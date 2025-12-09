Номикай — это мероприятие, куда коллеги-японцы идут после работы, чтобы пообщаться в неформальной обстановке и хорошо провести время под закуски и горячительные напитки. В Японии привыкли везде следовать правилам, у номикая они тоже есть. Предлагаю устроить такой вечер. Все организационные хлопоты возьму на себя. От вас требуется только сказать «Кампай» и наслаждаться номикаем.
Описание экскурсии
Негласные правила номикая
Главное, что они подчеркивают, — уважение к собеседнику, в зависимости от статуса обеих сторон. Я расскажу:
- какие места стоит занимать за столом
- как следует наливать напитки собеседнику
- что делать, если наливают тебе
- чем начинается и чем заканчивается номикай
- и многое другое
Сет из 9 блюд «Премиум-баланс»
- закуска: виноград и съедобная хризантема в соусе ширааэ (пюре из тофу), намасу (маринованные овощи) из лосося и репы с икрой лосося, сыровяленая утиная ветчина с крем-сыром, маринованная в мисо сайкё
- ассорти из 5 видов сашими, специально отобранных шеф-поваром
- суп с креветочным шиндзё (нежная креветочная паста в виде шарика) в осеннем стиле
- мясо снежного краба (зувай-гани), заправленное крабовым мисо
- темпура из нодогуро (морского окуня) и большой креветки
- стейк из мраморной говядины вагю
- суши на усмотрение шеф-повара
- прозрачный суп осуимоно
- десерт на усмотрение шеф-повара
2 часа номиходая (в переводе с японского «пей, сколько влезет»)
Около 100 позиций напитков:
- различные виды сакэ
- сливовые вина
- крепкие алкогольные напитки
- алкогольные коктейли
- безалкогольные напитки
Организационные детали
- В стоимость включены сет из 9 блюд и напитки (в том числе для гида), встреча у станции метро и сопровождение обратно до станции
- Можно поменять сет на комплекс из 7 или 10 блюд. Стоимость зависит от числа участников. Все детали — в переписке
Могу провести номикай для большей группы:
- $119 за чел. для группы от 4 до 6 участников
- $105 за чел. для группы от 7 до 9 участников
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции Yaesu Central Exit
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваш гид в Токио
Всем здравствуйте! Я в Японии уже почти 3 года. За это время я успел проникнуться японским бытом и обычаями. Недавно я начал замечать, что в туристических местах несправедливые наценки в ресторанах.
