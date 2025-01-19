Наличие медицинской страховки обязательно.

Проживание. Вы можете выбрать подходящий вариант размещения на судне: есть каюты разного уровня комфорта, размещение 2-местное. Все удобства — в каютах. Возможно 1-местное размещение. Стоимость тура зависит от выбранной каюты.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание на борту, а также бар.

Транспорт. Будем передвигаться на яхте Scenic Eclipse II. На борту есть спа-центр, лаунж-зоны, фитнес-зал и бассейн, лекционный зал и библиотека. Всё для вашего комфортного путешествия.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Нужна виза в Японию (на получение желательно закладывать около месяца). Для посещения Южной Кореи необходимо получить цифровое разрешение на пересечение границы (K-ETA) до поездки. K-ETA оформляется дистанционно на официальном сайте корейского консульства и должна быть выдана не менее чем за 72 часа до вылета.