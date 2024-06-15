Это экскурсия по местам с приставкой «самый»! Вы прогуляетесь по самой модной улице Токио. Побываете на самом известном рыбном рынке города и услышите о самом популярном районе с гейшами. Осмотрите старейший буддийский храм Токио, пройдете вдоль самой известной реки города и увидите самое высокое сооружение Японии.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Модный район Гинза. Это один из самых известных кварталов в Токио. Вы полюбуетесь зданиями с интересным дизайном, где расположены фешенебельные магазины и бутики знаменитых брендов.

Рынок Цукидзи. Мы посетим легендарный рыбный рынок, где можно устроить праздник живота или просто понаблюдать за местным колоритом.

Старинный район Асакуса. Это место с богатой историей и аутентичным колоритом. Вы пройдёте по одной из древнейших торговых улиц Токио и увидите товары разных эпох.

Храм Сэнсодзи. Вы снаружи и изнутри осмотрите один из красивейших буддийских храмов Японии. Узнаете историю его возникновения, поучаствуете в некоторых обрядах, разберётесь в различиях буддизма и синтоизма.

Набережная реки Сумида. Мы пройдём вдоль самой знаменитой реки Токио. Увидим «небесное дерево» Японии и очень необычную пивную кружку.

Организационные детали