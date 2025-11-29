Описание тура
Организационные детали
Гражданам России для поездки в Японию необходима виза. Оформление визы осуществляется через консульский отдел Посольства Японии или Генеральные консульства. Туристическая виза обычно выдается на срок до 90 дней.
Для получения визы потребуется:
— Загранпаспорт (срок действия не менее 6 месяцев);
— Заполненная анкета;
— Фото 4,5×4,5 см;
— Подтверждение брони отеля и авиабилетов;
— Финансовые документы (выписка из банка);
— Программа пребывания в Японии.
Процесс рассмотрения занимает от 4 до 7 рабочих дней.
Проживание. В отелях 3–4* со всеми удобствами, например, в отеле Sheraton Miyako Hotel Osaka и/или аналогичных. Точные названия отелей станут известны за 2 месяца до начала тура. Размещение 2-местное. 1-местное возможно за дополнительную плату по предварительному запросу.
*Фото отеля взяты для примера с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Переезды на городском транспорте (автобусы, метро), междугородних автобусах-экспрессах, поездах JR и скоростных поездах Sinkansen (Токио — Киото).
Уровень сложности. Лёгкий. Тур подходит людям в хорошей физической форме. Много городских прогулок и перемещений, нужна хорошая и удобная обувь.
Дети. Возраст участников 18+.
Виза. Нужна. Для россиян оформляется бесплатно в консульстве Японии за несколько дней.
Программа тура по дням
Встреча и по району Акихабара прогулка - элетроники мир и субкультур
Встречаемся и на комфортабельном автобусе-экспрессе едем в город. После размещения в отеле немного отдохнём и отправимся исследовать токийское метро.
Проехав несколько станций, растворимся в неоновых вывесках и ритмах района Акихабара. Это «мир электроники», один из центров IT-индустрии, субкультур аниме, манги и отаку. Здесь сосредоточены самые невообразимые магазины, наряды официантов, интерьеры клубов и заведений. Остановимся тут же в необычном мейд-кафе и познакомимся поближе.
Рыбный рынок деликатесами манит, смотровая площадка - видами, район Сибуя - перекрёстком
Утром побываем на крупнейшем рыбном рынке мира — Цукидзи. Огромный выбор деликатесов можно не только рассматривать, но и пробовать. А ещё здесь кипит жизнь и можно делать яркие и необычные фотографии. После посетим одну из лучших смотровых площадок столицы в Roppongi Hills Mori Tower, откуда открывается круговая панорама Токио.
При солнечной погоде пройдёмся по аллее из деревьев гинко. Осенью листья становятся ярко-жёлтыми — это ещё одна возможность сделать классные кадры. Затем отправимся в район Сибуя, где находится знаменитый на весь мир перекресток: толпы людей перемещаются в разных направлениях — это надо видеть! Будем гулять здесь допоздна, погружаясь в атмосферу клубов, звуков и огней. А завершим день в аутентичном переулке Omoide Yokocho с огромным количеством мини-баров.
Район Харадзюку и улицу Такешита познаем и в Фудзикавагутико переедем
Первую часть дня проведём в районе Харадзюку. Пофотографируемся в торговом центре Tokyu Plaza и погуляем по модным магазинам. Выпьем кофе на крыше одного из зданий и переместимся на пешеходную улицу Такешита. Здесь сосредоточены магазины японского стиля кавай, кафе с клубникой, сладкой розовой ватой, необычные тактильные заведения с питомцами и фирменные магазины Rolling Stones и Bon Jovi.
Около 16:00 на автобусе-экспрессе отправимся к озеру Кавагутико. По прибытии разместимся в отеле, в номерах в традиционном японском стиле. Вечером желающие смогут погреться в онсэнах — ваннах с горячей минеральной водой.
В водах озера отражается Фудзи, мы отдыхаем
Пришло время погрузиться в спокойствие провинциальной Японии. Мы проведём день на берегу озера, в водах которого отражается великая Фудзи. В сезон красных кленов момидзи здесь особенно красиво!
По желанию можно будет посетить несколько интересных локаций. Например, художественный музей, сад Итику Куботы, в котором вы увидите необычные кимоно, являющиеся произведениями искусства, историческую деревню Сайко, откуда открывается чарующий вид на Фудзи. Будет время побродить по ремесленным лавочкам и устроить фотосессии в традиционной японской одежде.
Знаменитая пагода Аракура Фудзи Сэнгэн и клёны огненные дарят чарующий вид, едем в Киото
Сегодня побываем на видовой площадке, поднявшись по длинной лестнице, и в храме Аракура Фудзи Сэнгэн, где природа и культура сливаются воедино. От храма, расположенного на склоне холма, открывается захватывающий вид на Фудзи, а алые клёны создают незабываемый пейзаж. Вы насладитесь умиротворением и красотой природы.
Во второй половине дня переедем в Киото — сначала на автобусе до Токио, затем на скоростном поезде до Киото. Разместимся в отеле и отдохнём.
В японскую культуру и гармонию природы погружаемся в тихом Киото, день первый
Нас ждут целых три дня в городе-музее, культурной столице страны. Красные клёнов момидзи создают впечатляющие контрасты с тёмными крышами старинных храмов и тихих садов. В это время года парки и лесные тропы наполняются ароматом листьев и прохладой, а отражение пылающих крон в водах прудов добавляет пейзажам глубины. С наступлением вечера к картине добавляется мягкий свет фонарей, что идеально подходит для неспешных прогулок по узким улочкам и чайным домикам, где можно согреться бодрящим напитком.
Вы побываете в самых интересных храмах и пагодах, знаменитом бамбуковом лесу, квартале гейш, в чайных, садах-дзен и многих других уникальных местах.
С уютным Киото знакомство, день второй
Сегодня продолжим гулять по Киото и осматривать его основные достопримечательности.
В спокойном Киото снова гуляем, день третий
Продолжение знакомства с Киото.
Сначала в Осаку направимся, далее - в Нару, в районе Дотонбори проведём этот вечер
Утром переедем в Осаку, разместимся в отеле и отправимся в Нару. Это город, где оживает история, а природа сплетается с культурой. Представьте: вы гуляете по парку, а грациозные олени, считающиеся священными, подходят к вам за лакомством. Вокруг возвышаются древние храмы и пагоды, в том числе Тодай-дзи — дом гигантской статуи Будды. Вас также ждут узкие улочки, чайные дома и ремесленные лавки.
Вечером вернёмся в Осаку и прогуляемся по знаменитому району Дотонбори с шикарными заведениями, где подают мясо краба и бойлы из осьминога. Неоновые огни, необычные инсталляции и динамичный ритм закружат нас в калейдоскопе впечатлений.
К Замку Белой Цапли ведёт нас дорога, девять садов приглашают к прогулке
Сегодня на поезде отправимся в Химедзи. Совершим восхождение к самурайскому замку Белой Цапли — жемчужине японской архитектуры, чьи белоснежные стены словно парят над городом. Перенесёмся в эпоху самураев, дойдём до башни Тэнсюкаку, откуда открываются захватывающие виды на город и окружающие холмы.
После прогуляемся по садам Кокоэн, где шум воды и шелест листвы дарят спокойствие и безмятежность. В традиционной чайной попробуем матчу и сладости вагаси и полюбуемся замком в лучах заката. Вечером вернёмся в Осаку.
Вот и прощаться время пришло - завершение тура
До 11:00 выселение из отеля. Окончание программы и самостоятельный отъезд в аэропорт на автобусе-экспрессе или такси.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Встреча в аэропорту
- Проезды по программе
- Входные билеты в достопримечательности, панорамные площадки и парки по программе тура
- Работа двух сопровождающих по всему маршруту
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Токио и обратно из Осаки
- Обеды и ужины
- Виза в Японию
- Экскурсии вне программы
- Страховка
- 1-местное размещение при необходимости