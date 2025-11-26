читать дальше

детей, семейных путешествий и экспедиций. Я реальный фанат тех незабываемых эмоций, которые получает человек, находящийся в пути. Незнакомые места, нехоженые маршруты, новые люди, невероятные приключения – это и есть жизнь - яркая, красивая, наполненная, а создание путешествий - это искусство. Это эстетика в самом широком смысле слова, психология, этнография, философия, музыка. Мне важно показать людям многогранность места, в котором мы оказались и дать возможность получить разнообразный опыт. Мы кричали от восторга, мчась на катере по самому красивому каньону в Дагестане, убегали от верблюдов на Алтае, трогали вулканический песок на Камчатке, видели китов на Белом море, устроили футбольный матч в Чехии и ПОБЕДИЛИ! Очень много ели в Грузии, слушали Моцарта в Вене, снимали кино на Байкале, играли на волынке в Шотландии, в абсолютной темноте и тишине шли на лодке по пещере с тысячами голубых светлячков в Новой Зеландии и многое другое. Коротко обо мне: ✔️Посетила 46 стран ✔️Забралась на 12 вулканов ✔️Почти месяц путешествовала по Исландии с рюкзаком, палаткой и самокатом. ✔️Открыла Марс на Алтае еще до того, как это стало мейнстримом ✔️Считаю что лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. А у меня высшее психологическое образование и я знаю что такое личные границы и потребности каждого участника группы и делаю все возможное для того, чтобы всем было комфортно друг с другом, как с самим собой:)