его основании. Я поделюсь историей комплекса и расскажу о быте разных сословий в древней Японии. Дополнить впечатления вы сможете поездкой на рикше — распространенном японском «такси» эпохи Эдо. Затем пройдем по колоритной торговой улице Накамисе дори, где, как и несколько веков назад, можно купить японские сувениры и сладости. А проголодавшись, остановимся на обед в одном из ресторанов пассажа Син Накамисе дори.

Остров Одайба — ультрасовременный Токио

После обеда от причала на реке Сумидагава, минуя 17 мостов, мы отправимся к Токийскому заливу на футуристическом трамвайчике. Перед вами предстанет живущий в будущем остров Одайба с выставочными комплексами, моллами и парками развлечений. Вы узнаете о месте острова в жизни современного Токио, полюбуетесь Радужным мостом и статуей Свободы, на беспилотном поезде отправитесь к колесу обозрения, посетите «Тойота центр» с новейшими разработками компании. А еще рассмотрите винтажные машины, которые познакомят вас с японским бытом 60-х годов.

Посетив Одайба, вы сможете вернуться в центр города или отправиться в один из самых известных токийских онсенов (горячих источников) — Оoedo Оnsen Monogatary, построенный в стиле старого Эдо. Здесь вы сможете понежиться в горячих источниках, расслабиться во время спа-процедур и массажа.