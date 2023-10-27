Главное в восточном Токио за 3 часа

Жизнь сумистов, рай для отаку, старейший храм столицы и другие пазлы самобытной токийской мозаики

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В этой экскурсии — коллекция мест, самых важных для знакомства с восточной частью города.

От знаменитого храма Сэнсо-дзи до электронной Акихабары, от живописной Асакусы до спортивной арены сумо Рёгоку Сумо Холла — вы узнаете, как сформировались такие разные по духу кварталы, почувствуете атмосферу каждого района и станете лучше понимать колорит Токио.
Главное в восточном Токио за 3 часа
Главное в восточном Токио за 3 часа
Главное в восточном Токио за 3 часа
Главное в восточном Токио за 3 часа
Главное в восточном Токио за 3 часа
Главное в восточном Токио за 3 часа
Главное в восточном Токио за 3 часа
Главное в восточном Токио за 3 часа
Главное в восточном Токио за 3 часа
Главное в восточном Токио за 3 часа
Главное в восточном Токио за 3 часа
Главное в восточном Токио за 3 часа
Главное в восточном Токио за 3 часа
Главное в восточном Токио за 3 часа
Главное в восточном Токио за 3 часа
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мир сумо

Экскурсия начинается у стадиона Рёгоку Сумо Холла. Прогуляемся вокруг него и, если повезёт, увидим сумоистов на прогулке. Я расскажу историю самого зрелищного вида японского спорта. Обсудим подводные камни в жизни сумоистов, о которых не принято говорить на публику. Также вы узнаете, сколько зарабатывают борцы и что сейчас происходит с сумо в Японии.

Электронное сердце города

Далее мы проедем до знаменитого квартала Акихабара, который прославился после Второй мировой войны как крупный торговый центр бытовой электроники и чёрный рынок. Я расскажу, чем отличается сегодняшняя Акихабара от послевоенной, и покажу самые интересные и уникальные заведения.

Старейший буддистский храм Токио

В районе Асакуса посетим храм Сэнсо-дзи. Вы оцените красоту самой посещаемой святыни города и одной из его самых ярких достопримечательностей. Только представьте: его история насчитывает более 1400 лет!

Живописный район Асакуса

Гуляя здесь, вы разберетесь, чем восток Токио отличается от запада. Выясните, где в этом городе легче и дешевле жить, а где веселее развлекаться и тратить деньги. Кроме того, я научу вас, как можно легко и безошибочно определять время и стиль любой монументальной постройки по фасаду здания. В Асакусе наша экскурсия и закончится.

Во время экскурсии я не только расскажу о ключевых событиях в истории Токио, но и поделюсь любопытными фактами. Вы разберётесь, чем японцы отличаются от любого другого народа в Азии. Узнаете, где хранятся святые реликвии императорской семьи и услышите ещё немало примечательных деталей из жизни японской столицы.

Организационные детали

  • Во время экскурсии мы будем перемещаться на общественном транспорте
  • Расходы на транспорт оплачиваются отдельно — до 500 йен (4 €) на человека. Проезд гида оплачивается путешественниками.
  • У меня гибкий подход: выше указана программа, которую можно корректировать по вашим пожеланиям

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станция Ryogoku
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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