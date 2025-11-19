11 дней
Осенью клёны Японию красят, нам города раскрывают объятья
Погулять по Токио и Киото, Осаке и Наре, полюбоваться пейзажами в алых листьях и заглянуть в храмы
Начало: Токио, аэропорт Ханеда, 13:30
19 ноя в 13:30
$3200 за человека
11 дней
Гранд-тур в Японию: большое путешествие от Токио до Осаки
Покормить оленей с руки, увидеть Фудзи во всей красе и пожить в традиционном рёкане
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
1 апр в 10:00
1 окт в 08:00
$2290 за человека
11 дней
Япония в золотых объятиях осени: Токио, Осака, Нара и Киото
Сделать фото на фоне Фудзи и красных клёнов, побывать на чайной церемонии и посетить древние храмы
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
1 окт в 10:00
16 ноя в 10:00
$2550 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «11-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Токио в январе 2025
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