мая
Описание тура
Организационные детали
Наличие медицинской страховки обязательно.
Проживание. Вы можете выбрать подходящий вариант размещения на судне: есть каюты разного уровня комфорта, размещение 2-местное. Все удобства — в каютах. Возможно 1-местное размещение. Стоимость тура зависит от выбранной каюты.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание на борту, а также бар.
Транспорт. Будем передвигаться на яхте Scenic Eclipse II. На борту есть спа-центр, лаунж-зоны, фитнес-зал и бассейн, лекционный зал и библиотека. Всё для вашего комфортного путешествия.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Виза. Нужна виза в Японию (на получение желательно закладывать около месяца). Для посещения Южной Кореи необходимо получить цифровое разрешение на пересечение границы (K-ETA) до поездки. K-ETA оформляется дистанционно на официальном сайте корейского консульства и должна быть выдана не менее чем за 72 часа до вылета.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Токио
По прибытии в Токио мы отправляемся на борт Scenic Eclipse II. Экипаж встречает нас с теплотой, сопровождает до наших просторных люксов с верандами, где можно сразу почувствовать себя как дома. Знакомство с личным дворецким помогает настроиться на атмосферу полного комфорта, у вас даже будет «меню» подушек.
Перед ужином у нас есть время исследовать мегаяхту: открытые палубы, спа-салон, бассейн Vitality и бар Sky на 10-й палубе.
Симидзу
Сегодня утром мы прибываем в Симидзу — портовый город с видом на Фудзи. Пейзаж, который открывается нашим глазам, ошеломляет: величественная гора возвышается на фоне бескрайнего неба. Мы исследуем святилища, восхитимся водопадами Сираито и насладимся умиротворением природы. Это место, богатое историей и культурой, словно переносит нас в другой мир. Не упустите шанс побродить по центру Симидзу, ощутить ритм жизни местных жителей и запечатлеть этот незабываемый день с видом на символ Японии.
Тоба
Сегодняшнее утро встретим в Тобе. Полуостров Сима, где расположен город, удивляет буйством красок природы. Мы отправляемся на жемчужный остров Микимото, чтобы узнать всё о ныряльщицах ама, которые с древних времён добывают жемчуг вручную. Здесь можно увидеть их работу, узнать секреты ремесла и приобрести уникальные сувениры. Тоба поражает своей аутентичностью!
Кобе
Ранним утром мы прибываем в Кобе — портовый город с богатой историей и современной атмосферой. Нас встречают виды гор Рокко, словно обнимающих поселение с одной стороны, и бескрайнее море с другой. Мы исследуем достопримечательности, такие как Музей землетрясений, который позволяет глубже понять трагические события 1995 года.
Порт Уно
Порт Уно открывает нам путь к Окаяме — городу садов и древних замков. Мы насладимся прогулками по знаменитому саду Коракуэн, который считается одним из лучших в Японии. Его изящные мосты, пруды и тщательно ухоженные деревья поражают своей красотой. Через реку виднеется замок Окаяма с чёрным фасадом, где мы узнаем больше об истории и ремесле бидзэн-яки.
Такамацу: сад Рицурин Коэн
Мы прибываем в Такамацу, столицу префектуры Кагава, известную своей вкусной лапшой сануки удон. Нас встречает сад Рицурин Коэн — настоящий шедевр эпохи Эдо. Мы пройдём по его тихим аллеям, любуясь прудами, чайными домиками и величественными деревьями. Впечатления дополнит прогулка к руинам прибрежного замка Такамацу, где ощущается дух прошлого.
Гора Ясима, остров Огидзима
Этот день посвятим исследованию горы Ясима с её захватывающими видами и загадочной атмосферой. Неподалёку находится остров Огидзима — идиллическое место, где узкие улочки и маяк вселяют чувство уединения и спокойствия.
От Хиросимы до Миядзимы
Печальные события навсегда останутся на страницах истории Хиросимы. Сегодня мы посетим Мемориальный парк мира и Купол атомной бомбы, которые оставляют неизгладимое впечатление.
После насыщенного дня отдохнём на борту и перейдём к Миядзиме, острову святилищ. Святилище Ицукусима с парящими в воде воротами тории запоминается своей красотой и гармоничным слиянием с окружающей природой.
День в пути
Пока наша яхта держит курс на Южную Корею, мы отдыхаем на борту. Завтрак на веранде, занятия йогой, расслабление в спа-салоне или чтение в лаунж-зоне — выбор за вами. Вечером насладимся ужином в одном из изысканных ресторанов.
Сокчхо
Мы прибываем в Сокчхо. Местный Центральный рынок порадует нас свежими морепродуктами, а национальный парк «Сораксан» завораживает спокойствием и красотой. Завершим день прощальным бокалом шампанского на борту, любуясь вечерними огнями города.
Пхохан
Сегодня мы окажемся в Пхохане — городе, где история и современность переплелись удивительным образом. Мы начинаем экскурсию с посещения Музея стального искусства, чтобы понять важность сталелитейной промышленности в развитии региона. Затем отправляемся на Homigot Sunrise Plaza, где возвышается скульптура «Рука взаимного пожатия», символизирующая единство и надежду. Готовьте камеры!
Пусан
Проведём день в Пусане, наслаждаясь атмосферой этого оживлённого приморского города. Его пляжи, уличная еда и живая энергетика завораживают. После утреннего отдыха на борту яхты мы погрузимся в динамичный ритм Пусана: исследуем его рынки, исторические районы и современную архитектуру.
Возвращение в Японию. Нагасаки
Сегодня возвращаемся в Японию, прибывая в Нагасаки. Мы посетим Парк мира, Мемориал атомной бомбы и музей, посвящённый трагическим событиям Второй мировой войны. После этого погрузимся в прошлое города, гуляя по его культурным кварталам и историческим местам, таким как святилище Сува-дзиндзя.
Остров Хасима
Остров Хасима, или Гункандзима, перенесёт нас в атмосферу прошлого. Когда-то это был густонаселённый центр угледобычи, а теперь — заброшенный, но необычайно впечатляющий объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы исследуем его разрушенные здания, послушаем рассказы о жизни на острове и почувствуем, как история оживает в этих тихих, поросших мхом руинах.
Кагосима
Сегодня прибываем в Кагосиму, город, красующийся на фоне величественного вулкана Сакурадзима. Мы погуляем по старинным улицам, погрузимся в историю феодального прошлого и насладимся потрясающими видами.
Коти
В этот день мы исследуем Коти, небольшой, но уютный город, который сохранил свой уникальный шарм. Замок Коти расскажет нам о былых временах, а храм Тикуриндзи на горе Годайсан подарит ощущение умиротворения. Завершим день прогулкой по набережной Кацурахама под шум волн.
Осака
Проведём предпоследний день нашего путешествия в Осаке — ярком мегаполисе с богатой историей. Замок Осаки впечатляет своим величием и рассказывает о прошлом города, а прогулки по улицам дарят возможность насладиться его современным ритмом. Мы посетим храм Ситэннодзи и святилище Сумиёси Тайся, чтобы глубже понять культуру и традиции Японии.
Окончание тура
Наше незабываемое приключение подходит к концу. Мы наслаждаемся последним завтраком на борту, общаемся с экипажем и другими путешественниками, вспоминая яркие моменты тура. Покидаем яхту, увозя с собой множество тёплых воспоминаний.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|«Люкс» (Веранда С)
|€19 645
|«Люкс» (Веранда B)
|€21 175
|«Люкс» (Веранда A)
|€22 535
|«Люкс» (Веранда Делюкс СА)
|€21 175
|«Люкс» (Веранда Делюкс ВА)
|€22 535
|«Люкс» (Веранда Делюкс АА)
|€23 810
|«Люкс» (Гранд-делюкс веранда DD)
|€21 175
|«Люкс» SPA SB
|€28 570
|«Люкс» Панорама P
|€45 910
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, бар
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги экспедиционной команды
- Экскурсии
- Развлекательная программа на борту
Что не входит в цену
- Перелёт до Токио и обратно из Осаки
- 1-местное размещение
- Страховка
- Услуги прачечной, спа-центра и других зон на яхте
- Виза
- Стоимость указана со скидкой раннего бронирования
- Стоимость может быть изменена без предварительного уведомления