Осенью клёны Японию красят, нам города раскрывают объятья

Погулять по Токио и Киото, Осаке и Наре, полюбоваться пейзажами в алых листьях и заглянуть в храмы
Деревьев багрянец пейзаж озаряет, ветер листвою шуршит — приглашаем отправиться в Японию в этот период, чтобы любоваться всеми оттенками клёнов момидзи, погружаться в культуру самураев и наслаждаться контрастами оживлённых мегаполисов
и тихих городков. Проведём 3 дня в умиротворяющем Киото, где природа переплетается с историей и традициями. В Наре понаблюдаем за грациозными оленями, которые считаются священными. Побываем в Замке Белой Цапли в Осаке и поднимемся к пагоде Аракура Фудзи Сэнгэн. Вас также ждут невероятные виды горы Фудзи и знаменитые районы Токио.

Организационные детали

Гражданам России для поездки в Японию необходима виза. Оформление визы осуществляется через консульский отдел Посольства Японии или Генеральные консульства. Туристическая виза обычно выдается на срок до 90 дней.
Для получения визы потребуется:
— Загранпаспорт (срок действия не менее 6 месяцев);
— Заполненная анкета;
— Фото 4,5×4,5 см;
— Подтверждение брони отеля и авиабилетов;
— Финансовые документы (выписка из банка);
— Программа пребывания в Японии.
Процесс рассмотрения занимает от 4 до 7 рабочих дней.

Проживание. В отелях 3–4* со всеми удобствами, например, в отеле Sheraton Miyako Hotel Osaka и/или аналогичных. Точные названия отелей станут известны за 2 месяца до начала тура. Размещение 2-местное. 1-местное возможно за дополнительную плату по предварительному запросу.

*Фото отеля взяты для примера с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Переезды на городском транспорте (автобусы, метро), междугородних автобусах-экспрессах, поездах JR и скоростных поездах Sinkansen (Токио — Киото).

Уровень сложности. Лёгкий. Тур подходит людям в хорошей физической форме. Много городских прогулок и перемещений, нужна хорошая и удобная обувь.

Дети. Возраст участников 18+.

Виза. Нужна. Для россиян оформляется бесплатно в консульстве Японии за несколько дней.

1 день

Встреча и по району Акихабара прогулка - элетроники мир и субкультур

Встречаемся и на комфортабельном автобусе-экспрессе едем в город. После размещения в отеле немного отдохнём и отправимся исследовать токийское метро.

Проехав несколько станций, растворимся в неоновых вывесках и ритмах района Акихабара. Это «мир электроники», один из центров IT-индустрии, субкультур аниме, манги и отаку. Здесь сосредоточены самые невообразимые магазины, наряды официантов, интерьеры клубов и заведений. Остановимся тут же в необычном мейд-кафе и познакомимся поближе.

2 день

Рыбный рынок деликатесами манит, смотровая площадка - видами, район Сибуя - перекрёстком

Утром побываем на крупнейшем рыбном рынке мира — Цукидзи. Огромный выбор деликатесов можно не только рассматривать, но и пробовать. А ещё здесь кипит жизнь и можно делать яркие и необычные фотографии. После посетим одну из лучших смотровых площадок столицы в Roppongi Hills Mori Tower, откуда открывается круговая панорама Токио.

При солнечной погоде пройдёмся по аллее из деревьев гинко. Осенью листья становятся ярко-жёлтыми — это ещё одна возможность сделать классные кадры. Затем отправимся в район Сибуя, где находится знаменитый на весь мир перекресток: толпы людей перемещаются в разных направлениях — это надо видеть! Будем гулять здесь допоздна, погружаясь в атмосферу клубов, звуков и огней. А завершим день в аутентичном переулке Omoide Yokocho с огромным количеством мини-баров.

3 день

Район Харадзюку и улицу Такешита познаем и в Фудзикавагутико переедем

Первую часть дня проведём в районе Харадзюку. Пофотографируемся в торговом центре Tokyu Plaza и погуляем по модным магазинам. Выпьем кофе на крыше одного из зданий и переместимся на пешеходную улицу Такешита. Здесь сосредоточены магазины японского стиля кавай, кафе с клубникой, сладкой розовой ватой, необычные тактильные заведения с питомцами и фирменные магазины Rolling Stones и Bon Jovi.

Около 16:00 на автобусе-экспрессе отправимся к озеру Кавагутико. По прибытии разместимся в отеле, в номерах в традиционном японском стиле. Вечером желающие смогут погреться в онсэнах — ваннах с горячей минеральной водой.

4 день

В водах озера отражается Фудзи, мы отдыхаем

Пришло время погрузиться в спокойствие провинциальной Японии. Мы проведём день на берегу озера, в водах которого отражается великая Фудзи. В сезон красных кленов момидзи здесь особенно красиво!

По желанию можно будет посетить несколько интересных локаций. Например, художественный музей, сад Итику Куботы, в котором вы увидите необычные кимоно, являющиеся произведениями искусства, историческую деревню Сайко, откуда открывается чарующий вид на Фудзи. Будет время побродить по ремесленным лавочкам и устроить фотосессии в традиционной японской одежде.

5 день

Знаменитая пагода Аракура Фудзи Сэнгэн и клёны огненные дарят чарующий вид, едем в Киото

Сегодня побываем на видовой площадке, поднявшись по длинной лестнице, и в храме Аракура Фудзи Сэнгэн, где природа и культура сливаются воедино. От храма, расположенного на склоне холма, открывается захватывающий вид на Фудзи, а алые клёны создают незабываемый пейзаж. Вы насладитесь умиротворением и красотой природы.

Во второй половине дня переедем в Киото — сначала на автобусе до Токио, затем на скоростном поезде до Киото. Разместимся в отеле и отдохнём.

6 день

В японскую культуру и гармонию природы погружаемся в тихом Киото, день первый

Нас ждут целых три дня в городе-музее, культурной столице страны. Красные клёнов момидзи создают впечатляющие контрасты с тёмными крышами старинных храмов и тихих садов. В это время года парки и лесные тропы наполняются ароматом листьев и прохладой, а отражение пылающих крон в водах прудов добавляет пейзажам глубины. С наступлением вечера к картине добавляется мягкий свет фонарей, что идеально подходит для неспешных прогулок по узким улочкам и чайным домикам, где можно согреться бодрящим напитком.

Вы побываете в самых интересных храмах и пагодах, знаменитом бамбуковом лесу, квартале гейш, в чайных, садах-дзен и многих других уникальных местах.

7 день

С уютным Киото знакомство, день второй

Сегодня продолжим гулять по Киото и осматривать его основные достопримечательности.

8 день

В спокойном Киото снова гуляем, день третий

Продолжение знакомства с Киото.

9 день

Сначала в Осаку направимся, далее - в Нару, в районе Дотонбори проведём этот вечер

Утром переедем в Осаку, разместимся в отеле и отправимся в Нару. Это город, где оживает история, а природа сплетается с культурой. Представьте: вы гуляете по парку, а грациозные олени, считающиеся священными, подходят к вам за лакомством. Вокруг возвышаются древние храмы и пагоды, в том числе Тодай-дзи — дом гигантской статуи Будды. Вас также ждут узкие улочки, чайные дома и ремесленные лавки.

Вечером вернёмся в Осаку и прогуляемся по знаменитому району Дотонбори с шикарными заведениями, где подают мясо краба и бойлы из осьминога. Неоновые огни, необычные инсталляции и динамичный ритм закружат нас в калейдоскопе впечатлений.

10 день

К Замку Белой Цапли ведёт нас дорога, девять садов приглашают к прогулке

Сегодня на поезде отправимся в Химедзи. Совершим восхождение к самурайскому замку Белой Цапли — жемчужине японской архитектуры, чьи белоснежные стены словно парят над городом. Перенесёмся в эпоху самураев, дойдём до башни Тэнсюкаку, откуда открываются захватывающие виды на город и окружающие холмы.

После прогуляемся по садам Кокоэн, где шум воды и шелест листвы дарят спокойствие и безмятежность. В традиционной чайной попробуем матчу и сладости вагаси и полюбуемся замком в лучах заката. Вечером вернёмся в Осаку.

11 день

Вот и прощаться время пришло - завершение тура

До 11:00 выселение из отеля. Окончание программы и самостоятельный отъезд в аэропорт на автобусе-экспрессе или такси.

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Встреча в аэропорту
  • Проезды по программе
  • Входные билеты в достопримечательности, панорамные площадки и парки по программе тура
  • Работа двух сопровождающих по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Токио и обратно из Осаки
  • Обеды и ужины
  • Виза в Японию
  • Экскурсии вне программы
  • Страховка
  • 1-местное размещение при необходимости
Где начинаем и завершаем?
Начало: Токио, аэропорт Ханеда, 13:30
Завершение: Осака, выселение из отеля до 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Токио
Провели экскурсии для 14 туристов
С 2016 года создаём путешествия для тех, кому важен комфорт. Туры по самым красивым уголкам России и мира. Фототуры, этнические и арт-туры, путешествия в дикую природу. Необычные маршруты для необычных людей. Мы создаём путешествия для всех, кто ценит эмоции и максимум впечатлений. Большинство туров разработаны профессиональными фотографами. А это значит, что вы увидите всё самое красивое и яркое!

