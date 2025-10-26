Мои заказы

Камакура и Эносима - по самурайским тропам к острову богини

Исследуйте самурайские тропы Камакуры и остров Эносима, где вас ждут древние храмы, легенды о драконах и живописные виды на гору Фудзи
Камакура и Эносима приглашают в мир самураев и древних легенд. Прогулка по историческим местам раскроет тайны первого сёгуната и дзэн-буддизма. Храм Энгаку-дзи подарит покой, а в парке самураев оживут истории
рода Минамото.

Загадочное святилище денежного источника обещает богатство, а статуя Великого Будды Камакуры впечатлит своим величием.

Завершение на острове Эносима, где легенды о драконе и богине Бэндзайтэн оживают на фоне заката над Фудзи

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗡️ Погружение в самурайскую историю
  • 🏯 Посещение древних храмов
  • 💰 Легенда о денежном источнике
  • 🌅 Виды на гору Фудзи
  • 🚋 Увлекательная поездка на трамвае

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Камакуры и Эносимы - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристический поток умеренный. Летом, в июле и августе, возможно жарко, но это компенсируется живописными видами. Зимой, с декабря по февраль, меньше туристов, но некоторые виды могут быть ограничены погодными условиями.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Камакура и Эносима - по самурайским тропам к острову богини© Екатерина
Камакура и Эносима - по самурайским тропам к острову богини© Екатерина
Камакура и Эносима - по самурайским тропам к острову богини© Екатерина
Ближайшие даты:
8
дек9
дек10
дек11
дек15
дек16
дек17
дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Храм Энгаку-дзи
  • Исторический парк самураев
  • Святилище денежного источника
  • Великий Будда Камакуры
  • Храм Хасэ-дэра
  • Святилище богини Бэндзайтэн

Описание экскурсии

Храм Энгаку-дзи

Один из пяти главных дзэнских храмов Камакуры. Несмотря на военные корни, это место пронизано покоем. Здесь вы услышите о философии дзэн и сможете замедлиться.

Исторический парк самураев

Мы отправимся в бывшую резиденция сёгунов — сегодня это парк с историческими памятниками эпохи самураев. Поговорим о становлении сёгуната и непростых семейных отношениях рода Минамото-но Ёритомо.

Святилище денежного источника

Кто не мечтал стать богатым или приумножить своё богатство? Постараемся реализовать это желание! Для этого посетим таинственное святилище. Согласно легенде, здесь можно помыть деньги в источнике, и они принесут богатство.

Великий Будда Камакуры

В храме Котоку-ин вы рассмотрите статую Будды Амиды, известную как Великий Будда Камакуры. Её высота — более 13 метров, и она уже восемь веков переживает природные катастрофы. Вы зайдёте внутрь статуи и почувствовать её масштаб.

Храм Хасэ-дэра

Завершим прогулку по Камакуре в храме Хасэ-дэра. Он расположен на склоне холма и знаменит высокой статуей Каннон — богини милосердия.

Поездка на остров Эносима

Пересядем на трамвай и поедем вдоль моря к острову Эносима. Там заглянем в святилище богини Бэндзайтэн и обсудим местные легенды о драконе. Завершим день на побережье или смотровой площадке, где в ясную погоду открывается вид на закат над Фудзи-сан.

А ещё на экскурсии:

  • Вы узнаете, почему самураев не стоило так называть
  • Увидите Колокол любви. Согласно поверью, если пара позвонит в этот колокол, их любовь будет вечной
  • Разберётесь, что из себя представлял кодекс бусидо
  • Выясните, какими качествами должны были обладать мужчины и женщины в эпоху Камакура
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Мы встретимся в Токио и вместе поедем на электричке в Камакуру
  • Можем встретить вас в отеле — подробности уточняйте в переписке
  • Отдельно оплачивается: транспорт и входные билеты — около 4000–5000 йен за человека (за гида платить не нужно). А также еда и напитки — по желанию
  • Оплата оставшейся суммы в долларах нового образца или наличными в йенах по курсу на день экскурсии (в Японии перестали принимать доллары старого выпуска)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Примерный тайминг программы:

  • От Токио до Камакура — 1 час на поезде
  • От Камакуры до острова Эносима — 20 минут на трамвае
  • От Эносимы до Токио — 1,5 часа на поезде

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Токио
Провели экскурсии для 988 туристов
Меня зовут Екатерина, я много лет увлекаюсь культурой и традициями Японии. Мне посчастливилось увидеть красоты этой страны от самого северного острова Хоккайдо до южной тропической Окинавы. В настоящее время я живу
и работаю в Токио. Я и моя команда хотим поделиться самыми интересными местами этого города и его окрестностей. Также сможем дать рекомендации по традиционным сувенирам и маршрутам в соответствии с вашими предпочтениями.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Евгения
26 окт 2025
Хочу поделиться своими впечатлениями о нашей поездке в Японию! Мы уже не первый раз в Токио, но в этот раз захотели посмотреть что то интересное, связанное с историей. На сайте
мы выбрали экскурсию и наш гид был Дмитрий. И мы в полном восторге от Экскурсии, от Камакуры и океана, от истории и традициях этой удивительной страны. Большое спасибо нашему гиду Дмитрию! Мы попросили, чтоб он за нами зашел прям в отель(это нам было очень важно и удобно) и уже оттуда мы начали наш маршрут. Он выдержал все наши капризы и пожелания и полностью подстроился под нас. По дороге мы купили вкусный кофе, и прям в такой дружеской обстановочке началась наша экскурсия. Дмитрий рассказал очень много истории, как пользоваться метро(теперь мы уверенные пользователи японского метро), помог купить карты и положить на них деньги. Он был наш личным фотографом (красивых фото миллион). Помимо маршрута- ответил на все наши вопросы о Японии. Много рассказал историй. Вообщем нам было очень интересно и мне кажется мы узнали все)) на память он распечатал нам портативные мини фото! Мило. Это был не только целый день посвященный знакомству и погружения в историю Японии, но и как будто встреча с другом, который много лет живет в Японии и тебе все показывает и рассказывает. Кстати, Дмитрий прекрасно владеет японским языком!! Спасибо большое за наш незабываемый день, за наши впечатления и фотографии.

Хочу поделиться своими впечатлениями о нашей поездке в Японию! Мы уже не первый раз в Токио,
Иван
Иван
3 окт 2025
Экскурсия нам очень понравилась.

Дмитрий не только интересно рассказывал об истории посещаемых мест, но и познакомил с местными традициями и приобщил к культуре Японии.

Во время экскурсии Дмитрий с легкостью подстраивался под
наши предпочтения и делал всё так, чтобы нам было максимально комфортно.

По пути экскурсовод подсказал по другим (неисторическим) достопримечательностям и местной кухне, которую обязательно стоит попробовать. Благодаря подсказкам Дмитрия получилось сделать много классных фото с хорошего ракурса.

За один день мы обошли все самые интересные места и посмотрели все самые красивые виды. Камакура произвела на нас прекрасное впечатление, обязательно стоит увидеть для контраста с Токио или другими мегаполисами Японии.

М
Максим
16 авг 2025
Это была наша вторая загородная экскурсия с Димой из команды Кати (1я - день на горе Такао). Если на Такао мы поднимались, слушая рассказы про мифологию и религию, любуясь природой,
а потом спускались, чтобы съесть пончик:), то эта экскурсия сразу началась со сладостей, в чем Дима нас всячески поддерживал:D А очаровательные кафешки, точки интересного фастфуда и уникальные магазинчики здесь были на каждом углу.

Но на этом экскурсия не закончилась: парк самураев, Великий Будда, великие тапки Будды, множество статуй дзидзо вдоль дорожек и пещера Зениарай Бензаитен - всё было интересно и впечатляло, дополнялось историческими рассказами и ничего не было оставлено без ответа.

Но больше всего нас впечатлило, что местные здесь могут быть другими - открыто дружелюбными и простыми. Этот вайб буквально витал в атмосфере на побережье, где хотелось зависнуть на часик-другой и посидеть-потупить на море и вечерний остров Эносима. Дима гибко менял точки маршрута под нас и, кажется, сам кайфовал со своей экскурсии, поэтому потупить на море с пивом получилось всей нашей небольшой компанией:)

Еще отмечу про сами экскурсии с Димой: их отличало, что подсвечивались нюансы в культуре и быте, которые шли вразрез нашим привычкам и это было особенно интересно. Гидам, прожившим здесь десятилетия семьями, уже многое кажется обыденным + порой ощущается их эмоциональная сдержанность и недопонимание нашего юмора, а с Димой было прямо оч комфортно, будто бы просто ходили гуляли как давние знакомые.

Удачи вам!)

Это была наша вторая загородная экскурсия с Димой из команды Кати (1я - день на горе

