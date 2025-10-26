Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Камакуры и Эносимы - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристический поток умеренный. Летом, в июле и августе, возможно жарко, но это компенсируется живописными видами. Зимой, с декабря по февраль, меньше туристов, но некоторые виды могут быть ограничены погодными условиями.

Камакура и Эносима приглашают в мир самураев и древних легенд. Прогулка по историческим местам раскроет тайны первого сёгуната и дзэн-буддизма. Храм Энгаку-дзи подарит покой, а в парке самураев оживут истории

рода Минамото. Загадочное святилище денежного источника обещает богатство, а статуя Великого Будды Камакуры впечатлит своим величием. Завершение на острове Эносима, где легенды о драконе и богине Бэндзайтэн оживают на фоне заката над Фудзи

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Храм Энгаку-дзи

Один из пяти главных дзэнских храмов Камакуры. Несмотря на военные корни, это место пронизано покоем. Здесь вы услышите о философии дзэн и сможете замедлиться.

Исторический парк самураев

Мы отправимся в бывшую резиденция сёгунов — сегодня это парк с историческими памятниками эпохи самураев. Поговорим о становлении сёгуната и непростых семейных отношениях рода Минамото-но Ёритомо.

Святилище денежного источника

Кто не мечтал стать богатым или приумножить своё богатство? Постараемся реализовать это желание! Для этого посетим таинственное святилище. Согласно легенде, здесь можно помыть деньги в источнике, и они принесут богатство.

Великий Будда Камакуры

В храме Котоку-ин вы рассмотрите статую Будды Амиды, известную как Великий Будда Камакуры. Её высота — более 13 метров, и она уже восемь веков переживает природные катастрофы. Вы зайдёте внутрь статуи и почувствовать её масштаб.

Храм Хасэ-дэра

Завершим прогулку по Камакуре в храме Хасэ-дэра. Он расположен на склоне холма и знаменит высокой статуей Каннон — богини милосердия.

Поездка на остров Эносима

Пересядем на трамвай и поедем вдоль моря к острову Эносима. Там заглянем в святилище богини Бэндзайтэн и обсудим местные легенды о драконе. Завершим день на побережье или смотровой площадке, где в ясную погоду открывается вид на закат над Фудзи-сан.

А ещё на экскурсии:

Вы узнаете, почему самураев не стоило так называть

Увидите Колокол любви. Согласно поверью, если пара позвонит в этот колокол, их любовь будет вечной

Разберётесь, что из себя представлял кодекс бусидо

Выясните, какими качествами должны были обладать мужчины и женщины в эпоху Камакура

И многое другое!

Организационные детали

Мы встретимся в Токио и вместе поедем на электричке в Камакуру

Можем встретить вас в отеле — подробности уточняйте в переписке

Отдельно оплачивается: транспорт и входные билеты — около 4000–5000 йен за человека (за гида платить не нужно). А также еда и напитки — по желанию

Оплата оставшейся суммы в долларах нового образца или наличными в йенах по курсу на день экскурсии (в Японии перестали принимать доллары старого выпуска)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Примерный тайминг программы: