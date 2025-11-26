читать дальше

примеру и насладимся «хождением среди облаков» — так поэтично называют прогулки под благоухающими деревьями.



Приобщимся и к другим обычаям — отдохнём в рёкане с горячими онсэнами, примерим кимоно и по всем чайным правилам выпьем маття в тясицу. А также исследуем визитные карточки разных уголков. В Токио пройдёмся по Маруноти, Гиндзе, Цукидзи, Сибуе и увидим трогательный памятник Хатико.



В Киото рассмотрим наряды, причёски, макияж гейш и преодолеем тысячи алых ворот-торий, чтобы подняться к храму Фусими-Инари-тайся.



В Наре погладим ручных оленей, а в Осаке сделаем фото на фоне белоснежного замка и окажемся в калейдоскопе неона, безумных вывесок и ароматов уличной еды Дотонбори.