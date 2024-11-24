Путешественников, забронировавших экскурсию в Токио по привлекательной цене, ожидает атмосферная и познавательная прогулка в компании гида по колоритным улицам квартала Кагурадзака.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Кагурадзака: Исторический Район Токио

Кагурадзака – это уникальный район в сердце Токио, который тесно переплетён с историей японской литературы и культуры. Он находится в районе Синдзюку и ограничен улицами Окубо-дори и Васэда-дори. Это место, где можно ощутить атмосферу традиционной Японии, насладиться изысканными блюдами и узнать больше о местных обычаях.

Что Уникального в Кагурадзака?

Кагурадзака славится своими высококлассными традиционными ресторанами «рётэй», где вы сможете попробовать настоящие японские деликатесы. Этот район также известен своим кварталом гейш и красивыми храмами, которые привлекают как местных жителей, так и туристов.

Экскурсия по Кагурадзака

Для тех, кто хочет глубже узнать этот удивительный район, предлагается экскурсия, которая включает:

Встречу с гидом в отеле Keio Plaza в Синдзюку;

Отправление в 14:00;

Продолжительность около 3 часов;

Протяженность маршрута составляет примерно 2,5 км.

Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, чтобы насладиться прогулкой по этому историческому месту.

Как Заказать Экскурсию?

Экскурсию можно заказать за 2-4 дня до её проведения. Это отличная возможность узнать больше о культуре и традициях Японии, погрузиться в атмосферу Кагурадзака и создать незабываемые воспоминания.