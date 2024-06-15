Самые-самые места Токио

Посетить самые знаменитые районы японской столицы и оценить их достопримечательности
Это экскурсия по местам с приставкой «самый»! Вы прогуляетесь по самой модной улице Токио. Побываете на самом известном рыбном рынке города и услышите о самом популярном районе с гейшами.

Осмотрите старейший буддийский храм Токио, пройдете вдоль самой известной реки города и увидите самое высокое сооружение Японии.
Самые-самые места Токио
Самые-самые места Токио
Самые-самые места Токио
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Модный район Гинза. Это один из самых известных кварталов в Токио. Вы полюбуетесь зданиями с интересным дизайном, где расположены фешенебельные магазины и бутики знаменитых брендов.

Рынок Цукидзи. Мы посетим легендарный рыбный рынок, где можно устроить праздник живота или просто понаблюдать за местным колоритом.

Старинный район Асакуса. Это место с богатой историей и аутентичным колоритом. Вы пройдёте по одной из древнейших торговых улиц Токио и увидите товары разных эпох.

Храм Сэнсодзи. Вы снаружи и изнутри осмотрите один из красивейших буддийских храмов Японии. Узнаете историю его возникновения, поучаствуете в некоторых обрядах, разберётесь в различиях буддизма и синтоизма.

Набережная реки Сумида. Мы пройдём вдоль самой знаменитой реки Токио. Увидим «небесное дерево» Японии и очень необычную пивную кружку.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия с поездками на метро. Транспорт оплачивается отдельно. Цена билета — от 170 до 320 иен.
  • Можем встретить вас в вашем отеле за доплату. Уточняйте цену в сообщениях
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Цукидзи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Токио

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеСвятые местаМонастыри, церкви, храмыНабережнаяПопулярные местаУлицы и переулкиСамое главноеХрам Сэнсо-дзиРайон ГиндзаБашня Tokyo Skytree

Похожие экскурсии из Токио

Это Токио
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Экскурсия «Это Токио»: погружение в сердце Японии
Ваш персональный путеводитель по самым ярким достопримечательностям Токио. Откройте город в деталях за один день
Начало: Обычно в вашем отеле
Завтра в 14:00
14 июня в 13:00
209 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Токио за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
52 отзыва
Влюбиться в Токио за один день: уникальный маршрут с гидом
Погрузитесь в атмосферу Токио: от древних храмов Асакусы до шикарного Гиндзы с личным гидом
Начало: На ресепшн вашего отеля
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
380 за всё до 6 чел.
Токио на весь день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Путешествие по Токио: от истории до современности
Завораживающее путешествие по Токио, где каждый район расскажет свою уникальную историю и покажет неповторимую культуру
Начало: Отель путешественников, Токио
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
300 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Токио. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Токио
ХорошоТам