Номикай — это мероприятие, куда коллеги-японцы идут после работы, чтобы пообщаться в неформальной обстановке и хорошо провести время под закуски и горячительные напитки. В Японии привыкли везде следовать правилам, у номикая они тоже есть. Предлагаю устроить такой вечер. Все организационные хлопоты возьму на себя. От вас требуется только сказать «Кампай» и наслаждаться номикаем.