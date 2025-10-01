Гранд-тур в Японию: большое путешествие от Токио до Осаки
Покормить оленей с руки, увидеть Фудзи во всей красе и пожить в традиционном рёкане
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
1 окт в 08:00
16 ноя в 08:00
$2290 за человека
Япония в золотых объятиях осени: Токио, Осака, Нара и Киото
Сделать фото на фоне Фудзи и красных клёнов, побывать на чайной церемонии и посетить древние храмы
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
1 окт в 10:00
16 ноя в 10:00
$2550 за человека
Когда краснеют клёны: топовые и редкие локации Японии и увлекательные активности
Покататься на фуникулёре и велосипедах, полюбоваться Фудзи и океаном и побывать на фестивале момидзи
Начало: Токио, первая половина дня
27 ноя в 10:00
$3200 за человека
Путешествие по 5 японским городам с купанием в онсэнах и водными прогулками
Побывать в Токио и Хиросиме, Осаке и Наре, исследовать Киото и полюбоваться храмами и горой Фудзи
Начало: Токио, утро
28 мар в 10:00
7 апр в 10:00
$3290 за человека
Отголоски прошлого Японии: цветение сибадзакуры, древние праздники, храмовые ритуалы, домашний быт
Погрузиться в традиции, полюбоваться Фудзи, увидеть, как жили фермеры, гейши и аристократы
Начало: Аэропорт Ханеда (Токио), 14:30
12 мая в 14:30
$2100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Гора Фудзияма»
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- Гранд-тур в Японию: большое путешествие от Токио до Осаки
- Япония в золотых объятиях осени: Токио, Осака, Нара и Киото
- Когда краснеют клёны: топовые и редкие локации Японии и увлекательные активности
- Путешествие по 5 японским городам с купанием в онсэнах и водными прогулками
- Отголоски прошлого Японии: цветение сибадзакуры, древние праздники, храмовые ритуалы, домашний быт
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