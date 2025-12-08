Погрузитесь в атмосферу старого Эдо на прогулке по Токио — от храма Сенсодзи в Асакусе до Императорского дворца.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииНаш маршрут начнется в Асакусе, где находится знаменитый храм Сенсодзи — один из старейших храмов Токио. Это место наполнено историей и культурой, что может напомнить вам о традиционной Японии. Пройдёмся через ворота Каминаримон и насладимся атмосферой магазинчиков с традиционными японскими сладостями и сувенирами. Попробуем моти (рисовые пирожные), чтобы почувствовать вкус Японии. В выходной или праздничный день при свободных местах можно заглянуть в кафе, где самостоятельно можно сделать японские сладости и чай матча. (2000 иен).
- Набережная реки Сумидагава Набережная прекрасна в любое время года, но особенно весной в период цветения сакура. Вид на башню Небесное дерево высотой 736 метров.
- Прогулка по Сумидагава наречном трамвайчике На причале Асакуса садимся на речной трамвайчик и движемся вниз по реке. Наблюдая городской пейзаж хорошее время поговорить о феномене гейш. (Прогулка возможно при бронировании заранее).
- Парк Хамарикю Мы заглянем в типичный сад периода Эдо с приливными прудами. Посетим чайный дом, где можно будет отведать традиционный японский чай. Это даст представление о том, как гейши проводили время, устраивая чайные встречи с клиентами. Погрузитесь в атмосферу спокойствия и утонченности, которая окружается удивительными ароматами чая и смыслом традиций.
- Храм Дзодзёдзи После парка прогуляемся до главного храма для японцев, исповедующих буддизм Дзёдо-сю, в комплексе изысканных зданий XVII века.
- Район Гиндза Насладившись храмом прогуляемся до Синбаши и выйдем в район Гиндзы, известный своими роскошными магазинами и театрами. На Гиндзе вряд ли можно встретить гейшу, а вот на улочке Намики дори шансы хоть и не велики, но… Мы обязательно пройдемся по ней.
- Станция Токио Неспешно пройдя через стеклянное здание Токийского Международного форума, дорога приведет нас к Станции Токио. Поднявшись на смотровую площадку, можно увидеть, как чуть ли не ежесекундно отправляются в разные стороны поезда – подобно в древние времена рикшам развозившим знать в разные уголки Японии.
- Императорский дворец Пройдясь сквозь офисные кварталы выйдем к Императорскому дворцу, где вы сможете самостоятельно прогуляться в парке и сделать фотографии на память. Важно: любые отсылки к Мемуарам гейши являются художественным решением данного маршрута и лишь позволяют взглянуть на привычные достопримечательности немного под другим углом. Важная информация: Данный маршрут подходит для любого возраста. Лучшее время первая половина дня. При бронировании тура во второй половине дня, маршрут выстраивается в обратную сторону. Маршрут насыщен пешими прогулками и передвижением общественным транспортом.
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Речной трамвайчик - 1000 иен
- Вход в парк - 300 иен
- Чайный дом - 1000 иен
Где начинаем и завершаем?
Начало: Акакуса, Каминаримон
Завершение: Императорский дворец
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Данный маршрут подходит для любого возраста
- Лучшее время первая половина дня. При бронировании тура во второй половине дня, маршрут выстраивается в обратную сторону
- Маршрут насыщен пешими прогулками и передвижением общественным транспортом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
