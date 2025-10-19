Мои заказы

Твоя инструкция к Токио: как понять город за 3 часа

Познакомься с Токио за 3 часа: от Императорского дворца до рынка Цукидзи. Узнай, как жить и передвигаться в мегаполисе без стресса
Эта экскурсия - идеальный старт для знакомства с Токио. За три часа ты получишь полезные советы по навигации, питанию и жизни в городе.

Прогулка начнется у Императорского дворца, продолжится на стильной
Гиндзе и завершится в японском саду. Узнай, как не потеряться в транспорте, где вкусно поесть и как быстро освоиться в новом городе. Погружение в атмосферу Токио без спешки и суеты поможет почувствовать себя местным жителем

5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Понять структуру города
  • 🚇 Легко ориентироваться в транспорте
  • 🍣 Найти лучшие места для еды
  • 🏯 Посетить знаковые места
  • 🌿 Насладиться природой в саду

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и природа радует глаз. Летом в Токио может быть жарко и влажно, но это не мешает насладиться городом. Зимой тоже есть свои плюсы: меньше туристов и возможность увидеть зимние пейзажи.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Императорский дворец
  • Токийский вокзал
  • Гиндза
  • Цукидзи

Описание экскурсии

Двигаемся пешком, без спешки и суеты, с понятными советами, которые потом сэкономят твои деньги, время и нервы. Эта экскурсия подойдет тебе, если ты только приехал в Токио, если хочешь понять, как здесь устроено всё — от метро до ужинов. Ты узнаешь:
  • Как устроен Токио: районы, структура, логика жизни;
  • Как не заблудиться в транспорте, покупать билеты, читать указатели;
  • Как и где питаться просто, вкусно и без языкового шока;

Что важно знать в первые дни, чтобы город стал своим. Где гуляем:

  • Императорский дворец;
  • Токийский вокзал (научим навигации в подземном городе);
  • Гиндза (еда, быт, стиль, как читается уровень района);

В будни в 14:00, в выходные в 10:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1 Chome-4 Ōtemachi, Chiyoda City, Tokyo 100-0004
Завершение: 1-1 Hamarikyuteien, Chuo City, Tokyo 104-0046
Когда и сколько длится?
Когда: В будни в 14:00, в выходные в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Е
Егорова
19 окт 2025
Приятно погуляли с Сергеем по Токио, посмотрели без толп несколько основных достопримечательностей и неожиданных скрытых жемчужин, получили ответы на вопросы. Рекомендую эту экскурсию и гида в качестве первого знакомства с городом.
О
Олеся
13 окт 2025
Прекрасная экскурсия по Токио. Рекомендую для тех, кто знакомится с Японией. Много полезной информации, красивые локации, ответы на вопросы, все непринуждённо и легко. Сергей - любитель красивых видов, поэтому приятным бонусом являются отличные фото!
Ю
Юрий
23 сен 2025
Ю
Юрий
22 сен 2025
Мы с семьей 21 сентября посетили обзорную экскурсию по Токио и остались очень довольны. Сергей - замечательный гид, который хорошо знает японскую историю и культуру, так же он очень вежливый
и внимательный человек. Сергей показал нам много интересных мест в Токио, сориентировал, куда можно еще сходить, где лучше покупать те или иные товары. Сергей научил нас пользоваться метро, а для нас это было очень важно.
Мы остались очень довольны экскурсией. Всем рекомендуем Сергея, это позволит вам оптимально провести время в Токио.

М
Мария
1 сен 2025
Сергей, спасибо вам за экскурсию. Настолько все было полезно и интересно!!! Вы придумали классный формат экскурсий, где захватили и историю и современность и дали полезные советы по бытовым вопросам)))
У
Удовиченко
29 авг 2025
Добрый день! Сразу по приезду в Токио встретились с Сергеем. Для нас принципиально было самостоятельно ориентироваться в мегаполисе в последующие 3 дня. Заявленный Сергеем формат полностью соответствовал нашей цели. Безусловно,
у гида был приготовлен маршрут и соответствующие разъяснения по локациям. Но у нас получилась скорее конференция по интересующим нас вопросам, связанным с погружением в жизнь современного японского общества. Было понятно, что гид быстро перестроился. Благодарны Сергею за гибкость, терпение и отзывчивость. Рекомендую эту экскурсию тем, кто впервые самостоятельно попадает в Японию.

А
Анастасия
19 авг 2025
Ю
Юлия
16 авг 2025
Очень хорошая экскурсия, спасибо Сергею за подробный, интересный рассказ о Токио, и не только. Мне жаль, что мы не попали на 8ми часовую обзорную(

Групповой формат в рамках этой экскурсии получается
даже интереснее, чем был бы индивидуально. Мы были с другой парой, которые также задавали свои вопросы, которые не приходили на ум нам) Таким образом мы могли умножить получаемую информацию!

Помимо этого нам очень повезло с погодой, несмотря на август - мы могли довольно долго оставаться на улице без необходимости охладиться в помещении.

Мы посетили все точки, заявленные в экскурсии, разговаривая не только о районах, в которых гуляли, но и о многом другом, включая впечатления самого Сергея от жизни в Японии, что всегда интересно послушать из первых уст.

Экскурсия не выматывает, поскольку длится недолго, для первой экскурсии в Токио самое то. Вы сможете задать вопросы об ориентировании в Токио и местных правилах, что точно поможет вам в последующие дни в этом городе.

10/10

M
Mariia
28 июл 2025
Мы в полном восторге! Экскурсия подарила массу впечатлений и помогла по-настоящему почувствовать атмосферу Токио. Гид Сергей был рассказывал не только про достопримечательности, но и делился интересными советами и лайфхаками для
туристов. Посетили сады Имераторского дворца,Токийский вокзал, прошлись по району Гинза, побывали на острове Одайбе, поднялись на секретные смотровые площадки, чтобы рассмотреть город с высоты.

Отдельное спасибо за комфортный маршрут - всё было грамотно организовано, не утомительно. Рекомендуем всем — особенно тем, кто в Японии впервые!

Д
Дина
28 июл 2025
Нам очень понравилось, экскурсовод безумно интересно и хорошо рассказывал, пожобрал маршрут с неочевидными и важными локациями, было очень приятно, что после нам прислали пожробный гайд по важным точкам, которые можно еще посетить и что экскурсовод отвечает на вопросы и после.
Спасибо вам огромное, Сергей!

Входит в следующие категории Токио

