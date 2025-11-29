Гражданам России для поездки в Японию необходима виза. Оформление визы осуществляется через консульский отдел Посольства Японии или Генеральные консульства. Туристическая виза обычно выдается на срок до 90 дней.

Для получения визы потребуется:

— Загранпаспорт (срок действия не менее 6 месяцев);

— Заполненная анкета;

— Фото 4,5×4,5 см;

— Подтверждение брони отеля и авиабилетов;

— Финансовые документы (выписка из банка);

— Программа пребывания в Японии.

Процесс рассмотрения занимает от 4 до 7 рабочих дней.

Проживание. В отелях 3–4* со всеми удобствами, например, в отеле Sheraton Miyako Hotel Osaka и/или аналогичных. Точные названия отелей станут известны за 2 месяца до начала тура. Размещение 2-местное. 1-местное возможно за дополнительную плату по предварительному запросу.

*Фото отеля взяты для примера с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Переезды на городском транспорте (автобусы, метро), междугородних автобусах-экспрессах, поездах JR и скоростных поездах Sinkansen (Токио — Киото).

Уровень сложности. Лёгкий. Тур подходит людям в хорошей физической форме. Много городских прогулок и перемещений, нужна хорошая и удобная обувь.

Дети. Возраст участников 18+.

