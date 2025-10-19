Эта экскурсия - идеальный старт для знакомства с Токио. За три часа ты получишь полезные советы по навигации, питанию и жизни в городе.Прогулка начнется у Императорского дворца, продолжится на стильной

Гиндзе и завершится в японском саду. Узнай, как не потеряться в транспорте, где вкусно поесть и как быстро освоиться в новом городе. Погружение в атмосферу Токио без спешки и суеты поможет почувствовать себя местным жителем

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и природа радует глаз. Летом в Токио может быть жарко и влажно, но это не мешает насладиться городом. Зимой тоже есть свои плюсы: меньше туристов и возможность увидеть зимние пейзажи.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.