Описание экскурсииКамакура — это маленький город у моря, который называют «восточной столицей самураев». В XIII веке здесь располагалось первое военное правительство Японии — сёгунат. Главный символ Камакуры — Великий Будда в храме Котоку-ин. Эта бронзовая статуя высотой более 13 метров пережила землетрясения, цунами и тайфуны, и до сих пор сидит под открытым небом, словно оберегая город. Кроме того, в Камакуре много храмов, уютных улочек с традиционными сладостями и пляжей, куда любят приезжать серфингисты и отд
С Понедельника до воскресенья.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Токио
Когда и сколько длится?
Когда: С Понедельника до воскресенья.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
