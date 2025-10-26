Камакура и Эносима - по самурайским тропам к острову богини
Исследуйте самурайские тропы Камакуры и остров Эносима, где вас ждут древние храмы, легенды о драконах и живописные виды на гору Фудзи
Камакура и Эносима приглашают в мир самураев и древних легенд. Прогулка по историческим местам раскроет тайны первого сёгуната и дзэн-буддизма. Храм Энгаку-дзи подарит покой, а в парке самураев оживут истории читать дальше
рода Минамото.
Загадочное святилище денежного источника обещает богатство, а статуя Великого Будды Камакуры впечатлит своим величием.
Завершение на острове Эносима, где легенды о драконе и богине Бэндзайтэн оживают на фоне заката над Фудзи
Лучшее время для посещения Камакуры и Эносимы - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристический поток умеренный. Летом, в июле и августе, возможно жарко, но это компенсируется живописными видами. Зимой, с декабря по февраль, меньше туристов, но некоторые виды могут быть ограничены погодными условиями.
Один из пяти главных дзэнских храмов Камакуры. Несмотря на военные корни, это место пронизано покоем. Здесь вы услышите о философии дзэн и сможете замедлиться.
Исторический парк самураев
Мы отправимся в бывшую резиденция сёгунов — сегодня это парк с историческими памятниками эпохи самураев. Поговорим о становлении сёгуната и непростых семейных отношениях рода Минамото-но Ёритомо.
Святилище денежного источника
Кто не мечтал стать богатым или приумножить своё богатство? Постараемся реализовать это желание! Для этого посетим таинственное святилище. Согласно легенде, здесь можно помыть деньги в источнике, и они принесут богатство.
Великий Будда Камакуры
В храме Котоку-ин вы рассмотрите статую Будды Амиды, известную как Великий Будда Камакуры. Её высота — более 13 метров, и она уже восемь веков переживает природные катастрофы. Вы зайдёте внутрь статуи и почувствовать её масштаб.
Храм Хасэ-дэра
Завершим прогулку по Камакуре в храме Хасэ-дэра. Он расположен на склоне холма и знаменит высокой статуей Каннон — богини милосердия.
Поездка на остров Эносима
Пересядем на трамвай и поедем вдоль моря к острову Эносима. Там заглянем в святилище богини Бэндзайтэн и обсудим местные легенды о драконе. Завершим день на побережье или смотровой площадке, где в ясную погоду открывается вид на закат над Фудзи-сан.
А ещё на экскурсии:
Вы узнаете, почему самураев не стоило так называть
Увидите Колокол любви. Согласно поверью, если пара позвонит в этот колокол, их любовь будет вечной
Разберётесь, что из себя представлял кодекс бусидо
Выясните, какими качествами должны были обладать мужчины и женщины в эпоху Камакура
И многое другое!
Организационные детали
Мы встретимся в Токио и вместе поедем на электричке в Камакуру
Можем встретить вас в отеле — подробности уточняйте в переписке
Отдельно оплачивается: транспорт и входные билеты — около 4000–5000 йен за человека (за гида платить не нужно). А также еда и напитки — по желанию
Оплата оставшейся суммы в долларах нового образца или наличными в йенах по курсу на день экскурсии (в Японии перестали принимать доллары старого выпуска)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Примерный тайминг программы:
От Токио до Камакура — 1 час на поезде
От Камакуры до острова Эносима — 20 минут на трамвае
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Токио
Провели экскурсии для 988 туристов
Меня зовут Екатерина, я много лет увлекаюсь культурой и традициями Японии. Мне посчастливилось увидеть красоты этой страны от самого северного острова Хоккайдо до южной тропической Окинавы.
В настоящее время я живу читать дальше
и работаю в Токио. Я и моя команда хотим поделиться самыми интересными местами этого города и его окрестностей. Также сможем дать рекомендации по традиционным сувенирам и маршрутам в соответствии с вашими предпочтениями.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
26 окт 2025
Хочу поделиться своими впечатлениями о нашей поездке в Японию! Мы уже не первый раз в Токио, но в этот раз захотели посмотреть что то интересное, связанное с историей. На сайте читать дальше
мы выбрали экскурсию и наш гид был Дмитрий. И мы в полном восторге от Экскурсии, от Камакуры и океана, от истории и традициях этой удивительной страны. Большое спасибо нашему гиду Дмитрию! Мы попросили, чтоб он за нами зашел прям в отель(это нам было очень важно и удобно) и уже оттуда мы начали наш маршрут. Он выдержал все наши капризы и пожелания и полностью подстроился под нас. По дороге мы купили вкусный кофе, и прям в такой дружеской обстановочке началась наша экскурсия. Дмитрий рассказал очень много истории, как пользоваться метро(теперь мы уверенные пользователи японского метро), помог купить карты и положить на них деньги. Он был наш личным фотографом (красивых фото миллион). Помимо маршрута- ответил на все наши вопросы о Японии. Много рассказал историй. Вообщем нам было очень интересно и мне кажется мы узнали все)) на память он распечатал нам портативные мини фото! Мило. Это был не только целый день посвященный знакомству и погружения в историю Японии, но и как будто встреча с другом, который много лет живет в Японии и тебе все показывает и рассказывает. Кстати, Дмитрий прекрасно владеет японским языком!! Спасибо большое за наш незабываемый день, за наши впечатления и фотографии.
Иван
3 окт 2025
Экскурсия нам очень понравилась.
Дмитрий не только интересно рассказывал об истории посещаемых мест, но и познакомил с местными традициями и приобщил к культуре Японии.
Во время экскурсии Дмитрий с легкостью подстраивался под читать дальше
наши предпочтения и делал всё так, чтобы нам было максимально комфортно.
По пути экскурсовод подсказал по другим (неисторическим) достопримечательностям и местной кухне, которую обязательно стоит попробовать. Благодаря подсказкам Дмитрия получилось сделать много классных фото с хорошего ракурса.
За один день мы обошли все самые интересные места и посмотрели все самые красивые виды. Камакура произвела на нас прекрасное впечатление, обязательно стоит увидеть для контраста с Токио или другими мегаполисами Японии.
М
Максим
16 авг 2025
Это была наша вторая загородная экскурсия с Димой из команды Кати (1я - день на горе Такао). Если на Такао мы поднимались, слушая рассказы про мифологию и религию, любуясь природой, читать дальше
а потом спускались, чтобы съесть пончик:), то эта экскурсия сразу началась со сладостей, в чем Дима нас всячески поддерживал:D А очаровательные кафешки, точки интересного фастфуда и уникальные магазинчики здесь были на каждом углу.
Но на этом экскурсия не закончилась: парк самураев, Великий Будда, великие тапки Будды, множество статуй дзидзо вдоль дорожек и пещера Зениарай Бензаитен - всё было интересно и впечатляло, дополнялось историческими рассказами и ничего не было оставлено без ответа.
Но больше всего нас впечатлило, что местные здесь могут быть другими - открыто дружелюбными и простыми. Этот вайб буквально витал в атмосфере на побережье, где хотелось зависнуть на часик-другой и посидеть-потупить на море и вечерний остров Эносима. Дима гибко менял точки маршрута под нас и, кажется, сам кайфовал со своей экскурсии, поэтому потупить на море с пивом получилось всей нашей небольшой компанией:)
Еще отмечу про сами экскурсии с Димой: их отличало, что подсвечивались нюансы в культуре и быте, которые шли вразрез нашим привычкам и это было особенно интересно. Гидам, прожившим здесь десятилетия семьями, уже многое кажется обыденным + порой ощущается их эмоциональная сдержанность и недопонимание нашего юмора, а с Димой было прямо оч комфортно, будто бы просто ходили гуляли как давние знакомые.