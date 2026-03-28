6 отзывов оставили туристы

Описание экскурсии

Гурманам в Токио — настоящее раздолье. Вот только пароли-явки хороших ресторанов либо «засекречены» исключительно на японском, либо слишком растиражированы (как это часто происходит со «звёздными» заведениями из путеводителя Мишлен). В результате языковой барьер или чрезмерная популярность, помноженные на невозможность заказать места в нужный день в нужное время, вынуждают туристов перекусить тем, что Бог послал, оставляя чувство неудовлетворенности.

Исправим ситуацию! С моей помощью вы заранее, за несколько дней или недель, зарезервируете столик в одном из лучших суши-ресторанов в квартале Гинза. Я буду сопровождать вас во время обеда, помогу разобраться в меню с названиями рыб и морепродуктов. Также расскажу об предыстории суши в их нынешнем виде и о том, почему в Средние века их считали фаст-фудом в городе Эдо (старое название Токио). За свой обед я заплачу самостоятельно, если его стоимость не превысит $40 (4,000 йен).

«Лучшие» рестораны — в контексте Токио совершенно необязательно «самые дорогие». Лучшие суши-рестораны — почти всегда очень небольшие, камерные заведения, где счет за обед составит не менее $40-50 на человека без напитков (за исключением специального сорта чая, всегда подаваемого к суши).

Тем, кто с опаской относится к сырой рыбе и морским гадам, рекомендую суши в стиле эдомаэ. Рыба выдержана в уксусе или в соевом соусе, в пасте мисо или подвергнута другой обработке в течение нескольких часов, и часто вкус от этого только выигрывает без ущерба для свежести. Всё, что окажется перед вами, приготовят в лучших традициях японской кухни «в самом соку», то есть используют только те ингредиенты/морепродукты, которые в данный сезон наиболее вкусны. Я подробно расскажу вам про сезонность (или «сюн») и другие важные факторы в составлении меню шеф-поварами ресторанов хорошего уровня.

Хотите заказать саке или сливовый ликер умэ-сю, а может быть, более привычное вино или шампанское, если поездка приурочена к некой дате? Нет проблем! В некоторых заведениях винные карты предлагают очень широкий выбор, правда импортные вина могут стоить так же, как и ваша трапеза, если не больше. Но и в этом случае уложиться в $80-100 на человека — задача нетрудная, если у гида есть время на подготовку и резервирование столика.

Не было возможности сделать предварительный заказ, а обзвон заветных ресторанов ничего не дал? Что же, и в этом случае я помогу вам не остаться без изысков. Спрятавшееся наверху одного из торговых центров близ Гинзы, скромное и демократичное на вид заведение подаёт блюда киотской кухни — к слову, именно она, а не суши или темпура, «изобретённые» сравнительно недавно, и является основой питания японцев.

Часть меню здесь оформлена в наборы, куда входят несколько блюд из сырых и приготовленных на пару овощей, рыба или тонкие ломтики мяса, суп и нешлифованный рис генмай. На примере того, что нам подадут, я расскажу об особенностях киотской кухни.

Не уложились в обеденное время? И в этом случае есть варианты полакомиться местными изысками! Мы спустимся в подвальный этаж одного из крупных универмагов Гинзы, где из сотни видов коробочек с готовыми обедами вы сможете выбрать желаемое: от копченого угря и рыбы до киотских овощей и элитной говядины. Если из местной кухни не приглянется ничего, как насчет французской или итальянской? Она также будет оформлена в наборы, либо у вас будет возможность купить столько граммов понравившегося суфле, салата, стейка или лазаньи, сколько вы хотите съесть. Получив заветный пакет со снедью (в который вам без напоминаний положат вилку или палочки для еды и влажную салфетку, чтобы вытереть руки перед трапезой), мы поднимемся на верхний этаж универмага, где предусмотрены места для еды на вынос. Свой обед мы съедим, глядя на рекламные щиты над перекрестком Гинзы.

Организационные детали