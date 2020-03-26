6 отзывов оставили туристы

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Гурманы на Гинзе

Узнать всё о гастрономической стороне Токио и продегустировать лучшие специалитеты в ресторанах

5
6 отзывов
Mila
Mila – Гид из Токио
Гурманы на Гинзе
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €250 за экскурсию

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Гурманы на Гинзе
Гурманы на Гинзе

Гурманам в Токио – настоящее раздолье. Вот только пароли-явки хороших ресторанов либо «засекречены» исключительно на японском, либо слишком растиражированы (как это часто происходит со «звездными» заведениями из путеводителя Мишлен). В результате языковой барьер или чрезмерная популярность, помноженные на невозможность заказать места в нужный день в нужное время, вынуждают туристов перекусить тем, что Бог послал, оставляя чувство неудовлетворенности.

Исправим ситуацию! С моей помощью вы заранее, за несколько дней или недель, зарезервируете столик в одном из лучших суши-ресторанов в квартале Гинза. Я буду сопровождать вас во время обеда, помогу разобраться в меню с названиями рыб и морепродуктов. Также расскажу об предыстории суши в их нынешнем виде и о том, почему в Средние века их считали фаст-фудом в городе Эдо (старое название Токио). За свой обед я заплачу самостоятельно, если его стоимость не превысит 40 долларов 💵 (4, 000 йен).

«Лучшие» рестораны – в контексте Токио совершенно необязательно «самые дорогие». Лучшие суши-рестораны – почти всегда очень небольшие, камерные заведения, где счет за обед составит не менее 40-50 долларов на человека без напитков (за исключением специального сорта чая, всегда подаваемого к суши).

Тем, кто с опаской относится к сырой рыбе и морским гадам, рекомендую суши в стиле эдомаэ. Рыба 🐟 выдержана в уксусе или в соевом соусе, в пасте мисо или подвергнута другой обработке в течение нескольких часов, и часто вкус от этого только выигрывает без ущерба для свежести. Все, что окажется перед вами, приготовят в лучших традициях японской кухни 🥧 «в самом соку», то есть используют только те ингредиенты/морепродукты, которые в данный сезон наиболее вкусны. Я подробно расскажу вам про сезонность (или «сюн») и другие важные факторы в составлении меню шеф-поварами ресторанов хорошего уровня.

Хотите заказать саке или сливовый ликер умэ-сю, а может быть, более привычное вино 🍷 или шампанское, если поездка приурочена к некой дате? Нет проблем! В некоторых заведениях винные карты предлагают очень широкий выбор, правда импортные вина могут стоить так же, как и ваша трапеза, если не больше. Но и в этом случае уложиться в 80-100 долларов на человека – задача нетрудная, если у гида есть время на подготовку и резервирование столика.

Не было возможности сделать предварительный заказ, а обзвон заветных ресторанов ничего не дал? Что же, и в этом случае я помогу вам не остаться без изысков. Спрятавшееся наверху одного из торговых центров близ Гинзы, скромное и демократичное на вид заведение подает блюда киотской кухни – к слову, именно она, а не суши или темпура “изобретенные” сравнительно недавно, и является основой питания японцев.
Часть меню здесь оформлена в наборы, куда входят несколько блюд из сырых и приготовленных на пару овощей, рыба или тонкие ломтики мяса, суп и нешлифованный рис генмай. На примере того, что нам подадут, я расскажу об особенностях киотской кухни.

Не уложились в обеденное время? И в этом случае есть варианты полакомиться местными изысками! Мы спустимся в подвальный этаж одного из крупных универмагов Гинзы, где из сотни видов коробочек с готовыми обедами вы сможете выбрать желаемое: от копченого угря и рыбы до киотских овощей и элитной говядины. Если из местной кухне не приглянется ничего, как насчет французской или итальянской? Она также будет оформлена в наборы, либо у вас будет возможность купить столько граммов понравившегося суфле, салата, стейка или лазаньи, сколько вы хотите съесть. Получив заветный пакет со снедью (в который вам без напоминаний положат вилку или палочки для еды и влажную салфетку, чтобы вытереть руки перед трапезой), мы поднимемся на верхний этаж универмага, где предусмотрены места для еды на вынос. Свой обед мы съедим, глядя на рекламные щиты над перекрестком Гинзы.

Организационные детали

  • Обеденное время в ресторанах Токио с 11:30 до 14:00 (в 15:00 нас вежливо попросят восвояси в большинстве заведений, они будут готовиться к ужину). Пик обеденного времени– с полудня до часу дня. Часто заказ в ресторане легче сделать на 13:00, когда большинство клиентов возвращаются к работе, закончив трапезу.
  • Оплата гиду производится только в местной валюте, в японских йенах, по курсу обменников Travelex в центре Токио в день экскурсии 🧭. За свой обед гид заплатит сам — но в пределах 4, 000 йен.
Гурманы на Гинзе
Гурманы на Гинзе
Гурманы на Гинзе
Гурманы на Гинзе
Гурманы на Гинзе
Гурманы на Гинзе
Гурманы на Гинзе
Гурманы на Гинзе
Гурманы на Гинзе
Гурманы на Гинзе
Гурманы на Гинзе
Гурманы на Гинзе
Гурманы на Гинзе
Гурманы на Гинзе
Гурманы на Гинзе
Гурманы на Гинзе

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Mila
Mila
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по специальности (маркетинг) здесь, в Японии. Пока была «белым воротничком» в офисе крупной фирмы, снимала стресс изучением местной кухни и путешествиями по стране. Теперь помогаю делать это продвинутым пилигримам, открывающим для себя красоты и вкусности страны — и в мегаполисах, и в Киото, Наре, Канадзаве, и в дальних уголках префектур Сидзуока, Гифу и Миэ, где есть «типично японская» природа и можно попробовать разнообразные местные деликатесы. Я регулярно посещаю профессиональные семинары для гидов на японском языке и в курсе нюансов планирования поездок в «менее затоптанные» места. Веду инстаграм-аккаунт, посвященный моей работе и «фишкам» Японии.
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6 отзывов оставили туристы

Наталья
26 марта 2020
От этой экскурсии я получила не только кучу эмоций от поедания вкуснейших суши, но и эстетическое удовольствие и погрузилась в историю удивительных японских блюд! С Милой мы посетили милый уютный ресторанчик принадлежащий одной семье и следующий местным традициям. Найти и попасть в хороший ресторан в Токио непросто, а Мила лучший для этого попутчик и советчик. Я осталась довольна и сыта!
Слава
10 мая 2019
Мне понравилось, все было очень вкусно и познавательно! В новом городе всегда есть много вариантов попробовать местную кухню. Мне кажется, здорово начать с хороших проверенных мест и получить рекомендации для последующего самостоятельного изучения) Спасибо, Мила!
2 октября 2017
Очень интересная, да к тому же и вкусная экскурсия! Мы сразу же нашли общий язык с Милой. Вся двухчасовая встреча прошла на одном дыхании. Спасибо!
Алексей
19 января 2016
Пообедали в уютном ресторанчике традиционной японской кухни в стиле "каппо". Поход в традиционный ресторан без помощи Милы - пустая трата времени и денег. Мила прекрасно владеет японским, что очень важно, ведь редкий повар-японец говорит на английском. Японская кухня не ограничивается суши и сашими, и нам удалось попробовать на вкус целую новую вселенную.
20 апреля 2015
Мила прекрасный гид. Она обладает широкими знаниями о разных сторонах жизни Японии. Выбранный ею ресторан был вполне характерным, а ланч вкусным. Время пролетело быстро под рассказы Милы о истории Японии. Мы остались очень довольны.
27 октября 2014
Экскурсия, безусловно, удалась. Оказалась интересной, познавательной, вкусной. Мы погрузились в атмосферу маленьких, симпатичных и при этом вполне гламурных японских ресторанчиков на Гинзе. Сам экскурсовод - милая, интеллигентная, культурная девушка. Очень старается и непосредственно по теме и просто подсказать, рассказать, посоветовать о том, что увидеть и как провести время в Токио.

Mila проводит ещё 5 экскурсий

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