Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Побываем на родине самураев — в городе Осаку, а в Наре увидим свободно разгуливающих по улицам оленей. Япония — не только невероятные небоскрёбы, уютные парки и роскошные дворцы, но и природа.
Вы услышите, как необычно звучит в бамбуковой роще ветер, прогуляетесь по лесным тропам и рассмотрите парящий над морем храм.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|169 000 ₽
Описание
Организационные детали
Мы выбираем лучший сезон для туристического посещения страны — средняя дневная температура +23 градуса и минимум осадков.
Вам потребуется Японская виза (оформляется бесплатно).
Проживание. Будем жить отелях, традиционном японском гостевом доме и капсульном отеле. 2-местное размещение.
Питание. Не входит в стоимость,
Уровень сложности. Подходит всем способным пройти 4 километра в день.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа тура по дням
Вылет из Москвы
Рекомендуем вылетать в Японию из Москвы одним рейсом с инструктором. Других путешественников встретим в аэропорту или любом другом удобном месте в Токио.
Прогулка по Токио
Прилетим в аэропорт Нарита и доберёмся до Токио на общественном транспорте за 1 час. Заселимся в отель и отдохнём. Затем пообедаем в кафе и отправимся в район Синдзюку: пройдёмся по императорскому парку, заглянем в бары на Голден Гай, увидим улицу Красных фонарей и самый большой квартал небоскрёбов.
Желающие смогут пойти в парк Уэно и прогуляться по району Акихабара. Вечером заглянем в кафе, чтобы попробовать традиционные японские блюда: мондзя-яки — капусту с кукурузой и сушёными кальмарами в обжаренном тесте, фукагава-мэси — варёные с луком-пореем моллюски в раковинах, подающиеся с рисом.
Фудзияма и погружение в ночную жизнь Токио
Проснёмся рано, позавтракаем и отправимся на курорт Кавагучико. Дорога займёт около 2 часов. Вы увидите визитную карточку Японии — вулкан Фудзияма высотой 3776 метров. Если погода позволит, весь день будем гулять в окрестностях и фотографироваться. Желающие смогут подняться на гору Качи-Качи по подвесной дороге, прокатиться на катамаранах или на корабле по озеру.
К вечеру вернёмся в Токио и сразу поедем в кварталы Сибуя, Хараюки и Роппонги — центры ночной жизни мегаполиса.
Если будет плохая погода и Фудзияма будет затянута облаками, то программу 3 и 9 дней поменяем местами — вместо Кавагучико посетим национальный парк Никко.
Экскурсия по Киото: дворец Госё, Кинкаку-дзи и район гейш Гион
Снова ранний подъём и завтрак, чтобы успеть на поезд синкансэн, почти летящий со скоростью 300 км/ч! Он домчит нас до Киото, в прошлом бывшего столицей Японии. Заселимся в рёкан — отель в традиционном японском стиле с изогнутой крышей. Спят здесь не на кроватях, а на специальных матрасах на полу.
Прогуляемся по достопримечательностям Киото: вы увидите императорский дворец Госё, золотой павильон Кинкаку-дзи, сад камней и ботанический сад.
В квартале Гион полюбуемся гейшами и попробуем знаменитый чай на чайной церемонии. Вечером — свободное время в городе.
Переезд в город Нара
Сегодня поедем в город Нара, чтобы увидеть самое большое деревянное здание в мире! А ещё здесь прямо на улицах можно встретить спокойно разгуливающих оленей. Они считаются священными животными.
Рассмотрим огромную статую Будды из бронзы, пройдёмся по районам городка, а вечером вернёмся в Киото. Желающие смогут погулять вдоль реки Камо по мощёным улицам или посетить комплекс Киёмидзу-дэра.
Святилище Инари и бомбуковом лесу Сагано
Побываем в главном святилище культа Инари. Вы увидите множество ярких ворот тории, выстроенных в туннели. Пройдём через главные ворота, обязательно хлопая в ладоши — отгоняя злых духов, и окажемся в лесу, где повсюду стоят статуи лис с ключом в пасти. Это символ послания богини Инари.
Поднимемся в гору по оборудованным тропинкам и на вершине увидим главное святилище с алтарём и ритуальными камнями. По желанию после спуска устроим пикник с суши и роллами, а затем поедем в Арашиями. Здесь прогуляемся по бамбуковом лесу Сагано. Особое наслаждение — слушать, как звук ветра превращается здесь в умиротворяющую «музыку».
Вечером — свободное время. Вы можете посетить театр Кабуки или расслабиться в термальных ваннах «Фунаока-онсэн».
Осака - родина самураев
Позавтракаем и поедем в Осаку — промышленный центр, а некогда и торговую столицу. Ещё город считается родиной самураев! Вы побываете в самурайском замке, узнаете их удивительную историю и философию. Дальнейшая программа зависит от вашего желания: вы можете побывать в тематическом парке «Universal Studios Japan», посетить океанариум или посмотреть представление в кукольном театре Бунраку.
Экскурсия по Хиросиме и остров Миядзима с парящим храмом Ицукусима
После завтрака на электричке поедем в Хиросиму. Вы увидите отстроенный заново город, а затем мы отправимся на остров Миядзима, чтобы посмотреть на храм Ицукусима, будто парящий над морем. Проведём время наедине с природой, а смельчаки смогут искупаться.
Затем на пароме доберёмся до Хиросимы, откуда на поезде переедем в Осаку.
Возращение в Токио, парк Никко и прощальный ужин
Проснёмся рано, позавтракаем и выселимся из отеля. На синкансэне вернёмся в Токио и заселимся в капсульный хостел. Побываем в старейшем в стране национальном парке «Никко». Вы увидите водопады и живописные озёра, прогуляетесь по густым лесам мимо болот и горячих источников. А на склонах рассмотрим буддийские храмы и синтоистские святыни времён средневековья.
Желающие смогут съездить к водопаду Кэгон, а если повезёт с погодой, устроим японский пикник на природе.
Вечером вернёмся в Токио и пройдёмся по сувенирным лавкам. Завершим день прощальным ужином в ресторане.
Отъезд
После завтрака соберём вещи и на электричке поедем в аэропорт Нарита. Если вы улетаете поздними рейсами, у вас будет время погулять по городу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях, традиционный японских гостевых домах и капсульном отеле
- Услуги гида-инструктора
- Все трансферы по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Перелёт в Токио и обратно (из Москвы от 52 000 руб.)
- Питание в кафе и ресторанах
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Были некоторые сомнения – все это выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой. Такие туры обычно неспешные - два-три объекта до обеда с нудным рассказом об общеизвестном, экскурсионный автобус, специальный ресторан для туристов с не очень высокой кухней, фабрика сувениров и т. д. Обязательно в группе найдутся 1-2 человека, которые всегда опаздывают и которых все ждут. Эти люди никогда не испытывают ни малейшей неловкости за свое неуважение к коллективу.
Я не любитель организованного туризма и всегда стараюсь путешествовать самостоятельно, если есть такая возможность. Исключение – слишком сложная логистика и недостаток времени на ее изучение. Япония как раз и была тем случаем – я понял, что не успею изучить запутанную и сложную транспортную систему этой страны и буду тратить слишком много драгоценного времени на месте.
Возможность увидеть страну не из окна экскурсионного автобуса, полностью погрузиться в местную среду дает ощущение самостоятельного путешествия с небольшой группой друзей. И я не уверен, что потратил бы меньше денег, если бы поехал в Японию один. Я не смог бы эффективно сэкономить на транспорте и на отелях.
Что оказалось в реальности? При всей экстремальности поездки осталось ощущение полного счастья. Масса позитивных впечатлений от красоты природы и архитектуры, японской кухни, традиций, общения. Мы не только полностью выполнили обширнейшую программу, но и много увидели сверх нее. Для этого пришлось быть на ногах по 16-17 часов в сутки. Мы были весьма мобильными – просыпались в 6 или 7 часов, приезжали на вокзал и впрыгивали в ближайший, а не в заранее запланированный поезд. Это дало массу дополнительного времени.
Что мы посмотрели сверх программы:
водопад Кегон в Никко
замок Нидзё в Киото
храм Гиодзи в Арашияме
храм и усыпальницу императора Мейдзи в Токио
потрясающий вид на горное ущелье и реку с моста на ж/д станции Hozukyō
Киотские храмы Киёмидзу-дэра и Тофуку-Дзи с еще одним садом камней, но без толп туристов
символ Японии Замок Белой Цапли и удивительный сад Коко-Ен с водопадами в Химедзи.
Я уже давно понял, что главное впечатление от поездки зависит не от зрительного восприятия, количества красивых картинок, а от хорошего общения. Иногда это общение с людьми той страны, в которой находишься, а иногда (и в данном случае) от общения с людьми в нашей группе. Группа была замечательная, сплоченная, веселая, и за это всем огромное спасибо.
Отдельное спасибо Леониду Векшину, который разузнал и привел нас в удивительный храм Тридцати Трех пространств Сандзюсанкендо с 1001 статуей богини Каннон и в абсолютно волшебный храм Тоцзи в Киото с подсвеченным ночью прудом и садом.
И конечно же огромное спасибо Игорю, нашему тур-лидеру, потому что все это состоялось благодаря ему, а также за его личные качества. Он с легкостью шел навстречу пожеланиям расширить программу, решал наши личные проблемы, создал хороший дружеский климат в группе. Если возникали какие-то эмоциональные моменты (а это неизбежно при экстремальном характере поездки), он никогда не отвечал эмоциями на эмоции, а реагировал очень спокойно и доброжелательно и всегда сосредотачивался на решении возникшей проблемы. Для него не существовало личного времени и, если бы нашлись желающие, он повез бы нас куда-нибудь даже ночью. Кстати, такое было тоже. Очень большое впечатление осталось от ночной прогулки по Осаке (днем не хватило времени, потому что была поездка в Химедзи). В Дотонбори в одном тайном месте, куда нас привел Игорь, очень понравился местный деликатес такояки – осьминог, обжаренный в жидком тесте. Для этого пришлось отстоять большую очередь.
Я узнал от него массу интереснейшей и полезной информации о Японии.
Теперь я точно уверен, что поеду еще не один раз в туры с этой командой, особенно если тур-лидером группы будет Игорь Чижик.