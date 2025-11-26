Мои заказы

В Японию на ханами: 5 городов, первая сакура и ночь в рёкане на источниках

Полюбоваться цветами вишни, изучить Токио, Киото, Нару, Осаку, погулять в кимоно и выпить маття
С незапамятных времён в Стране восходящего солнца существует ханами — традиция созерцания цветущей сакуры. Уже в феврале японцы съезжаются в Кавадзу, где распускаются первые бутоны местного сорта вишни.

Мы последуем их
читать дальше

примеру и насладимся «хождением среди облаков» — так поэтично называют прогулки под благоухающими деревьями.

Приобщимся и к другим обычаям — отдохнём в рёкане с горячими онсэнами, примерим кимоно и по всем чайным правилам выпьем маття в тясицу. А также исследуем визитные карточки разных уголков. В Токио пройдёмся по Маруноти, Гиндзе, Цукидзи, Сибуе и увидим трогательный памятник Хатико.

В Киото рассмотрим наряды, причёски, макияж гейш и преодолеем тысячи алых ворот-торий, чтобы подняться к храму Фусими-Инари-тайся.

В Наре погладим ручных оленей, а в Осаке сделаем фото на фоне белоснежного замка и окажемся в калейдоскопе неона, безумных вывесок и ароматов уличной еды Дотонбори.

В Японию на ханами: 5 городов, первая сакура и ночь в рёкане на источниках
В Японию на ханами: 5 городов, первая сакура и ночь в рёкане на источниках
В Японию на ханами: 5 городов, первая сакура и ночь в рёкане на источниках

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 11+

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Японию

Встретим вас у аэропорта Токио и доставим в отель. Остаток дня будет свободен для отдыха после перелёта и акклиматизации.

2 день

Токио: Маруноти, Гиндза, Цукидзи, Сибуя, парки

Весь день посвятим знакомству с великолепной столицей. Начнём с элитного района Маруноти, полюбуемся японским парковым искусством в садах Императорского дворца. Переместимся в Гиндзу с дорогими бутиками, модными арт-галереями, многочисленными ресторанами. Пообедаем на рыбном рынке Цукидзи, погуляем по парку Хамарикю, а вечер отдадим стремительной Сибуе, где находятся самый оживлённый перекрёсток мира и памятник верному Хатико.

Токио: Маруноти, Гиндза, Цукидзи, Сибуя, паркиТокио: Маруноти, Гиндза, Цукидзи, Сибуя, паркиТокио: Маруноти, Гиндза, Цукидзи, Сибуя, паркиТокио: Маруноти, Гиндза, Цукидзи, Сибуя, парки
3 день

Свободный день

Время для самостоятельных прогулок по Токио, рекомендации по интересным локациям даст гид.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Кавадзу: Фестиваль сакуры, ночь в рёкане с онсэнами

Попрощаемся с Токио и поедем в посёлок Кавадзу. По прибытии заселимся в традиционный рёкан на горячих источниках, где вы почувствуете себя настоящим японцем. Затем до конца дня будем любоваться розовыми бутонами и вдыхать нежнейший цветочный аромат на Фестивале ранней сакуры.

Кавадзу: Фестиваль сакуры, ночь в рёкане с онсэнамиКавадзу: Фестиваль сакуры, ночь в рёкане с онсэнамиКавадзу: Фестиваль сакуры, ночь в рёкане с онсэнамиКавадзу: Фестиваль сакуры, ночь в рёкане с онсэнами
5 день

Переезд в Киото

Сегодня скоростной поезд доставит нас в следующий пункт программы — Киото. Остаток дня после заезда в номера будет свободен.

6 день

Киото: Гион, Понтотё, чайная церемония, прогулка в кимоно

Весь день посвятим уютному Киото. Знакомство с ним мы откроем прогулкой по Гиону — району проживания и работы гейш, где сохранилось много традиционных чайных домиков, — очень колоритно! Здесь у нас также запланирована чайная церемония. Затем мы и сами облачимся в кимоно и устроим променад у храма Киёмидзу-дэра. Погружение в атмосферу старой Японии продолжится в квартале Понтотё — пройдёмся вдоль набережной, рассматривая аутентичную архитектуру. Если захотите, поужинаем в национальном ресторане.

Киото: Гион, Понтотё, чайная церемония, прогулка в кимоноКиото: Гион, Понтотё, чайная церемония, прогулка в кимоноКиото: Гион, Понтотё, чайная церемония, прогулка в кимоноКиото: Гион, Понтотё, чайная церемония, прогулка в кимоно
7 день

Храм Тодай-дзи и олени Нары, святилище Фусими-Инари-тайся в Киото

Сегодня съездим в Нару. Зайдём в главную местную святыню — храм Тодай-дзи — и погладим оленей, которые свободно гуляют по парку и улицам и не боятся людей. Вернувшись в Киото, преодолеем тысячи алых ворот-торий, образующих целые коридоры, и поднимемся на гору к комплексу Фусими-Инари-тайся, одному из символов города.

Храм Тодай-дзи и олени Нары, святилище Фусими-Инари-тайся в КиотоХрам Тодай-дзи и олени Нары, святилище Фусими-Инари-тайся в КиотоХрам Тодай-дзи и олени Нары, святилище Фусими-Инари-тайся в КиотоХрам Тодай-дзи и олени Нары, святилище Фусими-Инари-тайся в Киото
8 день

Осака: самурайский замок, улица Дотонбори

Движемся дальше, в Осаку. Начнём нашу экскурсию с визитных карточек города. Изучим самурайский замок из 5 этажей и пройдём по многолюдной улице Дотонбори с неоновыми вывесками, разнообразным стритфудом и атмосферой вечного праздника. Далее на ваш выбор: район Синсэкай, архитектура которого вдохновлена Нью-Йорком и Парижем, или смотровая площадка небоскрёба Umeda Sky Building.

Осака: самурайский замок, улица ДотонбориОсака: самурайский замок, улица ДотонбориОсака: самурайский замок, улица ДотонбориОсака: самурайский замок, улица Дотонбори
9 день

Возвращение домой

После выселения из отеля доставим вас к аэропорту Осаки и попрощаемся. По согласованию с организатором обратный рейс возможен из Токио.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Токио и обратно в ваш город из Осаки (консультируем и помогаем купить)
  • Обеды и ужины
  • Городские/курортные налоги
  • Визовый сбор (при необходимости)
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
Завершение: Аэропорт Осаки, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марика
Марика — ваш гид в Токио
Меня зовут Марика. Я живу и работаю в Японии несколько лет. Стаж работы гидом — более 10 лет: до переезда в Японию проводила экскурсии в Эрмитаже. Сейчас являюсь руководителем компании,
читать дальше

которая предлагает туры и отдельные экскурсии как для опытных путешественников, так и для тех, кто впервые приехал в страну. Более 3000 гостей посетили мои экскурсии по Киото и другим городам, узнали много нового и развеяли многие стереотипы о Японии.

Тур входит в следующие категории Токио

Похожие туры из Токио

Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
10 дней
7 отзывов
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в...
22 мар в 08:00
2 апр в 08:00
223 000 ₽ за человека
Гранд-тур в Японию: большое путешествие от Токио до Осаки
На автобусе
11 дней
2 отзыва
Гранд-тур в Японию: большое путешествие от Токио до Осаки
Покормить оленей с руки, увидеть Фудзи во всей красе и пожить в традиционном рёкане
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
26 мар в 09:00
26 апр в 09:00
$3100 за человека
Япония в сезон момидзи: большое путешествие с ночёвками в рёкане и монастыре
На машине
11 дней
Япония в сезон момидзи: большое путешествие с ночёвками в рёкане и монастыре
Полюбоваться клёнами и Фудзи, обойти Токио, Киото, Осаку, посетить Хиросиму и чайную церемонию
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
1 дек в 10:00
$2600 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Токио
Все туры из Токио