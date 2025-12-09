Проведите незабываемый вечер в Киото, прикоснувшись к миру японской изысканности и традиций.
Описание экскурсииПогрузитесь в изысканный мир японских традиций, заказав необычную экскурсионную программу по привлекательной цене в сопровождении русскоговорящего гида-переводчика. Вечер с гейшей в Киото — это уникальная возможность насладиться искусством гейш, которые развлекают гостей танцами, пением и игрой на традиционных музыкальных инструментах. Программа вечера:
- Ужин в традиционном стиле "кайсэки": Вы отведаете изысканные блюда японской кухни, приготовленные из свежайших сезонных продуктов.
- Выступление гейши или майко: Насладитесь утонченными танцами и музыкой в исполнении настоящих мастеров своего дела.
- Застольные игры и беседы: Гейши не только демонстрируют свои таланты, но и участвуют в традиционных играх, а также поддерживают беседу, делая вечер незабываемым. Обратите внимание, что бронирование необходимо осуществлять заранее, так как расписание гейш и майко составляется на несколько месяцев вперед. Для получения дополнительной информации и бронирования, пожалуйста, свяжитесь с нами. Важная информация: Продолжительность: Около 2 часов (с 18:00 до 20:00). Место проведения: Традиционный ресторан или чайный дом в Киото.
Ответы на вопросы
Что включено
- Ужин в стиле / «кайсэки/»
- Выступление гейши или майко
- Сопровождение русскоговорящим гидом-переводчиком
Что не входит в цену
- Напитки
- Трансфер до места проведения и обратно
Место начала и завершения?
Чайный дом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Продолжительность: Около 2 часов (с 18:00 до 20:00)
- Место проведения: Традиционный ресторан или чайный дом в Киото
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
