Цветение Сакуры В Японии

Путешествие в Японию на цветение сакуры. Комфорт. Эстетика. Аутентичность. Эксклюзивный маршрут
Описание тура

Путешествие в Японию на цветение сакуры! Эстетика. Комфорт. Аутентичность. Мой авторский тур сочетающий в себе локации, которые необходимо посетить каждому, кто впервые едет в Японию и мест, где минимум туристов и полный дзен. Вы не найдете этих мест у других организаторов!

Программа тура по дням

1 день

Добро Пожаловать В Токио

Сегодня заселимся в отель, немного отдохнем, а затем отправимся гулять по вечернему городу! Мы остановимся в Гинзе — самом культовом районе в сердце Токио! Здесь сочетается древняя и ультрасовременная архитектура, есть множество арт-галерей, бутиков и традиционных лавок, а также изобилие мест для гастрономических приключений: от рынка, где для нас приготовят свежие морепродукты прямо на месте, до мишленовских ресторанов! Мы вкусно поужинаем, а затем отправимся любоваться сакурой! Вечером деревья оживают в сиянии огней. Сказочное зрелище!
Это будет вечер с особенной атмосферой, который никого не оставит равнодушным!

2 день

Токио. От Древних Садов До Цифрового Искусства

Токио-город контрастов! С одной стороны — это глянцевый город будущего, где толпы офисных работников ежедневно штурмуют высокотехнологичное метро, а с другой — традиционный, наполненный пряными ароматами, звоном колокольчиков из древних храмов и невероятно красивыми садами, в которых можно почувствовать внутреннюю гармонию и единение с природой. Сегодня мы исследуем город со всех сторон: прогуляемся по самым знаменитым районам, а также отправимся в небольшое путешествие по реке Сумида к прекрасному саду Хамарикю — бывшей резиденции императорской семьи.
Вечером отправляемся за новыми эмоциями в удивительное арт-пространство Team Lab. Здесь можно и нужно ходить босиком по полу и воде, трогать все экспонаты и наблюдать за игрой света! Это опыт, который однозначно стоит испытать!

3 день

Фудзи. Мечта, Ставшая Реальностью

Гора Фудзи - символ и гордость Японии, идеально сочетающий в себе красоту и величие! Мы поднимемся на смотровую площадку, где постигнем дзен и насладимся волнующим пейзажам, открывающимся со священной горы. Затем посетим загадочный лес Аокигахара с искривленными деревьями и зияющими повсюду лавовыми пещерами. После обеда посетим старинный храм Фудзи - где полюбуемся самым красивым видом на гору. Этот тот самой вид, который у многих возникает в воображении при мысли о Японии и Фудзи. Это тот самый момент, когда мечта становится реальностью! Вечером отправимся в отель Японских Альпах!

4 день

Дыхание Вулканов И Тепло Источников

Сегодня начнем с круиза на корабле по кратерному озеру Аси, в окружении живописных гор! Затем пролетим на фуникулере над извергающим серу вулканом в долине гейзеров Овакудани, где мы сможем понаблюдать вулканическую активность, увидеть гейзеры, образовавшиеся более 3000 лет назад, а также продлить себе жизнь на 7 лет, сварив в сернистых водах долины яичко)
Пообедаем в аутентичном ресторане, искупаемся в термальных источниках, а затем отправимся отдыхать в традиционный отель с видом на Фудзи!

5 день

Эстетика И Аутентичность Киото

Сегодня исследуем Киото - город тысячи храмов с неповторимой гармонией изысканной архитектуры и горного ландшафта. Здесь бережно хранятся традиции и культурное наследие страны.
Начнем с древней пагоды То-дзи — самой красивой в Японии. Во время медитативной прогулки у пруда нам расскажут о древних секретах дзен-философии. Затем отправляемся в Киемизу-дера - Храм чистой воды, где насладимся потрясающим видом на многочисленные клены. Прогуляемся по саду камней храма Рёан-дзи — лучшему месту для отдыха и медитаций. Зайдем на чашечку кофе в Старбакс, расположенный на старинной вилле сёгуна. Пройдем по красным туннелям Храма Тысячи алых ворот Тории — главное святилище Фусими Инари, покровительницы торговли. А затем отправимся в Гион — самый известный район гейш в Японии.

6 день

В Сердце Японских Альп

Нагано - это Японские Альпы, нетронутая природа, горячие источнии, а также памятники культурного национального наследия!
Начнем знакомство с замка Мацумото . Это один из наиболее полных и красивых оригинальных замков Японии, сохранивший деревянный интерьер. Затем посетим горячие источники, и парк Дзигокудани, что дословно переводится, как Долина ада (типичное для Японии название местности с вулканической активностью). Только здесь можно увидеть настоящих диких обезьян, греющихся в природных горячих источниках!

После, заедем на источники для людей - погреемся в термальных ванных созерцая горы. Вечером отправляемся в Киото!

7 день

Ручные Олени И Лучшие Виды На Сакуру

Сегодня отправляемся в первую столицу Японии - горд Нара, когда-то заключительный пункт Великого шёлкового пути. Здесь нас встретят ручные олени, которые обосновались в роскошном парке и на городских улицах!
Во время экскурсии мы также посетим храм Тодайдзи - cамое большое деревянное зданием в мире, где находится статуя Будды высотой с 5-этажный дом!
Затем отправимся в Касуга-тайся — одно из наиболее почитаемых мест в Японии. Поскольку это синтоистская святыня, ее местоположение было целенаправленно выбрано среди рощи деревьев. Синто глубоко связано с природой и прогулка через парк, а также взаимодействие с оленями, создают особую атмосферу и настроение!

8 день

Шелест Бамбука И Магия Древних Храмов

Сегодня мы отправимся в Арасияму. В период Хэйян приближённые Императорского Двора выезжали сюда для любования яркими осенними листьями - отдых на лоне природы был чрезвычайно популярен у японской знати.
Мы прогуляемся по густому бамбуковому лесу, где тихий шелест листьев, бледные зеленоватые лучи, пробивающиеся сквозь бесконечные стебли, причудливая игра света и тени на мощёных дорожках создают неповторимую атмосферу. Заглянем на виллу одного японского актера и полюбуемся его изысканным садом, выпьем по чашечке матчи, а после - рассмотрим цветущие деревья сакуры во всей красе, катаясь на аутентичной лодке.

Далее посетим золотой павильон Кинкаку-дзи, который свел с ума одного монаха, страдавшего непереносимостью красоты!
Вечером оправляемся в Осаку. Заселяемся в отель и идем гулять по вечернему городу!

9 день

Осака. Вылет Домой

В этот день наша программа подходит к концу. Однако, если ваш вылет из Осаки запланирован на вечер, вы можете использовать оставшееся время, чтобы насладиться городом! Мы расскажем, что лучше посетить, опираясь на ваши предпочтения!
И конечно, мы не прощаемся, есть вероятность, что после этого путешествия мы станем друг для друга немного больше, чем просто попутчиками и обязательно увидимся в следующих путешествиях!

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Оформление визы (при бронировании до 01.02.25) (мы подготовим за вас документы, заберем ваши паспорта из вашего дома/офиса, отвезем в посольство и вернем вам обратно паспорт с готовой визой)
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по программе
  • Все входные билеты
  • Услуги русскоговорящих гидов
  • Сопровождение организатора
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды, ужины
  • Страховка (на ваше усмотрение)
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
Визы
Подготовим Визу За Вас! Наш менеджер подготовит документы и приедет к вам по любому адресу в Москве, заберет ваши паспорта и фото, подаст документы в посольство, по готовности заберет их и привезет вам обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алиса
Алиса — Тревел-эксперт
Привет! Я Алиса и любое путешествие со мной всегда наполнено, красотой, смыслом и смешными историям! За 7 лет в роли организатора путешествий, я создала десятки авторских туров для взрослых и
читать дальше

детей, семейных путешествий и экспедиций. Я реальный фанат тех незабываемых эмоций, которые получает человек, находящийся в пути. Незнакомые места, нехоженые маршруты, новые люди, невероятные приключения – это и есть жизнь - яркая, красивая, наполненная, а создание путешествий - это искусство. Это эстетика в самом широком смысле слова, психология, этнография, философия, музыка. Мне важно показать людям многогранность места, в котором мы оказались и дать возможность получить разнообразный опыт. Мы кричали от восторга, мчась на катере по самому красивому каньону в Дагестане, убегали от верблюдов на Алтае, трогали вулканический песок на Камчатке, видели китов на Белом море, устроили футбольный матч в Чехии и ПОБЕДИЛИ! Очень много ели в Грузии, слушали Моцарта в Вене, снимали кино на Байкале, играли на волынке в Шотландии, в абсолютной темноте и тишине шли на лодке по пещере с тысячами голубых светлячков в Новой Зеландии и многое другое. Коротко обо мне: ✔️Посетила 46 стран ✔️Забралась на 12 вулканов ✔️Почти месяц путешествовала по Исландии с рюкзаком, палаткой и самокатом. ✔️Открыла Марс на Алтае еще до того, как это стало мейнстримом ✔️Считаю что лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. А у меня высшее психологическое образование и я знаю что такое личные границы и потребности каждого участника группы и делаю все возможное для того, чтобы всем было комфортно друг с другом, как с самим собой:)

