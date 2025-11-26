Описание тура
Путешествие в Японию на цветение сакуры! Эстетика. Комфорт. Аутентичность. Мой авторский тур сочетающий в себе локации, которые необходимо посетить каждому, кто впервые едет в Японию и мест, где минимум туристов и полный дзен. Вы не найдете этих мест у других организаторов!
Программа тура по дням
Добро Пожаловать В Токио
Сегодня заселимся в отель, немного отдохнем, а затем отправимся гулять по вечернему городу! Мы остановимся в Гинзе — самом культовом районе в сердце Токио! Здесь сочетается древняя и ультрасовременная архитектура, есть множество арт-галерей, бутиков и традиционных лавок, а также изобилие мест для гастрономических приключений: от рынка, где для нас приготовят свежие морепродукты прямо на месте, до мишленовских ресторанов! Мы вкусно поужинаем, а затем отправимся любоваться сакурой! Вечером деревья оживают в сиянии огней. Сказочное зрелище!
Это будет вечер с особенной атмосферой, который никого не оставит равнодушным!
Токио. От Древних Садов До Цифрового Искусства
Токио-город контрастов! С одной стороны — это глянцевый город будущего, где толпы офисных работников ежедневно штурмуют высокотехнологичное метро, а с другой — традиционный, наполненный пряными ароматами, звоном колокольчиков из древних храмов и невероятно красивыми садами, в которых можно почувствовать внутреннюю гармонию и единение с природой. Сегодня мы исследуем город со всех сторон: прогуляемся по самым знаменитым районам, а также отправимся в небольшое путешествие по реке Сумида к прекрасному саду Хамарикю — бывшей резиденции императорской семьи.
Вечером отправляемся за новыми эмоциями в удивительное арт-пространство Team Lab. Здесь можно и нужно ходить босиком по полу и воде, трогать все экспонаты и наблюдать за игрой света! Это опыт, который однозначно стоит испытать!
Фудзи. Мечта, Ставшая Реальностью
Гора Фудзи - символ и гордость Японии, идеально сочетающий в себе красоту и величие! Мы поднимемся на смотровую площадку, где постигнем дзен и насладимся волнующим пейзажам, открывающимся со священной горы. Затем посетим загадочный лес Аокигахара с искривленными деревьями и зияющими повсюду лавовыми пещерами. После обеда посетим старинный храм Фудзи - где полюбуемся самым красивым видом на гору. Этот тот самой вид, который у многих возникает в воображении при мысли о Японии и Фудзи. Это тот самый момент, когда мечта становится реальностью! Вечером отправимся в отель Японских Альпах!
Дыхание Вулканов И Тепло Источников
Сегодня начнем с круиза на корабле по кратерному озеру Аси, в окружении живописных гор! Затем пролетим на фуникулере над извергающим серу вулканом в долине гейзеров Овакудани, где мы сможем понаблюдать вулканическую активность, увидеть гейзеры, образовавшиеся более 3000 лет назад, а также продлить себе жизнь на 7 лет, сварив в сернистых водах долины яичко)
Пообедаем в аутентичном ресторане, искупаемся в термальных источниках, а затем отправимся отдыхать в традиционный отель с видом на Фудзи!
Эстетика И Аутентичность Киото
Сегодня исследуем Киото - город тысячи храмов с неповторимой гармонией изысканной архитектуры и горного ландшафта. Здесь бережно хранятся традиции и культурное наследие страны.
Начнем с древней пагоды То-дзи — самой красивой в Японии. Во время медитативной прогулки у пруда нам расскажут о древних секретах дзен-философии. Затем отправляемся в Киемизу-дера - Храм чистой воды, где насладимся потрясающим видом на многочисленные клены. Прогуляемся по саду камней храма Рёан-дзи — лучшему месту для отдыха и медитаций. Зайдем на чашечку кофе в Старбакс, расположенный на старинной вилле сёгуна. Пройдем по красным туннелям Храма Тысячи алых ворот Тории — главное святилище Фусими Инари, покровительницы торговли. А затем отправимся в Гион — самый известный район гейш в Японии.
В Сердце Японских Альп
Нагано - это Японские Альпы, нетронутая природа, горячие источнии, а также памятники культурного национального наследия!
Начнем знакомство с замка Мацумото . Это один из наиболее полных и красивых оригинальных замков Японии, сохранивший деревянный интерьер. Затем посетим горячие источники, и парк Дзигокудани, что дословно переводится, как Долина ада (типичное для Японии название местности с вулканической активностью). Только здесь можно увидеть настоящих диких обезьян, греющихся в природных горячих источниках!
После, заедем на источники для людей - погреемся в термальных ванных созерцая горы. Вечером отправляемся в Киото!
Ручные Олени И Лучшие Виды На Сакуру
Сегодня отправляемся в первую столицу Японии - горд Нара, когда-то заключительный пункт Великого шёлкового пути. Здесь нас встретят ручные олени, которые обосновались в роскошном парке и на городских улицах!
Во время экскурсии мы также посетим храм Тодайдзи - cамое большое деревянное зданием в мире, где находится статуя Будды высотой с 5-этажный дом!
Затем отправимся в Касуга-тайся — одно из наиболее почитаемых мест в Японии. Поскольку это синтоистская святыня, ее местоположение было целенаправленно выбрано среди рощи деревьев. Синто глубоко связано с природой и прогулка через парк, а также взаимодействие с оленями, создают особую атмосферу и настроение!
Шелест Бамбука И Магия Древних Храмов
Сегодня мы отправимся в Арасияму. В период Хэйян приближённые Императорского Двора выезжали сюда для любования яркими осенними листьями - отдых на лоне природы был чрезвычайно популярен у японской знати.
Мы прогуляемся по густому бамбуковому лесу, где тихий шелест листьев, бледные зеленоватые лучи, пробивающиеся сквозь бесконечные стебли, причудливая игра света и тени на мощёных дорожках создают неповторимую атмосферу. Заглянем на виллу одного японского актера и полюбуемся его изысканным садом, выпьем по чашечке матчи, а после - рассмотрим цветущие деревья сакуры во всей красе, катаясь на аутентичной лодке.
Далее посетим золотой павильон Кинкаку-дзи, который свел с ума одного монаха, страдавшего непереносимостью красоты!
Вечером оправляемся в Осаку. Заселяемся в отель и идем гулять по вечернему городу!
Осака. Вылет Домой
В этот день наша программа подходит к концу. Однако, если ваш вылет из Осаки запланирован на вечер, вы можете использовать оставшееся время, чтобы насладиться городом! Мы расскажем, что лучше посетить, опираясь на ваши предпочтения!
И конечно, мы не прощаемся, есть вероятность, что после этого путешествия мы станем друг для друга немного больше, чем просто попутчиками и обязательно увидимся в следующих путешествиях!
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Оформление визы (при бронировании до 01.02.25) (мы подготовим за вас документы, заберем ваши паспорта из вашего дома/офиса, отвезем в посольство и вернем вам обратно паспорт с готовой визой)
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по программе
- Все входные билеты
- Услуги русскоговорящих гидов
- Сопровождение организатора
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды, ужины
- Страховка (на ваше усмотрение)
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт