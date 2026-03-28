6 отзывов оставили туристы

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Гурманы на Гинзе

Узнать что, когда и почему едят японцы - и получить шанс продегустировать местные специалитеты
4.9
17 отзывов
Гурманы на Гинзе
Гурманы на Гинзе
Гурманы на Гинзе

Описание экскурсии

Гурманам в Токио — настоящее раздолье. Вот только пароли-явки хороших ресторанов либо «засекречены» исключительно на японском, либо слишком растиражированы (как это часто происходит со «звёздными» заведениями из путеводителя Мишлен). В результате языковой барьер или чрезмерная популярность, помноженные на невозможность заказать места в нужный день в нужное время, вынуждают туристов перекусить тем, что Бог послал, оставляя чувство неудовлетворенности.

Исправим ситуацию! С моей помощью вы заранее, за несколько дней или недель, зарезервируете столик в одном из лучших суши-ресторанов в квартале Гинза. Я буду сопровождать вас во время обеда, помогу разобраться в меню с названиями рыб и морепродуктов. Также расскажу об предыстории суши в их нынешнем виде и о том, почему в Средние века их считали фаст-фудом в городе Эдо (старое название Токио). За свой обед я заплачу самостоятельно, если его стоимость не превысит $40 (4,000 йен).

«Лучшие» рестораны — в контексте Токио совершенно необязательно «самые дорогие». Лучшие суши-рестораны — почти всегда очень небольшие, камерные заведения, где счет за обед составит не менее $40-50 на человека без напитков (за исключением специального сорта чая, всегда подаваемого к суши).

Тем, кто с опаской относится к сырой рыбе и морским гадам, рекомендую суши в стиле эдомаэ. Рыба выдержана в уксусе или в соевом соусе, в пасте мисо или подвергнута другой обработке в течение нескольких часов, и часто вкус от этого только выигрывает без ущерба для свежести. Всё, что окажется перед вами, приготовят в лучших традициях японской кухни «в самом соку», то есть используют только те ингредиенты/морепродукты, которые в данный сезон наиболее вкусны. Я подробно расскажу вам про сезонность (или «сюн») и другие важные факторы в составлении меню шеф-поварами ресторанов хорошего уровня.

Хотите заказать саке или сливовый ликер умэ-сю, а может быть, более привычное вино или шампанское, если поездка приурочена к некой дате? Нет проблем! В некоторых заведениях винные карты предлагают очень широкий выбор, правда импортные вина могут стоить так же, как и ваша трапеза, если не больше. Но и в этом случае уложиться в $80-100 на человека — задача нетрудная, если у гида есть время на подготовку и резервирование столика.

Не было возможности сделать предварительный заказ, а обзвон заветных ресторанов ничего не дал? Что же, и в этом случае я помогу вам не остаться без изысков. Спрятавшееся наверху одного из торговых центров близ Гинзы, скромное и демократичное на вид заведение подаёт блюда киотской кухни — к слову, именно она, а не суши или темпура, «изобретённые» сравнительно недавно, и является основой питания японцев.

Часть меню здесь оформлена в наборы, куда входят несколько блюд из сырых и приготовленных на пару овощей, рыба или тонкие ломтики мяса, суп и нешлифованный рис генмай. На примере того, что нам подадут, я расскажу об особенностях киотской кухни.

Не уложились в обеденное время? И в этом случае есть варианты полакомиться местными изысками! Мы спустимся в подвальный этаж одного из крупных универмагов Гинзы, где из сотни видов коробочек с готовыми обедами вы сможете выбрать желаемое: от копченого угря и рыбы до киотских овощей и элитной говядины. Если из местной кухни не приглянется ничего, как насчет французской или итальянской? Она также будет оформлена в наборы, либо у вас будет возможность купить столько граммов понравившегося суфле, салата, стейка или лазаньи, сколько вы хотите съесть. Получив заветный пакет со снедью (в который вам без напоминаний положат вилку или палочки для еды и влажную салфетку, чтобы вытереть руки перед трапезой), мы поднимемся на верхний этаж универмага, где предусмотрены места для еды на вынос. Свой обед мы съедим, глядя на рекламные щиты над перекрестком Гинзы.

Организационные детали

  • Обеденное время в ресторанах Токио с 11:30 до 14:00 (в 15:00 нас вежливо попросят восвояси в большинстве заведений, они будут готовиться к ужину). Пик обеденного времени — с полудня до часу дня. Часто заказ в ресторане легче сделать на 13:00, когда большинство клиентов возвращаются к работе, закончив трапезу
  • Оплата гиду производится только в местной валюте, в японских йенах, по курсу обменников Travelex в центре Токио в день экскурсии. За свой обед гид заплатит сам — но в пределах 4,000 йен

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 385 туристов
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по
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специальности (маркетинг) здесь, в Японии. Пока была «белым воротничком» в офисе крупной фирмы, снимала стресс изучением местной кухни и путешествиями по стране. Теперь помогаю делать это продвинутым пилигримам, открывающим для себя красоты и вкусности страны — и в мегаполисах, и в Киото, Наре, Канадзаве, и в дальних уголках префектур Сидзуока, Гифу и Миэ, где есть «типично японская» природа и можно попробовать разнообразные местные деликатесы. Я регулярно посещаю профессиональные семинары для гидов на японском языке и в курсе нюансов планирования поездок в «менее затоптанные» места. Веду аккаунт, посвященный моей работе и «фишкам» Японии.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
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1
Татьяна
Экскурсия прошла очень хорошо. Мила прекрасно разбирается в гастрономии и искусстве, что и было нужно.
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Елена
Наш первый день в Токио, и первая экскурсия прошли во главе с милым и очаровательным гидом Милой! За короткое время Мила показала все: как пользоваться метро, какие магазины лучше посетить!
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И самое главное рассказала и научила, какую еду лучше покупать, какие кафешки нужно посещать! Помогла выбрать подарки, от которых будут в восторге близкие и родные! И наконец- то поели обалденные суши! Если бы не Мила мы во всем этом просто запутались! В первый же день своего пребывания в Токио, благодаря Миле полюбили и оценили эту страну и город!

Наш первый день в Токио, и первая экскурсия прошли во главе с милым и очаровательным гидом
Наш первый день в Токио, и первая экскурсия прошли во главе с милым и очаровательным гидом
Наш первый день в Токио, и первая экскурсия прошли во главе с милым и очаровательным гидом
Наш первый день в Токио, и первая экскурсия прошли во главе с милым и очаровательным гидом
Наш первый день в Токио, и первая экскурсия прошли во главе с милым и очаровательным гидом
Наш первый день в Токио, и первая экскурсия прошли во главе с милым и очаровательным гидом
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Катерина
Потрясающая экскурсия с Милой на Гинзе по универсаму, заполненному самой разнообразной свежей едой, и по соседним магазинам, где продают сладости и бульон даси.
Очень понравилась забота Милы, она забрала меня от
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гостиницы и мы вместе поехали в центр.
Мила подробно рассказала про особенности местной еды, начиная с эпохи Эдо.
Это была самая вкусная рыба, которую я пробовала в Токио! И все блюда, которые мы ели, были свежими и приятными. Поговорили также про лекарственную еду, которую тоже удалось попробовать. Горько, но полезно! Спасибо большое за экскурсию!
P.s. в универсам за едой и в магазин даси я потом с удовольствием приехала ещё, увезла с собой запас даси на полгода вперёд! 😀

Потрясающая экскурсия с Милой на Гинзе по универсаму, заполненному самой разнообразной свежей едой, и по соседним
Потрясающая экскурсия с Милой на Гинзе по универсаму, заполненному самой разнообразной свежей едой, и по соседним
Потрясающая экскурсия с Милой на Гинзе по универсаму, заполненному самой разнообразной свежей едой, и по соседним
Потрясающая экскурсия с Милой на Гинзе по универсаму, заполненному самой разнообразной свежей едой, и по соседним
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Надежда
Очень очень понравилось. Благодаря гиду мы побывали в мишленовском ресторане, не просто на обеде, но и на интересной лекции про то что и как мы едим. Супер! Мила, спасибо ещё
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раз. Поход в универмаг был очень стремителен и очень интересен, хорошо что сделали миллион фоток,а то бы все забыли,так мног всего сразу. (Ну и спасибо за наводку магазина с чаем, дорогих «распродажных» суши и тд)))

Очень очень понравилось. Благодаря гиду мы побывали в мишленовском ресторане, не просто на обеде, но и
Очень очень понравилось. Благодаря гиду мы побывали в мишленовском ресторане, не просто на обеде, но и
Очень очень понравилось. Благодаря гиду мы побывали в мишленовском ресторане, не просто на обеде, но и
Очень очень понравилось. Благодаря гиду мы побывали в мишленовском ресторане, не просто на обеде, но и
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Е
Собираясь впервые в Японию, решили ознакомиться с самым житейским, но при этом и самым насущным - с особенностями японской гастрономии. Выбрали экскурсию «Гурманы на Гинзе». Все организационные вопросы решались чётко
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и своевременно. Что касается самой экскурсии, наш гид Мила ознакомила нас со всем разнообразием продуктов и блюд (гастроном поразил огромным выбором), традиционный обед в ресторане был тщательно продуман (Мила позаботилась, чтобы шефом были учтены мои предпочтения в продуктах), во время беседы с Милой обсудили интересующие темы, получили ответы на все заданные вопросы, в дальнейшем пригодились дельные советы и рекомендации.
Во время экскурсии «Гурманы на Гинзе» удалось увидеть и попробовать то, что без этого «гастрономического» похода и Милы, вряд ли было бы возможно при первом посещении такой своеобразной и экзотической страны как Япония. Начало путешествия удалось в том числе благодаря доброжелательности, пунктуальности, эрудиции и высокому уровню профессионализма в своём деле нашего гида-экскурсовода Милы.

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H
Мы искренне благодарны Миле за эту экскурсию, даже не заметили, как пролетело время! Было очень интересно, она не говорила о шаблонных датах и фактах, а происходило живое общение и рассказ
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о реальной жизни японцев и гастрономических особенностях страны как в прошлом, так и в настоящем. Мы были потрясены разнообразием местной кухни и набором, качеством, подачей самих продуктов. Еще раз СПАСИБО! С уважением, Елена (Австрия)

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