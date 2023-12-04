Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Авторский тур в Токио

Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле

5
2 отзыва
Отправляемся туда, где восходит солнце! Будем бродить по современному и технологичному Токио и пробовать местные деликатесы (как насчёт сушёных кальмаров в тесте?).

Побываем на родине самураев — в городе Осаку, а в Наре увидим свободно разгуливающих по улицам оленей. Япония — не только невероятные небоскрёбы, уютные парки и роскошные дворцы, но и природа.

Вы услышите, как необычно звучит в бамбуковой роще ветер, прогуляетесь по лесным тропам и рассмотрите парящий над морем храм.
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Ближайшие даты:
3
мая
13
мая
27
мая
25
окт
3
ноя
13
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет169 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Мы выбираем лучший сезон для туристического посещения страны — средняя дневная температура +23 градуса и минимум осадков.

Вам потребуется Японская виза (оформляется бесплатно).

Проживание. Будем жить отелях, традиционном японском гостевом доме и капсульном отеле. 2-местное размещение.

Питание. Не входит в стоимость,

Уровень сложности. Подходит всем способным пройти 4 километра в день.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Вылет из Москвы

Рекомендуем вылетать в Японию из Москвы одним рейсом с инструктором. Других путешественников встретим в аэропорту или любом другом удобном месте в Токио.

2 день

Прогулка по Токио

Прилетим в аэропорт Нарита и доберёмся до Токио на общественном транспорте за 1 час. Заселимся в отель и отдохнём. Затем пообедаем в кафе и отправимся в район Синдзюку: пройдёмся по императорскому парку, заглянем в бары на Голден Гай, увидим улицу Красных фонарей и самый большой квартал небоскрёбов.

Желающие смогут пойти в парк Уэно и прогуляться по району Акихабара. Вечером заглянем в кафе, чтобы попробовать традиционные японские блюда: мондзя-яки — капусту с кукурузой и сушёными кальмарами в обжаренном тесте, фукагава-мэси — варёные с луком-пореем моллюски в раковинах, подающиеся с рисом.

Прогулка по ТокиоПрогулка по ТокиоПрогулка по ТокиоПрогулка по ТокиоПрогулка по Токио
3 день

Фудзияма и погружение в ночную жизнь Токио

Проснёмся рано, позавтракаем и отправимся на курорт Кавагучико. Дорога займёт около 2 часов. Вы увидите визитную карточку Японии — вулкан Фудзияма высотой 3776 метров. Если погода позволит, весь день будем гулять в окрестностях и фотографироваться. Желающие смогут подняться на гору Качи-Качи по подвесной дороге, прокатиться на катамаранах или на корабле по озеру.

К вечеру вернёмся в Токио и сразу поедем в кварталы Сибуя, Хараюки и Роппонги — центры ночной жизни мегаполиса.

Если будет плохая погода и Фудзияма будет затянута облаками, то программу 3 и 9 дней поменяем местами — вместо Кавагучико посетим национальный парк Никко.

Фудзияма и погружение в ночную жизнь ТокиоФудзияма и погружение в ночную жизнь ТокиоФудзияма и погружение в ночную жизнь ТокиоФудзияма и погружение в ночную жизнь Токио
4 день

Экскурсия по Киото: дворец Госё, Кинкаку-дзи и район гейш Гион

Снова ранний подъём и завтрак, чтобы успеть на поезд синкансэн, почти летящий со скоростью 300 км/ч! Он домчит нас до Киото, в прошлом бывшего столицей Японии. Заселимся в рёкан — отель в традиционном японском стиле с изогнутой крышей. Спят здесь не на кроватях, а на специальных матрасах на полу.

Прогуляемся по достопримечательностям Киото: вы увидите императорский дворец Госё, золотой павильон Кинкаку-дзи, сад камней и ботанический сад.

В квартале Гион полюбуемся гейшами и попробуем знаменитый чай на чайной церемонии. Вечером — свободное время в городе.

Экскурсия по Киото: дворец Госё, Кинкаку-дзи и район гейш ГионЭкскурсия по Киото: дворец Госё, Кинкаку-дзи и район гейш ГионЭкскурсия по Киото: дворец Госё, Кинкаку-дзи и район гейш ГионЭкскурсия по Киото: дворец Госё, Кинкаку-дзи и район гейш ГионЭкскурсия по Киото: дворец Госё, Кинкаку-дзи и район гейш Гион
5 день

Переезд в город Нара

Сегодня поедем в город Нара, чтобы увидеть самое большое деревянное здание в мире! А ещё здесь прямо на улицах можно встретить спокойно разгуливающих оленей. Они считаются священными животными.

Рассмотрим огромную статую Будды из бронзы, пройдёмся по районам городка, а вечером вернёмся в Киото. Желающие смогут погулять вдоль реки Камо по мощёным улицам или посетить комплекс Киёмидзу-дэра.

Переезд в город НараПереезд в город НараПереезд в город НараПереезд в город Нара
6 день

Святилище Инари и бомбуковом лесу Сагано

Побываем в главном святилище культа Инари. Вы увидите множество ярких ворот тории, выстроенных в туннели. Пройдём через главные ворота, обязательно хлопая в ладоши — отгоняя злых духов, и окажемся в лесу, где повсюду стоят статуи лис с ключом в пасти. Это символ послания богини Инари.

Поднимемся в гору по оборудованным тропинкам и на вершине увидим главное святилище с алтарём и ритуальными камнями. По желанию после спуска устроим пикник с суши и роллами, а затем поедем в Арашиями. Здесь прогуляемся по бамбуковом лесу Сагано. Особое наслаждение — слушать, как звук ветра превращается здесь в умиротворяющую «музыку».

Вечером — свободное время. Вы можете посетить театр Кабуки или расслабиться в термальных ваннах «Фунаока-онсэн».

Святилище Инари и бомбуковом лесу СаганоСвятилище Инари и бомбуковом лесу СаганоСвятилище Инари и бомбуковом лесу СаганоСвятилище Инари и бомбуковом лесу Сагано
7 день

Осака - родина самураев

Позавтракаем и поедем в Осаку — промышленный центр, а некогда и торговую столицу. Ещё город считается родиной самураев! Вы побываете в самурайском замке, узнаете их удивительную историю и философию. Дальнейшая программа зависит от вашего желания: вы можете побывать в тематическом парке «Universal Studios Japan», посетить океанариум или посмотреть представление в кукольном театре Бунраку.

Осака - родина самураевОсака - родина самураевОсака - родина самураев
8 день

Экскурсия по Хиросиме и остров Миядзима с парящим храмом Ицукусима

После завтрака на электричке поедем в Хиросиму. Вы увидите отстроенный заново город, а затем мы отправимся на остров Миядзима, чтобы посмотреть на храм Ицукусима, будто парящий над морем. Проведём время наедине с природой, а смельчаки смогут искупаться.

Затем на пароме доберёмся до Хиросимы, откуда на поезде переедем в Осаку.

Экскурсия по Хиросиме и остров Миядзима с парящим храмом ИцукусимаЭкскурсия по Хиросиме и остров Миядзима с парящим храмом ИцукусимаЭкскурсия по Хиросиме и остров Миядзима с парящим храмом ИцукусимаЭкскурсия по Хиросиме и остров Миядзима с парящим храмом ИцукусимаЭкскурсия по Хиросиме и остров Миядзима с парящим храмом Ицукусима
9 день

Возращение в Токио, парк Никко и прощальный ужин

Проснёмся рано, позавтракаем и выселимся из отеля. На синкансэне вернёмся в Токио и заселимся в капсульный хостел. Побываем в старейшем в стране национальном парке «Никко». Вы увидите водопады и живописные озёра, прогуляетесь по густым лесам мимо болот и горячих источников. А на склонах рассмотрим буддийские храмы и синтоистские святыни времён средневековья.

Желающие смогут съездить к водопаду Кэгон, а если повезёт с погодой, устроим японский пикник на природе.

Вечером вернёмся в Токио и пройдёмся по сувенирным лавкам. Завершим день прощальным ужином в ресторане.

Возращение в Токио, парк Никко и прощальный ужинВозращение в Токио, парк Никко и прощальный ужинВозращение в Токио, парк Никко и прощальный ужинВозращение в Токио, парк Никко и прощальный ужин
10 день

Отъезд

После завтрака соберём вещи и на электричке поедем в аэропорт Нарита. Если вы улетаете поздними рейсами, у вас будет время погулять по городу.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях, традиционный японских гостевых домах и капсульном отеле
  • Услуги гида-инструктора
  • Все трансферы по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Перелёт в Токио и обратно (из Москвы от 52 000 руб.)
  • Питание в кафе и ресторанах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от ваших рейсов. Рекомендуем вылетать одним рейсом с инструктором из Москвы
Завершение: Аэропорт Нарита, Токио, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
4 дек 2023
Мне очень понравилась концепция этого тура, и конечно же цена. За такую сумму предлагалась возможность увидеть все самое главное в Японии.
Были некоторые сомнения – все это выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой. Такие туры обычно неспешные - два-три объекта до обеда с нудным рассказом об общеизвестном, экскурсионный автобус, специальный ресторан для туристов с не очень высокой кухней, фабрика сувениров и т. д. Обязательно в группе найдутся 1-2 человека, которые всегда опаздывают и которых все ждут. Эти люди никогда не испытывают ни малейшей неловкости за свое неуважение к коллективу.
Я не любитель организованного туризма и всегда стараюсь путешествовать самостоятельно, если есть такая возможность. Исключение – слишком сложная логистика и недостаток времени на ее изучение. Япония как раз и была тем случаем – я понял, что не успею изучить запутанную и сложную транспортную систему этой страны и буду тратить слишком много драгоценного времени на месте.
Возможность увидеть страну не из окна экскурсионного автобуса, полностью погрузиться в местную среду дает ощущение самостоятельного путешествия с небольшой группой друзей. И я не уверен, что потратил бы меньше денег, если бы поехал в Японию один. Я не смог бы эффективно сэкономить на транспорте и на отелях.
Что оказалось в реальности? При всей экстремальности поездки осталось ощущение полного счастья. Масса позитивных впечатлений от красоты природы и архитектуры, японской кухни, традиций, общения. Мы не только полностью выполнили обширнейшую программу, но и много увидели сверх нее. Для этого пришлось быть на ногах по 16-17 часов в сутки. Мы были весьма мобильными – просыпались в 6 или 7 часов, приезжали на вокзал и впрыгивали в ближайший, а не в заранее запланированный поезд. Это дало массу дополнительного времени.
Что мы посмотрели сверх программы:
водопад Кегон в Никко
замок Нидзё в Киото
храм Гиодзи в Арашияме
храм и усыпальницу императора Мейдзи в Токио
потрясающий вид на горное ущелье и реку с моста на ж/д станции Hozukyō

Киотские храмы Киёмидзу-дэра и Тофуку-Дзи с еще одним садом камней, но без толп туристов
символ Японии Замок Белой Цапли и удивительный сад Коко-Ен с водопадами в Химедзи.
Я уже давно понял, что главное впечатление от поездки зависит не от зрительного восприятия, количества красивых картинок, а от хорошего общения. Иногда это общение с людьми той страны, в которой находишься, а иногда (и в данном случае) от общения с людьми в нашей группе. Группа была замечательная, сплоченная, веселая, и за это всем огромное спасибо.
Отдельное спасибо Леониду Векшину, который разузнал и привел нас в удивительный храм Тридцати Трех пространств Сандзюсанкендо с 1001 статуей богини Каннон и в абсолютно волшебный храм Тоцзи в Киото с подсвеченным ночью прудом и садом.
И конечно же огромное спасибо Игорю, нашему тур-лидеру, потому что все это состоялось благодаря ему, а также за его личные качества. Он с легкостью шел навстречу пожеланиям расширить программу, решал наши личные проблемы, создал хороший дружеский климат в группе. Если возникали какие-то эмоциональные моменты (а это неизбежно при экстремальном характере поездки), он никогда не отвечал эмоциями на эмоции, а реагировал очень спокойно и доброжелательно и всегда сосредотачивался на решении возникшей проблемы. Для него не существовало личного времени и, если бы нашлись желающие, он повез бы нас куда-нибудь даже ночью. Кстати, такое было тоже. Очень большое впечатление осталось от ночной прогулки по Осаке (днем не хватило времени, потому что была поездка в Химедзи). В Дотонбори в одном тайном месте, куда нас привел Игорь, очень понравился местный деликатес такояки – осьминог, обжаренный в жидком тесте. Для этого пришлось отстоять большую очередь.
Я узнал от него массу интереснейшей и полезной информации о Японии.
Теперь я точно уверен, что поеду еще не один раз в туры с этой командой, особенно если тур-лидером группы будет Игорь Чижик.
И
27 ноя 2023
Путешествие было замечательным! За такой короткий период столько посмотреть мне ещё не приходилось! Даже сейчас я вспоминаю и дополнительно читаю о тех местах, где мне посчастливилось побывать. Это было действительно приключение с поиском, ожиданиями, но оно того стоило. Гиду и ребятам, которые организовали такое путешествие по Японии огромное спасибо!

Тур входит в следующие категории Токио

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе туры

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