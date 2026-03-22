Жизнь сумистов, рай для отаку, старейший храм столицы и другие пазлы самобытной токийской мозаики
В этой экскурсии — коллекция мест, самых важных для знакомства с восточной частью города.
От знаменитого храма Сэнсо-дзи до электронной Акихабары, от живописной Асакусы до спортивной арены сумо Рёгоку Сумо Холла — вы узнаете, как сформировались такие разные по духу кварталы, почувствуете атмосферу каждого района и станете лучше понимать колорит Токио.
Экскурсия начинается у стадиона Рёгоку Сумо Холла. Прогуляемся вокруг него и, если повезёт, увидим сумоистов на прогулке. Я расскажу историю самого зрелищного вида японского спорта. Обсудим подводные камни в жизни сумоистов, о которых не принято говорить на публику. Также вы узнаете, сколько зарабатывают борцы и что сейчас происходит с сумо в Японии.
Электронное сердце города
Далее мы проедем до знаменитого квартала Акихабара, который прославился после Второй мировой войны как крупный торговый центр бытовой электроники и чёрный рынок. Я расскажу, чем отличается сегодняшняя Акихабара от послевоенной, и покажу самые интересные и уникальные заведения.
Старейший буддистский храм Токио
В районе Асакуса посетим храм Сэнсо-дзи. Вы оцените красоту самой посещаемой святыни города и одной из его самых ярких достопримечательностей. Только представьте: его история насчитывает более 1400 лет!
Живописный район Асакуса
Гуляя здесь, вы разберетесь, чем восток Токио отличается от запада. Выясните, где в этом городе легче и дешевле жить, а где веселее развлекаться и тратить деньги. Кроме того, я научу вас, как можно легко и безошибочно определять время и стиль любой монументальной постройки по фасаду здания. В Асакусе наша экскурсия и закончится.
Во время экскурсии я не только расскажу о ключевых событиях в истории Токио, но и поделюсь любопытными фактами. Вы разберётесь, чем японцы отличаются от любого другого народа в Азии. Узнаете, где хранятся святые реликвии императорской семьи и услышите ещё немало примечательных деталей из жизни японской столицы.
Организационные детали
Начать экскурсию можно в 10:00 или в 14:00
Оплата оставшейся суммы производится наличными в йенах по курсу на день экскурсии
Во время экскурсии мы будем перемещаться на общественном транспорте
Расходы на транспорт оплачиваются отдельно — до 500 йен ($5) на человека. Проезд гида оплачивается путешественниками
У меня гибкий подход: выше указана программа, которую можно корректировать по вашим пожеланиям
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1247 туристов
Я лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Сертифицированным гидам вход в музеи, на выставки и мероприятия бесплатный, поэтому со мной вы экономите читать дальшеуменьшить
на билетах для гида.
Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей Японии, не только по Токио. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру.
С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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марина
Это был наш первый день в ТОКИО!! . По договоренности с Аэлитой, встретились в холле нашего отеля. . знакомство с Токио началось сразу в метро. Было очень удобно, слушать Аэлиту читать дальшеуменьшить
везде … она даёт хорошую гарнитуру,а с ней очень комфортно на экскурсии. Получили много информации, как по исторической части экскурсии,так и ответы на самые интересные бытовые темы современной Японии. . Восточный Токио такой разнообразный и интересный! Четыре часа прошли незаметно… Все получили заряд энергии на дальнейший осмотр огромного мегаполиса. . Спасибо огромное АЭЛИТЕ!!!
Аэлита
Ответ организатора:
Спасибо огромное за отзыв, надеюсь путешествием остались довольны❤️!
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А
Антон
Хотим сказать большое спасибо Аэлите. Она провела нам 2 экскурсии (восточный и западный Токио). Аэлита хорошо подготовлена к проведению экскурсии: знает материал, демонстрирует исторические факты на картинках, выдает аудиоаппаратуру. Рекомендуем в качестве гида по Токио.
Аэлита
Ответ организатора:
Спасибо огромное за отзыв, желаю приятного путешествия по стране🌺
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К
Ксения
Мы были на экскурсии в составе 4 взрослых 6 октября, забронировали её на день нашего прилёта в Токио, чтобы сразу получить некоторое представление о новой для нас стране. Очень довольны, Аэлита показала восточный Токио очень многогранно
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Наталья
Прогулялись по восточному Токио вместе с Аэлитой. Посмотрели на павильон сумоистов, потрогала на удачу дракона в храме Сэнсодзи и вытащила свое предсказание за 100 йен, удача бойся меня! Было очень читать дальшеуменьшить
интересно слушать рассказ об этих местах. В процессе попробовала местные вкусняшки: тайяки и розовый кофе в честь начала сезона сакуры. Цветущую сакуру тоже увидели - отказывается есть ранний ее сорт, который расцветает в самом начале марта 🌸 Спасибо за интересную экскурсию!
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И
Ирина
Хотим сказать огромное спасибо Аэлите за прекрасную экскурсию❤️. Аэлита встретила нас в нашем отеле и помогла добраться до места начала маршрута. Мы посетили станцию Токио, поднялись на смотровую площадку и читать дальшеуменьшить
смогли осмотреть здания и площадь перед станцией сверху. Далее мы пешком прошлись до района Гинза, купили булочки в старейшей пекарне Японии (1869 - год основания), прогулялись по очень красивому парку Хамарикю, посмотрели на Giant Ghibli Clock (ждать представления мы не стали, потому что это происходит в определённое время), потом на беспилотном поезде поехали на искусственный (мусорный) остров Одайба, прогулялись по острову, поехали к рынку Тоёсу, где проходит знаменитый аукцион тунца (сам аукцион происходит очень рано утром), поднялись на ещё одну смотровую площадку и завершили экскурсию прекрасным обедом. Во время всей прогулки Аэлита рассказала нам много интересной информации про Токио и про жизнь в Японии. Очень рекомендую эту экскурсию)😍
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О
Ольга
Аэлита очень интересно преподносит информацию и погружает в культурные особенности Японии. Отличный гид с которым вы интересно и с пользой проведете время. Очень рекомендую вам взять у нее экскурсию, вы не пожалеете!
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