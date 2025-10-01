Будем любоваться невероятными пейзажами, побываем в древних храмах и побродим по атмосферным улочкам реконструированной деревни 20 века.
Приобщимся к японской культуре —
Описание тура
Организационные детали
Компания оставляет за собой право изменять время начала и окончания экскурсионной программы, последовательность проведения экскурсии по дням и по объектам в связи с погодными условиями, дорожного трафика и другими форс-мажорными обстоятельствами.
Проживание. Будем жить в отелях:
- В Токио: Toyoko Inn Tokyo Shinagawa Konan Guchi Tennozu 3*
- В Хаконе в традиционном рёкане 4* с термальными источниками: Hakone Yumoto Onsen Tenseien, Hakone Tenseien Odawara Eki Betsukan или Odakyu Yamano Hotel
- В Осаке: Toyko Inn Osaka Hankyu Jusso Eki Nishi Guchi 3*
2-местное размещение с 2 раздельными кроватями или 1 кроватью, возможно 1-местное проживание за доплату.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки, 8 обедов, а также ужин в традиционном рёкане.
Транспорт. Передвигаться будем на арендованном туристическом автобусе с кондиционером, а также на скоростном поезде Синкансэн.
Дети. Участие возможно с детьми от 12 лет.
Виза. Необходимо оформить визу. Оплачивается дополнительно.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту Токио и на автобусе отвезём в отель. Сегодня не запланировано никаких экскурсий — вы сможете отдохнуть после перелёта.
Императорский дворец, район Асакуса и храм Асакуса Каннон
Завтрак в 8:00, а затем начнём знакомство с Токио. Увидим Императорский дворец 15 века и сделаем эффектные кадры со смотровой площадки Токийской мэрии. В 13:00 пообедаем в ресторане японской кухни.
Переместимся в район Асакуса, где сохранился старейший храм в городе — Сэнсодзи. В древности эти улицы были местом притяжения жителей, ищущих развлечения. Мы пройдёмся по району, наслаждаясь его невероятной атмосферой.
Посетим храм Асакуса Каннон, полное название которого означает «храм молодой травы на горе золотого дракона». Дальше заглянем на торговую улицу Накамисэ-дори. Здесь можно купить сувениры и подарки и отведать местные сладости.
В 18:00 вернёмся в отель, после чего — свободное время.
Озеро Кавагути, фольклорная деревня и традиционный рёкан
В 7:00 позавтракаем, выселимся из отеля и отправимся в парк у озера Кавагути. Отсюда открывается невероятный вид на вершину Фудзи. Затем посетим Ияси-но-сато — историческую реконструкцию реально существовавшей деревни, которую полностью снесло оползнем. Пройдёмся по улочкам и увидим, как жили японцы в прошлом веке.
В 13:00 пообедаем блюдами европейской кухни в ресторане при Музее музыкального искусства. Следующая локация — Музей искусства Иттику Куботы. Мастер известен тем, что создал кимоно из уникальной ткани. Секрет окраски которой был популярен в период Эдо, а затем утерян. Иттику Кубота 20 лет пытался возродить это искусство — и смог сделать целую коллекцию кимоно!
В 18:00 заселимся в рёкан в Хаконе. Это гостиница в традиционном японском стиле с общественной баней и целебными горячими источниками — онсэн. После ужина вы сможете погулять по территории или искупаться в термах, это входит в стоимость.
Национальный парк "Фудзи-Хаконэ-Идзу" и "Японское чудо"
В 7:00 — завтрак. Затем выселимся и в 9:00 поедем в национальный парк «Фудзи-Хаконэ-Идзу». Погуляем по долине Овакудани, возникшей после извержения вулкана Хаконэ. Здесь сильно пахнет серой, а по земле стелется белый дым. Существует легенда: если съесть яйцо, сваренное в местных горячих термах, то долголетие и отменное здоровье вам гарантировано. А ещё желающие смогут отведать чёрное мороженое.
По канатной дороге спустимся вниз, любуясь пейзажами, а затем устроим круиз по озеру Аси, в водах которого живописно отражается Фудзи.
В 13:00 — обед. Затем погуляем по парку, который прозвали «Японским чудом». Здесь представлены произведения искусства самых разных эпох, интерактивные инсталляции и даже работы Пабло Пикассо и Генри Мура.
Приедем на ж/д станцию Одавара и в 18:30 отправимся в Осаку. По прибытии в 20:30 заселимся в отель.
Замок Химедзии и сады Коко-эн
После завтрака поедем на экскурсию в город Химедзи и посетим одноимённый замок 14 века, второе название которого — «Замок Белой Цапли». Он включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дальше побываем в садах Коко-эн — это целый комплекс парков в разных стилях, символизирующих определённый аспект японской культуры.
Пообедаем в местном ресторане и к 17:00 вернёмся в Осаку.
Храм Фусими-Инари-тайся и Золотой павильон
Позавтракаем в 8:00 и поедем в Киото. Посетим главный синтоистский храм Фусими-Инари-тайся, на территории которого множество скульптур лисиц. Считается, что эти животные были посланниками богини Инари, которой и посвящён храм. А ещё здесь мы пройдём по тропе из красных ворот Тории.
Побываем в Золотом павильоне Кинкаку-дзи — здании, служившем для религиозных церемоний. Снаружи и внутри павильон покрыт золотыми листьями. Пообедаем в местном ресторане и поедем назад. Погуляем по торговым улочкам Осаки и прибудем в отель к 18:00.
Храм Киёмидзу-дэра, Осакский замок и Умеда Скай Билдинг
После завтрака выселимся из отеля и в 8:30 поедем в Киото. В 11:00 вас ждёт чайная церемония, а затем погуляем по улочке, состоящей из множества сувенирных лавок со всевозможными подарками, деликатесами и изделиями местных мастеров.
Пообедаем в ресторане и отправимся к храму Киёмидзу-дэра, основанному в 8 веке. Он расположен на склоне холма и кажется, будто «спускается» с него. Святыня построена без единого гвоздя! Заглянем за сувенирами на улицу Киёмидзу-дзака и поедем обратно в Осаку, а по пути остановимся у Осакского замка 16 века. Ещё увидим Умеда Скай Билдинг — небоскрёб из 2 башен, соединённых между собой плавающим садом-обсерваторией.
В 18:00 вернёмся в отель.
Храм Тодай-дзи, милые олени и храм Касуга тайся
Завтракаем и едем в город Нара. Осмотрим буддийский храм Тодай-дзи — самое большое деревянное сооружение в мире. А ещё в местном парке живут олени, которых считают божественными посланниками. Для животных на территории продают специальный корм, олени с радостью принимают его прямо с рук.
Посетим синтоистский храм Касуга тайся. Согласно традиции, его перестраивают каждые 20 лет. На территории находится более 3000 фонарей — их жертвуют паломники, идущие в храм из года в год.
Пообедаем и поедем на ж/д вокзал, чтобы уехать в Токио на скоростном поезде Синкансэн в 18:00. В столицу вернёмся в 21:00 и заселимся в отель.
Камакура и Йокогама
Позавтракаем, усядемся в автобус и отправимся в город Камакура, древнюю столицу Японии. Осмотрим храм Хаседера 8 века и увидим статую богини Каннон с 11 головами! А ещё здесь есть колокол, отлитый в 13 веке.
Следующая достопримечательность — статуя Дайбуда, вторая по величине скульптура Будды в Японии. Её высота — 11,4 метра. Переместимся к храму Цуругаока Хатимангу, основанному в 11 веке и посвящённому богу войны.
Переедем в Йокогаму — крупнейший порт Японии. Пообедаем и пойдём гулять в городской парк Ямасита на побережье Тихого океана. Здесь множество фонтанов, памятников и скульптур. А сколько цветов! Их специально высаживают таким образом, чтобы они цвели с лета и до поздней осени. На набережной увидим океанский лайнер «Хикава Мару», который назвали «Королевой северного Тихого океана».
В 18:00 вернёмся в Токио.
Свободный день
С 7:00 до 9:00 — завтрак. Затем свободное время. Вы сможете самостоятельно погулять по Токио.
Отъезд
Завтрак с 7:00 до 9:00. В 10:00 выселимся из отеля и оставим вещи в камере хранения, а сами устроим шопинг. А после поедем в аэропорт к 14:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2290
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 8 обедов и 1 ужин (в рёкане)
- Трансферы на арендованном автобусе по маршруту и из/в аэропорт
- Билеты на скоростной поезд Синкансэн
- Экскурсии по программе
- Услуги русскоговорящего гида
- Посещение термальных источников в рёкане
Что не входит в цену
- Билеты до Токио и обратно
- Ужины
- Входные билеты на объекты экскурсий $200 (оплата наличными на месте в иенах, карты не принимают)
- Стоимость тура при 1-местном размещении $2800
- Виза