Сумидагава на трамвайчике, как в кино.



Загляните в сад Хамарикю, где до сих пор устраивают чайные церемонии, и прикоснитесь к утончённой эстетике эпохи Эдо. Храм Дзодзёдзи, вечерняя Гиндза и улочка гейш станут продолжением этой поэтичной прогулки. В финале — панорама со смотровой площадки станции Токио и кадры на память у Императорского дворца.

Погрузитесь в атмосферу старого Эдо на прогулке по Токио — от храма Сенсодзи в Асакусе до Императорского дворца.Пройдитесь под воротами Каминаримон, попробуйте свежие моти и чай матча, прокатитесь по реке