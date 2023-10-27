Жизнь сумистов, рай для отаку, старейший храм столицы и другие пазлы самобытной токийской мозаики
От знаменитого храма Сэнсо-дзи до электронной Акихабары, от живописной Асакусы до спортивной арены сумо Рёгоку Сумо Холла — вы узнаете, как сформировались такие разные по духу кварталы, почувствуете атмосферу каждого района и станете лучше понимать колорит Токио.
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Описание
Что вас ожидает
Мир сумо
Экскурсия начинается у стадиона Рёгоку Сумо Холла. Прогуляемся вокруг него и, если повезёт, увидим сумоистов на прогулке. Я расскажу историю самого зрелищного вида японского спорта. Обсудим подводные камни в жизни сумоистов, о которых не принято говорить на публику. Также вы узнаете, сколько зарабатывают борцы и что сейчас происходит с сумо в Японии.
Электронное сердце города
Далее мы проедем до знаменитого квартала Акихабара, который прославился после Второй мировой войны как крупный торговый центр бытовой электроники и чёрный рынок. Я расскажу, чем отличается сегодняшняя Акихабара от послевоенной, и покажу самые интересные и уникальные заведения.
Старейший буддистский храм Токио
В районе Асакуса посетим храм Сэнсо-дзи. Вы оцените красоту самой посещаемой святыни города и одной из его самых ярких достопримечательностей. Только представьте: его история насчитывает более 1400 лет!
Живописный район Асакуса
Гуляя здесь, вы разберетесь, чем восток Токио отличается от запада. Выясните, где в этом городе легче и дешевле жить, а где веселее развлекаться и тратить деньги. Кроме того, я научу вас, как можно легко и безошибочно определять время и стиль любой монументальной постройки по фасаду здания. В Асакусе наша экскурсия и закончится.
Во время экскурсии я не только расскажу о ключевых событиях в истории Токио, но и поделюсь любопытными фактами. Вы разберётесь, чем японцы отличаются от любого другого народа в Азии. Узнаете, где хранятся святые реликвии императорской семьи и услышите ещё немало примечательных деталей из жизни японской столицы.
Организационные детали
- Во время экскурсии мы будем перемещаться на общественном транспорте
- Расходы на транспорт оплачиваются отдельно — до 500 йен (4 €) на человека. Проезд гида оплачивается путешественниками.
- У меня гибкий подход: выше указана программа, которую можно корректировать по вашим пожеланиям
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на станция Ryogoku
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.