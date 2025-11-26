В Японию на ханами: 5 городов, первая сакура и ночь в рёкане на источниках
Полюбоваться цветами вишни, изучить Токио, Киото, Нару, Осаку, погулять в кимоно и выпить маття
С незапамятных времён в Стране восходящего солнца существует ханами — традиция созерцания цветущей сакуры. Уже в феврале японцы съезжаются в Кавадзу, где распускаются первые бутоны местного сорта вишни.
примеру и насладимся «хождением среди облаков» — так поэтично называют прогулки под благоухающими деревьями.
Приобщимся и к другим обычаям — отдохнём в рёкане с горячими онсэнами, примерим кимоно и по всем чайным правилам выпьем маття в тясицу. А также исследуем визитные карточки разных уголков. В Токио пройдёмся по Маруноти, Гиндзе, Цукидзи, Сибуе и увидим трогательный памятник Хатико.
В Киото рассмотрим наряды, причёски, макияж гейш и преодолеем тысячи алых ворот-торий, чтобы подняться к храму Фусими-Инари-тайся.
В Наре погладим ручных оленей, а в Осаке сделаем фото на фоне белоснежного замка и окажемся в калейдоскопе неона, безумных вывесок и ароматов уличной еды Дотонбори.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 11+
Программа тура по дням
1 день
Прибытие в Японию
Встретим вас у аэропорта Токио и доставим в отель. Остаток дня будет свободен для отдыха после перелёта и акклиматизации.
2 день
Токио: Маруноти, Гиндза, Цукидзи, Сибуя, парки
Весь день посвятим знакомству с великолепной столицей. Начнём с элитного района Маруноти, полюбуемся японским парковым искусством в садах Императорского дворца. Переместимся в Гиндзу с дорогими бутиками, модными арт-галереями, многочисленными ресторанами. Пообедаем на рыбном рынке Цукидзи, погуляем по парку Хамарикю, а вечер отдадим стремительной Сибуе, где находятся самый оживлённый перекрёсток мира и памятник верному Хатико.
3 день
Свободный день
Время для самостоятельных прогулок по Токио, рекомендации по интересным локациям даст гид.
4 день
Кавадзу: Фестиваль сакуры, ночь в рёкане с онсэнами
Попрощаемся с Токио и поедем в посёлок Кавадзу. По прибытии заселимся в традиционный рёкан на горячих источниках, где вы почувствуете себя настоящим японцем. Затем до конца дня будем любоваться розовыми бутонами и вдыхать нежнейший цветочный аромат на Фестивале ранней сакуры.
5 день
Переезд в Киото
Сегодня скоростной поезд доставит нас в следующий пункт программы — Киото. Остаток дня после заезда в номера будет свободен.
6 день
Киото: Гион, Понтотё, чайная церемония, прогулка в кимоно
Весь день посвятим уютному Киото. Знакомство с ним мы откроем прогулкой по Гиону — району проживания и работы гейш, где сохранилось много традиционных чайных домиков, — очень колоритно! Здесь у нас также запланирована чайная церемония. Затем мы и сами облачимся в кимоно и устроим променад у храма Киёмидзу-дэра. Погружение в атмосферу старой Японии продолжится в квартале Понтотё — пройдёмся вдоль набережной, рассматривая аутентичную архитектуру. Если захотите, поужинаем в национальном ресторане.
7 день
Храм Тодай-дзи и олени Нары, святилище Фусими-Инари-тайся в Киото
Сегодня съездим в Нару. Зайдём в главную местную святыню — храм Тодай-дзи — и погладим оленей, которые свободно гуляют по парку и улицам и не боятся людей. Вернувшись в Киото, преодолеем тысячи алых ворот-торий, образующих целые коридоры, и поднимемся на гору к комплексу Фусими-Инари-тайся, одному из символов города.
8 день
Осака: самурайский замок, улица Дотонбори
Движемся дальше, в Осаку. Начнём нашу экскурсию с визитных карточек города. Изучим самурайский замок из 5 этажей и пройдём по многолюдной улице Дотонбори с неоновыми вывесками, разнообразным стритфудом и атмосферой вечного праздника. Далее на ваш выбор: район Синсэкай, архитектура которого вдохновлена Нью-Йорком и Парижем, или смотровая площадка небоскрёба Umeda Sky Building.
9 день
Возвращение домой
После выселения из отеля доставим вас к аэропорту Осаки и попрощаемся. По согласованию с организатором обратный рейс возможен из Токио.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$2400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы от/до аэропортов
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
Билеты в Токио и обратно в ваш город из Осаки (консультируем и помогаем купить)
Обеды и ужины
Городские/курортные налоги
Визовый сбор (при необходимости)
Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
Завершение: Аэропорт Осаки, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марика — ваш гид в Токио
Меня зовут Марика. Я живу и работаю в Японии несколько лет. Стаж работы гидом — более 10 лет: до переезда в Японию проводила экскурсии в Эрмитаже. Сейчас являюсь руководителем компании,
которая предлагает туры и отдельные экскурсии как для опытных путешественников, так и для тех, кто впервые приехал в страну. Более 3000 гостей посетили мои экскурсии по Киото и другим городам, узнали много нового и развеяли многие стереотипы о Японии.