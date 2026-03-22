В этой экскурсии — коллекция мест, самых важных для знакомства с восточной частью города. От знаменитого храма Сэнсо-дзи до электронной Акихабары, от живописной Асакусы до спортивной арены сумо Рёгоку Сумо Холла — вы узнаете, как сформировались такие разные по духу кварталы, почувствуете атмосферу каждого района и станете лучше понимать колорит Токио.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мир сумо

Экскурсия начинается у стадиона Рёгоку Сумо Холла. Прогуляемся вокруг него и, если повезёт, увидим сумоистов на прогулке. Я расскажу историю самого зрелищного вида японского спорта. Обсудим подводные камни в жизни сумоистов, о которых не принято говорить на публику. Также вы узнаете, сколько зарабатывают борцы и что сейчас происходит с сумо в Японии.

Электронное сердце города

Далее мы проедем до знаменитого квартала Акихабара, который прославился после Второй мировой войны как крупный торговый центр бытовой электроники и чёрный рынок. Я расскажу, чем отличается сегодняшняя Акихабара от послевоенной, и покажу самые интересные и уникальные заведения.

Старейший буддистский храм Токио

В районе Асакуса посетим храм Сэнсо-дзи. Вы оцените красоту самой посещаемой святыни города и одной из его самых ярких достопримечательностей. Только представьте: его история насчитывает более 1400 лет!

Живописный район Асакуса

Гуляя здесь, вы разберетесь, чем восток Токио отличается от запада. Выясните, где в этом городе легче и дешевле жить, а где веселее развлекаться и тратить деньги. Кроме того, я научу вас, как можно легко и безошибочно определять время и стиль любой монументальной постройки по фасаду здания. В Асакусе наша экскурсия и закончится.

Во время экскурсии я не только расскажу о ключевых событиях в истории Токио, но и поделюсь любопытными фактами. Вы разберётесь, чем японцы отличаются от любого другого народа в Азии. Узнаете, где хранятся святые реликвии императорской семьи и услышите ещё немало примечательных деталей из жизни японской столицы.

Организационные детали