Описание экскурсииЧем же Япония известна во всем мире? Конечно же своей незабываемой природой и культурными особенностями. И одной из этих культурных особенностей славится так называемый "Номикай". Мероприятие, куда идут коллеги-японцы, чтобы поднять всеобщий настрой на продуктивность, пообщаться с начальником в неформальной обстановке о возможном повышении, и весело провести время под кружечку горячительного с изысканной едой. Так как японцы привыкли везде следовать правилам, при посещении номикая тоже есть свои негласные правила, подчеркивающие уважение к собеседнику, в зависимости от статуса обеих сторон. Я же хочу устроить для Вас номикай и поделиться его особенностями с Вами. Там нет ничего трудного, но если вы почувствуете эти правила, то привезёте с собой на родину "культурный сувенир", который добавит Вам изысканности, чтобы выразить уважение к собеседнику. А именно: ☆ какие места стоит занимать за столом, ☆ как следует наливать собеседнику, ☆ что делать, если наливают тебе, ☆ чем начинается и чем заканчивается номикай и многое другое. И это не все! В дополнение к этому вас ждёт сет из 9 блюд и 2 часа "Номиходай" или пей, сколько влезет. В "Номиходай" входят различные виды сакэ, сливовых вин, крепкие напитки и коктейли, а также безалкогольная продукция. В целом около 100 позиций! Чем больше людей - тем меньше платить! Также на выбор у Вас 3 курса по 7, 9, 10 блюд + 2 часа напитков. Все формальности по бронированию, общение со стаффом, заказ напитков, оплата счета, встреча у станции и обратно предоставьте мне. От Вас требуется только сказать "Кампай" и наслаждаться вечером. Меню базового курса "Премиум-баланс" 1. Закуска. - Виноград и хризантема (съедобная) в соусе "ширааэ" (пюре из тофу), - Намасу (маринованные овощи) из лосося и репы (турнепса) с икрой лосося, - Сыровяленая утиная ветчина с крем-сыром, маринованная в мисо "Сайкё". 2. Ассорти из 5 видов сашими, специально отобранных шеф-поваром. 3. Суп с креветочным шиндзё (нежная креветочная паста в виде шарика), в осеннем стиле 4. Мясо снежного краба (Зувай-гани), заправленное крабовым мисо. 5. Темпура из нодогуро (розовый морской окунь, также известный как акамуцу, очень дорогая рыба) и большой креветки. 6. Стейк из мраморной говядины Вагю 7. Суши на усмотрение шеф-повара. 8. Прозрачный суп "осуимоно" дня. 9. Десерт вечера. Меню курса "VIP" 10 блюд. 1. Закуска. - Виноград и хризантема (съедобная) в соусе "ширааэ" (пюре из тофу), - Намасу (маринованные овощи) из лосося и репы (турнепса) с икрой лосося, - Сыровяленая утиная ветчина с крем-сыром, маринованная в мисо "Сайкё". 2. Ассорти из 5 видов сашими, специально отобранных шеф-поваром. 3. Цукуне (фрикадельки) из куриного фарша с хрящами, слегка обжаренные. 4. Снежный краб (Зувай-гани), отваренный в печи. 5. Темпура из целого морского ушка. 6. Чаванмуси (яичный заварной крем) с икрой лосося. 7. Стейк из мраморной говядины Вагю. 8. Суши на усмотрение шеф-повара. 9. Прозрачный суп "осуимоно" с небольшими моллюсками "химе-хамагури" 10. Десерт вечера. Меню курса "Сукияки" 7 блюд. 1. Закуска. - Яичный тофу (тамаго-тофу) с "пучи-пучи". - Картофельный салат с осенним лососем (кэтой) и жареным баклажаном. - Воздушные обжаренные кусочки корня лопуха гобо и китайского ямса нагаимо. 2. Ассорти из 5 видов сашими, специально отобранных шеф-поваром. 3. Темпура из нодогуро и большой креветки. 4. Чаванмуси (яичный заварной крем), ароматизированный бульоном даси, с соусом из крабового мяса. 5. Набэ. Сукияки из отечественной японской говядины. 6. Удон для завершения трапезы, с маринованными овощами. 7. Десерт вечера.
Так как в идзакае, куда мы идём нужно делать бронь заранее, я прошу Вас забронировать за 2 дня до экскурсии.
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча у станции
- Сопровождение до идзакаи
- Сет из блюд
- Напитки 2 часа
- Услуги гида-сотрапезника, включая его еду и напитки
- Сопровождение обратно до станции
Место начала и завершения?
Https://maps. app. goo. gl/qcEprrrRTpBqY9zb8 Tokyo station - Yaesu Central Exit
Когда и сколько длится?
Когда: Так как в идзакае, куда мы идём нужно делать бронь заранее, я прошу Вас забронировать за 2 дня до экскурсии.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
