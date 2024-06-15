Посетить самые знаменитые районы японской столицы и оценить их достопримечательности
Это экскурсия по местам с приставкой «самый»! Вы прогуляетесь по самой модной улице Токио. Побываете на самом известном рыбном рынке города и услышите о самом популярном районе с гейшами.
Осмотрите старейший буддийский храм Токио, пройдете вдоль самой известной реки города и увидите самое высокое сооружение Японии.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Модный район Гинза. Это один из самых известных кварталов в Токио. Вы полюбуетесь зданиями с интересным дизайном, где расположены фешенебельные магазины и бутики знаменитых брендов.
Рынок Цукидзи. Мы посетим легендарный рыбный рынок, где можно устроить праздник живота или просто понаблюдать за местным колоритом.
Старинный район Асакуса. Это место с богатой историей и аутентичным колоритом. Вы пройдёте по одной из древнейших торговых улиц Токио и увидите товары разных эпох.
Храм Сэнсодзи. Вы снаружи и изнутри осмотрите один из красивейших буддийских храмов Японии. Узнаете историю его возникновения, поучаствуете в некоторых обрядах, разберётесь в различиях буддизма и синтоизма.
Набережная реки Сумида. Мы пройдём вдоль самой знаменитой реки Токио. Увидим «небесное дерево» Японии и очень необычную пивную кружку.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия с поездками на метро. Транспорт оплачивается отдельно. Цена билета — от 170 до 320 иен.
Можем встретить вас в вашем отеле за доплату. Уточняйте цену в сообщениях
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Токио
Провели экскурсии для 69 туристов
Меня зовут Екатерина, я много лет увлекаюсь культурой и традициями Японии. Мне посчастливилось увидеть красоты этой страны от самого северного острова Хоккайдо до южной тропической Окинавы.
В настоящее время я живу читать дальше
и работаю в Токио. Я и моя команда хотим поделиться самыми интересными местами этого города и его окрестностей. Также сможем дать рекомендации по традиционным сувенирам и маршрутам в соответствии с вашими предпочтениями.