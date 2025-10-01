Завтрак в 8:00, а затем начнём знакомство с Токио. Увидим Императорский дворец 15 века и сделаем эффектные кадры со смотровой площадки Токийской мэрии. В 13:00 пообедаем в ресторане японской кухни.

Переместимся в район Асакуса, где сохранился старейший храм в городе — Сэнсодзи. В древности эти улицы были местом притяжения жителей, ищущих развлечения. Мы пройдёмся по району, наслаждаясь его невероятной атмосферой.

Посетим храм Асакуса Каннон, полное название которого означает «храм молодой травы на горе золотого дракона». Дальше заглянем на торговую улицу Накамисэ-дори. Здесь можно купить сувениры и подарки и отведать местные сладости.

В 18:00 вернёмся в отель, после чего — свободное время.