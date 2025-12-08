Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Чем же Япония известна во всем мире? Конечно же своей незабываемой природой и культурными особенностями. И одной из этих культурных особенностей славится так называемый "Номикай". Мероприятие, куда идут коллеги-японцы, чтобы поднять всеобщий настрой на продуктивность, пообщаться с начальником в неформальной обстановке о возможном повышении, и весело провести время под кружечку горячительного с изысканной едой. Так как японцы привыкли везде следовать правилам, при посещении номикая тоже есть свои негласные правила, подчеркивающие уважение к собеседнику, в зависимости от статуса обеих сторон. Я же хочу устроить для Вас номикай и поделиться его особенностями с Вами. Там нет ничего трудного, но если вы почувствуете эти правила, то привезёте с собой на родину "культурный сувенир", который добавит Вам изысканности, чтобы выразить уважение к собеседнику. А именно: ☆ какие места стоит занимать за столом, ☆ как следует наливать собеседнику, ☆ что делать, если наливают тебе, ☆ чем начинается и чем заканчивается номикай и многое другое. И это не все! В дополнение к этому вас ждёт сет из 9 блюд и 2 часа "Номиходай" или пей, сколько влезет. В "Номиходай" входят различные виды сакэ, сливовых вин, крепкие напитки и коктейли, а также безалкогольная продукция. В целом около 100 позиций! Чем больше людей - тем меньше платить! Также на выбор у Вас 3 курса по 7, 9, 10 блюд + 2 часа напитков. Все формальности по бронированию, общение со стаффом, заказ напитков, оплата счета, встреча у станции и обратно предоставьте мне. От Вас требуется только сказать "Кампай" и наслаждаться вечером. Меню базового курса "Премиум-баланс" 1. Закуска. - Виноград и хризантема (съедобная) в соусе "ширааэ" (пюре из тофу), - Намасу (маринованные овощи) из лосося и репы (турнепса) с икрой лосося, - Сыровяленая утиная ветчина с крем-сыром, маринованная в мисо "Сайкё". 2. Ассорти из 5 видов сашими, специально отобранных шеф-поваром. 3. Суп с креветочным шиндзё (нежная креветочная паста в виде шарика), в осеннем стиле 4. Мясо снежного краба (Зувай-гани), заправленное крабовым мисо. 5. Темпура из нодогуро (розовый морской окунь, также известный как акамуцу, очень дорогая рыба) и большой креветки. 6. Стейк из мраморной говядины Вагю 7. Суши на усмотрение шеф-повара. 8. Прозрачный суп "осуимоно" дня. 9. Десерт вечера. Меню курса "VIP" 10 блюд. 1. Закуска. - Виноград и хризантема (съедобная) в соусе "ширааэ" (пюре из тофу), - Намасу (маринованные овощи) из лосося и репы (турнепса) с икрой лосося, - Сыровяленая утиная ветчина с крем-сыром, маринованная в мисо "Сайкё". 2. Ассорти из 5 видов сашими, специально отобранных шеф-поваром. 3. Цукуне (фрикадельки) из куриного фарша с хрящами, слегка обжаренные. 4. Снежный краб (Зувай-гани), отваренный в печи. 5. Темпура из целого морского ушка. 6. Чаванмуси (яичный заварной крем) с икрой лосося. 7. Стейк из мраморной говядины Вагю. 8. Суши на усмотрение шеф-повара. 9. Прозрачный суп "осуимоно" с небольшими моллюсками "химе-хамагури" 10. Десерт вечера. Меню курса "Сукияки" 7 блюд. 1. Закуска. - Яичный тофу (тамаго-тофу) с "пучи-пучи". - Картофельный салат с осенним лососем (кэтой) и жареным баклажаном. - Воздушные обжаренные кусочки корня лопуха гобо и китайского ямса нагаимо. 2. Ассорти из 5 видов сашими, специально отобранных шеф-поваром. 3. Темпура из нодогуро и большой креветки. 4. Чаванмуси (яичный заварной крем), ароматизированный бульоном даси, с соусом из крабового мяса. 5. Набэ. Сукияки из отечественной японской говядины. 6. Удон для завершения трапезы, с маринованными овощами. 7. Десерт вечера.

