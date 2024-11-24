Прогулка по кварталу Кагурадзака с посещением бара

Путешественников, забронировавших экскурсию в Токио по привлекательной цене, ожидает атмосферная и познавательная прогулка в компании гида по колоритным улицам квартала Кагурадзака.
Прогулка по кварталу Кагурадзака с посещением бара
Прогулка по кварталу Кагурадзака с посещением бара
Прогулка по кварталу Кагурадзака с посещением бара
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Кагурадзака: Исторический Район Токио

Кагурадзака – это уникальный район в сердце Токио, который тесно переплетён с историей японской литературы и культуры. Он находится в районе Синдзюку и ограничен улицами Окубо-дори и Васэда-дори. Это место, где можно ощутить атмосферу традиционной Японии, насладиться изысканными блюдами и узнать больше о местных обычаях.

Что Уникального в Кагурадзака?

Кагурадзака славится своими высококлассными традиционными ресторанами «рётэй», где вы сможете попробовать настоящие японские деликатесы. Этот район также известен своим кварталом гейш и красивыми храмами, которые привлекают как местных жителей, так и туристов.

Экскурсия по Кагурадзака

Для тех, кто хочет глубже узнать этот удивительный район, предлагается экскурсия, которая включает:

  • Встречу с гидом в отеле Keio Plaza в Синдзюку;
  • Отправление в 14:00;
  • Продолжительность около 3 часов;
  • Протяженность маршрута составляет примерно 2,5 км.

Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, чтобы насладиться прогулкой по этому историческому месту.

Как Заказать Экскурсию?

Экскурсию можно заказать за 2-4 дня до её проведения. Это отличная возможность узнать больше о культуре и традициях Японии, погрузиться в атмосферу Кагурадзака и создать незабываемые воспоминания.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Входные билеты по маршруту
  • Транспортные расходы
Что не входит в цену
  • Еда и напитки в Идзакае
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель Keio Plaza в Синдзюку
Завершение: Японский паб - идзакаи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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