Из Токио в Пусан на яхте: VIP-круиз по побережью Восточной Азии

Посетить Хиросиму и Нагасаки, увидеть Фудзи и погрузиться в ритмы Пусана
Все на борт! Отправляемся в увлекательное путешествие на мегаяхте, во время которого мы исследуем главные города Японии и Южной Кореи. Вдохнём ароматы цветов в садах Окаямы и почувствуем дыхание истории
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в Хиросиме и Нагасаки.

На пути нас ждут таинственный остров Гункандзима, величественный вулкан Сакурадзима, живописный парк «Сораксан» и древние храмы Осакского региона. Вы попробуете местные деликатесы и увидите инженерные чудеса, такие как мост Сэто Охаси.

Осмотрим впечатляющую скульптуру «Рука взаимного пожатия» и, конечно, будем наслаждаться отдыхом в лаунж-зонах судна.

5
2 отзыва
Из Токио в Пусан на яхте: VIP-круиз по побережью Восточной Азии
Из Токио в Пусан на яхте: VIP-круиз по побережью Восточной Азии
Из Токио в Пусан на яхте: VIP-круиз по побережью Восточной Азии
Ближайшие даты:
20
мая
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Наличие медицинской страховки обязательно.

Проживание. Вы можете выбрать подходящий вариант размещения на судне: есть каюты разного уровня комфорта, размещение 2-местное. Все удобства — в каютах. Возможно 1-местное размещение. Стоимость тура зависит от выбранной каюты.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание на борту, а также бар.

Транспорт. Будем передвигаться на яхте Scenic Eclipse II. На борту есть спа-центр, лаунж-зоны, фитнес-зал и бассейн, лекционный зал и библиотека. Всё для вашего комфортного путешествия.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Нужна виза в Японию (на получение желательно закладывать около месяца). Для посещения Южной Кореи необходимо получить цифровое разрешение на пересечение границы (K-ETA) до поездки. K-ETA оформляется дистанционно на официальном сайте корейского консульства и должна быть выдана не менее чем за 72 часа до вылета.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Токио

По прибытии в Токио мы отправляемся на борт Scenic Eclipse II. Экипаж встречает нас с теплотой, сопровождает до наших просторных люксов с верандами, где можно сразу почувствовать себя как дома. Знакомство с личным дворецким помогает настроиться на атмосферу полного комфорта, у вас даже будет «меню» подушек.

Перед ужином у нас есть время исследовать мегаяхту: открытые палубы, спа-салон, бассейн Vitality и бар Sky на 10-й палубе.

Добро пожаловать в ТокиоДобро пожаловать в ТокиоДобро пожаловать в Токио
2 день

Симидзу

Сегодня утром мы прибываем в Симидзу — портовый город с видом на Фудзи. Пейзаж, который открывается нашим глазам, ошеломляет: величественная гора возвышается на фоне бескрайнего неба. Мы исследуем святилища, восхитимся водопадами Сираито и насладимся умиротворением природы. Это место, богатое историей и культурой, словно переносит нас в другой мир. Не упустите шанс побродить по центру Симидзу, ощутить ритм жизни местных жителей и запечатлеть этот незабываемый день с видом на символ Японии.

СимидзуСимидзуСимидзуСимидзу
3 день

Тоба

Сегодняшнее утро встретим в Тобе. Полуостров Сима, где расположен город, удивляет буйством красок природы. Мы отправляемся на жемчужный остров Микимото, чтобы узнать всё о ныряльщицах ама, которые с древних времён добывают жемчуг вручную. Здесь можно увидеть их работу, узнать секреты ремесла и приобрести уникальные сувениры. Тоба поражает своей аутентичностью!

ТобаТобаТобаТоба
4 день

Кобе

Ранним утром мы прибываем в Кобе — портовый город с богатой историей и современной атмосферой. Нас встречают виды гор Рокко, словно обнимающих поселение с одной стороны, и бескрайнее море с другой. Мы исследуем достопримечательности, такие как Музей землетрясений, который позволяет глубже понять трагические события 1995 года.

КобеКобеКобеКобе
5 день

Порт Уно

Порт Уно открывает нам путь к Окаяме — городу садов и древних замков. Мы насладимся прогулками по знаменитому саду Коракуэн, который считается одним из лучших в Японии. Его изящные мосты, пруды и тщательно ухоженные деревья поражают своей красотой. Через реку виднеется замок Окаяма с чёрным фасадом, где мы узнаем больше об истории и ремесле бидзэн-яки.

Порт УноПорт Уно
6 день

Такамацу: сад Рицурин Коэн

Мы прибываем в Такамацу, столицу префектуры Кагава, известную своей вкусной лапшой сануки удон. Нас встречает сад Рицурин Коэн — настоящий шедевр эпохи Эдо. Мы пройдём по его тихим аллеям, любуясь прудами, чайными домиками и величественными деревьями. Впечатления дополнит прогулка к руинам прибрежного замка Такамацу, где ощущается дух прошлого.

Такамацу: сад Рицурин КоэнТакамацу: сад Рицурин КоэнТакамацу: сад Рицурин КоэнТакамацу: сад Рицурин Коэн
7 день

Гора Ясима, остров Огидзима

Этот день посвятим исследованию горы Ясима с её захватывающими видами и загадочной атмосферой. Неподалёку находится остров Огидзима — идиллическое место, где узкие улочки и маяк вселяют чувство уединения и спокойствия.

Гора Ясима, остров ОгидзимаГора Ясима, остров ОгидзимаГора Ясима, остров ОгидзимаГора Ясима, остров Огидзима
8 день

От Хиросимы до Миядзимы

Печальные события навсегда останутся на страницах истории Хиросимы. Сегодня мы посетим Мемориальный парк мира и Купол атомной бомбы, которые оставляют неизгладимое впечатление.

После насыщенного дня отдохнём на борту и перейдём к Миядзиме, острову святилищ. Святилище Ицукусима с парящими в воде воротами тории запоминается своей красотой и гармоничным слиянием с окружающей природой.

От Хиросимы до МиядзимыОт Хиросимы до МиядзимыОт Хиросимы до МиядзимыОт Хиросимы до Миядзимы
9 день

День в пути

Пока наша яхта держит курс на Южную Корею, мы отдыхаем на борту. Завтрак на веранде, занятия йогой, расслабление в спа-салоне или чтение в лаунж-зоне — выбор за вами. Вечером насладимся ужином в одном из изысканных ресторанов.

День в путиДень в путиДень в путиДень в пути
10 день

Сокчхо

Мы прибываем в Сокчхо. Местный Центральный рынок порадует нас свежими морепродуктами, а национальный парк «Сораксан» завораживает спокойствием и красотой. Завершим день прощальным бокалом шампанского на борту, любуясь вечерними огнями города.

СокчхоСокчхоСокчхо
11 день

Пхохан

Сегодня мы окажемся в Пхохане — городе, где история и современность переплелись удивительным образом. Мы начинаем экскурсию с посещения Музея стального искусства, чтобы понять важность сталелитейной промышленности в развитии региона. Затем отправляемся на Homigot Sunrise Plaza, где возвышается скульптура «Рука взаимного пожатия», символизирующая единство и надежду. Готовьте камеры!

ПхоханПхоханПхоханПхохан
12 день

Пусан

Проведём день в Пусане, наслаждаясь атмосферой этого оживлённого приморского города. Его пляжи, уличная еда и живая энергетика завораживают. После утреннего отдыха на борту яхты мы погрузимся в динамичный ритм Пусана: исследуем его рынки, исторические районы и современную архитектуру.

ПусанПусанПусанПусан
13 день

Возвращение в Японию. Нагасаки

Сегодня возвращаемся в Японию, прибывая в Нагасаки. Мы посетим Парк мира, Мемориал атомной бомбы и музей, посвящённый трагическим событиям Второй мировой войны. После этого погрузимся в прошлое города, гуляя по его культурным кварталам и историческим местам, таким как святилище Сува-дзиндзя.

Возвращение в Японию. НагасакиВозвращение в Японию. НагасакиВозвращение в Японию. НагасакиВозвращение в Японию. Нагасаки
14 день

Остров Хасима

Остров Хасима, или Гункандзима, перенесёт нас в атмосферу прошлого. Когда-то это был густонаселённый центр угледобычи, а теперь — заброшенный, но необычайно впечатляющий объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы исследуем его разрушенные здания, послушаем рассказы о жизни на острове и почувствуем, как история оживает в этих тихих, поросших мхом руинах.

Остров ХасимаОстров ХасимаОстров Хасима
15 день

Кагосима

Сегодня прибываем в Кагосиму, город, красующийся на фоне величественного вулкана Сакурадзима. Мы погуляем по старинным улицам, погрузимся в историю феодального прошлого и насладимся потрясающими видами.

КагосимаКагосимаКагосимаКагосима
16 день

Коти

В этот день мы исследуем Коти, небольшой, но уютный город, который сохранил свой уникальный шарм. Замок Коти расскажет нам о былых временах, а храм Тикуриндзи на горе Годайсан подарит ощущение умиротворения. Завершим день прогулкой по набережной Кацурахама под шум волн.

КотиКотиКотиКоти
17 день

Осака

Проведём предпоследний день нашего путешествия в Осаке — ярком мегаполисе с богатой историей. Замок Осаки впечатляет своим величием и рассказывает о прошлом города, а прогулки по улицам дарят возможность насладиться его современным ритмом. Мы посетим храм Ситэннодзи и святилище Сумиёси Тайся, чтобы глубже понять культуру и традиции Японии.

ОсакаОсакаОсакаОсака
18 день

Окончание тура

Наше незабываемое приключение подходит к концу. Мы наслаждаемся последним завтраком на борту, общаемся с экипажем и другими путешественниками, вспоминая яркие моменты тура. Покидаем яхту, увозя с собой множество тёплых воспоминаний.

До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
«Люкс» (Веранда С)€19 645
«Люкс» (Веранда B)€21 175
«Люкс» (Веранда A)€22 535
«Люкс» (Веранда Делюкс СА)€21 175
«Люкс» (Веранда Делюкс ВА)€22 535
«Люкс» (Веранда Делюкс АА)€23 810
«Люкс» (Гранд-делюкс веранда DD)€21 175
«Люкс» SPA SB€28 570
«Люкс» Панорама P€45 910
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, бар
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги экспедиционной команды
  • Экскурсии
  • Развлекательная программа на борту
Что не входит в цену
  • Перелёт до Токио и обратно из Осаки
  • 1-местное размещение
  • Страховка
  • Услуги прачечной, спа-центра и других зон на яхте
  • Виза
  • Стоимость указана со скидкой раннего бронирования
  • Стоимость может быть изменена без предварительного уведомления
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Осака, утром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 18 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
19 янв 2025
С организатором были в Кении, Танзании, Ботсване, Замбии, собираемся в Коста-Рику. Я там, где уникальные места и много животных в дикой природе. Это, конечно, еще и труднодоступные места. Так вот
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этой компании удается даже сложнейшие маршруты создавать с высококлассным сервисом и лучшими отелями и обслуживанием. Никаких проблем, все решается, даже если возникают форс-мажоры в дороге. В общем 100 баллов из 100. А мне есть с чем сравнивать. Вы — лучшие! Я с вами!

А
18 дек 2024
Люблю этого организатора! Поездка никогда подобного не видел) А главное — сама сопровождающая, которая не просто сопровождала группу, а заботилась о каждом члене группы — сделала всех одной семьей! А еще прекрасное культурное наследие, потрясающий город. Все были потрясены. Была создана удивительная атмосфера братства и авантюристической любви к путешествиям. Вливайтесь в нашу семью!

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