Эта экскурсия - идеальный старт для знакомства с Токио. За три часа ты получишь полезные советы по навигации, питанию и жизни в городе.
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Понять структуру города
- 🚇 Легко ориентироваться в транспорте
- 🍣 Найти лучшие места для еды
- 🏯 Посетить знаковые места
- 🌿 Насладиться природой в саду
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и природа радует глаз. Летом в Токио может быть жарко и влажно, но это не мешает насладиться городом. Зимой тоже есть свои плюсы: меньше туристов и возможность увидеть зимние пейзажи.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Императорский дворец
- Токийский вокзал
- Гиндза
- Цукидзи
Описание экскурсииДвигаемся пешком, без спешки и суеты, с понятными советами, которые потом сэкономят твои деньги, время и нервы. Эта экскурсия подойдет тебе, если ты только приехал в Токио, если хочешь понять, как здесь устроено всё — от метро до ужинов. Ты узнаешь:
- Как устроен Токио: районы, структура, логика жизни;
- Как не заблудиться в транспорте, покупать билеты, читать указатели;
- Как и где питаться просто, вкусно и без языкового шока;
• Что важно знать в первые дни, чтобы город стал своим. Где гуляем:
- Императорский дворец;
- Токийский вокзал (научим навигации в подземном городе);
- Гиндза (еда, быт, стиль, как читается уровень района);
В будни в 14:00, в выходные в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Императорский дворец
- Токийский вокзал
- Гиндза
- Остров Одаиба
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1 Chome-4 Ōtemachi, Chiyoda City, Tokyo 100-0004
Завершение: 1-1 Hamarikyuteien, Chuo City, Tokyo 104-0046
Когда и сколько длится?
Когда: В будни в 14:00, в выходные в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Егорова
19 окт 2025
Приятно погуляли с Сергеем по Токио, посмотрели без толп несколько основных достопримечательностей и неожиданных скрытых жемчужин, получили ответы на вопросы. Рекомендую эту экскурсию и гида в качестве первого знакомства с городом.
О
Олеся
13 окт 2025
Прекрасная экскурсия по Токио. Рекомендую для тех, кто знакомится с Японией. Много полезной информации, красивые локации, ответы на вопросы, все непринуждённо и легко. Сергей - любитель красивых видов, поэтому приятным бонусом являются отличные фото!
Ю
Юрий
23 сен 2025
Ю
Юрий
22 сен 2025
Мы с семьей 21 сентября посетили обзорную экскурсию по Токио и остались очень довольны. Сергей - замечательный гид, который хорошо знает японскую историю и культуру, так же он очень вежливый
М
Мария
1 сен 2025
Сергей, спасибо вам за экскурсию. Настолько все было полезно и интересно!!! Вы придумали классный формат экскурсий, где захватили и историю и современность и дали полезные советы по бытовым вопросам)))
У
Удовиченко
29 авг 2025
Добрый день! Сразу по приезду в Токио встретились с Сергеем. Для нас принципиально было самостоятельно ориентироваться в мегаполисе в последующие 3 дня. Заявленный Сергеем формат полностью соответствовал нашей цели. Безусловно,
А
Анастасия
19 авг 2025
Ю
Юлия
16 авг 2025
Очень хорошая экскурсия, спасибо Сергею за подробный, интересный рассказ о Токио, и не только. Мне жаль, что мы не попали на 8ми часовую обзорную(
M
Mariia
28 июл 2025
Мы в полном восторге! Экскурсия подарила массу впечатлений и помогла по-настоящему почувствовать атмосферу Токио. Гид Сергей был рассказывал не только про достопримечательности, но и делился интересными советами и лайфхаками для
Д
Дина
28 июл 2025
Нам очень понравилось, экскурсовод безумно интересно и хорошо рассказывал, пожобрал маршрут с неочевидными и важными локациями, было очень приятно, что после нам прислали пожробный гайд по важным точкам, которые можно еще посетить и что экскурсовод отвечает на вопросы и после.
Спасибо вам огромное, Сергей!
Входит в следующие категории Токио
