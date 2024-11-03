Палитра Японии: тур-знакомство со Страной восходящего солнца

Поучаствовать в чайной церемонии, узнать, как готовят саке и посетить футуристичный остров Одайба
Едем туда, где в воздухе витает аромат глицинии, а на улицах гармонично соседствуют современные небоскрёбы и уютные чайные домики.

Добро пожаловать в Японию! В течение недели мы успеем насладиться контрастами Токио, атмосферой Киото, сокровищами Нары, а также Йокогамы и Камакуры.

Заглянем в будущее, побывав на острове Одайба, пройдёмся по знаменитой Сибуе и преодолеем множество священных врат Фусими Инари.
Палитра Японии: тур-знакомство со Страной восходящего солнца
Палитра Японии: тур-знакомство со Страной восходящего солнца
Палитра Японии: тур-знакомство со Страной восходящего солнца
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Японская виза оформляется бесплатно в консульстве Японии. Срок получения визы от 3 до 5 рабочих дней. При необходимости оказываем помощь в получении японской визы.

Проживание. Двухместное размещение в отелях 3* «APA Hotel», «Sakura Terrace Hotel», «Hotel Sui Akasaka» или аналогичных. Возможно одноместное размещение за доплату и при наличии свободных номеров.

Питание. В стоимость входят только завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Виза. Оформляется бесплатно в консульстве Японии. Срок получения визы от 3 до 5 рабочих дней. При необходимости оказываем помощь в получении японской визы.

Программа тура по дням

1 день

Конничива, Токио

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. По дороге вы уже успеете очароваться колоритом столицы. Разместившись, отправимся гулять по Гиндзе — торговому кварталу, утопающему в мерцании витрин множества ресторанов, клубов и магазинов.

Конничива, ТокиоКонничива, ТокиоКонничива, ТокиоКонничива, Токио
2 день

Императорский дворец, район Асакуса, храмовый комплекс Сэнсо-дзи и остров Одайба

Утром направимся в Императорский дворец, расположенный на территории бывшего замка Эдо. Полюбуемся величием японской архитектуры и узнаем историю этого памятника культуры.

Далее переместимся в район Асакуса, сохранивший колорит старого Токио. В эпоху Эдо здесь находилось много развлекательных заведений, но квартал сгорел из-за бомбардировок во время Второй Мировой войны. Его восстановили и теперь жители и туристы вновь могут проводить в Асакусе свой досуг.

Затем заглянем в храмовый комплекс Сэнсо-дзи. Наш путь пройдёт через торговую улицу Накамисэ-дори, где вы точно найдёте сувениры для себя и близких. Сэнсо-дзи является самым старым буддийским храмом на территории Токио. По преданиям, он был основан в 628 году.

После этого беспилотный монорельс домчит нас до искусственного острова Одайба. Проедем по Радужному мосту и насладимся потрясающими видами на город и море. По прибытии у вас будет возможность побывать в «Музее будущего» и познакомиться с достижениями науки и современных технологий.

Поужинаем в ресторане с видом на Токийский залив и вернёмся в отель.

Императорский дворец, район Асакуса, храмовый комплекс Сэнсо-дзи и остров ОдайбаИмператорский дворец, район Асакуса, храмовый комплекс Сэнсо-дзи и остров ОдайбаИмператорский дворец, район Асакуса, храмовый комплекс Сэнсо-дзи и остров ОдайбаИмператорский дворец, район Асакуса, храмовый комплекс Сэнсо-дзи и остров Одайба
3 день

Камакура и Йокогама

Сегодня начнём день с поездки в Камакуру, расположившийся по побережье Тихого океана. В этом древнем городе вы сможете погулять по живописным пляжам, погрузиться в атмосферу эпохи самураев и, конечно, посетить аутентичные храмы. Например, мы зайдём в главный синтоистский храм Цуругаока Хатимангу, а ещё побываем в храме Хасэ-дера, где находится деревянная статуя Каннон.

Затем переместимся в Йокогаму — крупнейший портовый город Японии. Его визитной карточкой является башня «Yokohama Landmark», возвышающаяся на 296 метров над землёй. Мы поднимемся на её смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на залив. Далее пройдёмся по району «Минато Мирай 21». Это название переводится как «гавань будущего». Оценим необычные архитектурные решения, а желающие смогут прокатиться на огромном колесе обозрения вместимостью 480 человек.

Камакура и ЙокогамаКамакура и ЙокогамаКамакура и ЙокогамаКамакура и Йокогама
4 день

Киото: Фусими Инари и район Гион

Утром грузимся в скоростной поезд, который доставит нас в Киото. По прибытии мы посетим храмовый комплекс Фусими Инари. Его защищают более 10 000 ритуальных врат оранжевого цвета, торий. Они установлены на всех дорожках храмового комплекса настолько плотно, что образуют коридоры.

После этого погуляем по району Гион, хранящему историю гейш. Большинство местных зданий составляют деревянные чайные домики. Здесь сливаются традиционная японская культура и современность.

Вернёмся в Токио.

Киото: Фусими Инари и район ГионКиото: Фусими Инари и район ГионКиото: Фусими Инари и район ГионКиото: Фусими Инари и район Гион
5 день

Чайная церемония в Удзи и достопримечательности Нары

Позавтракав, поедем в город, который считается родиной японского чая. По прибытии в Удзи узнаем историю напитка и поучаствуем в настоящей чайной церемонии для полного погружения в эту культуру.

Затем доберёмся до Нары. Здесь олени гуляют по улицам и паркам, поэтому везде можно приобрести специальный корм и подружиться с обитателями города. Посетим храмовый комплекс Тодай-дзи, в котором находится самая большая статуя Будды. Далее пройдём в синтоистское святилище Касуга-тайся. Оно славится своими фонарями, украшающими внутренний двор. При святилище также находится ботанический сад «Манъёсю».

На обратном пути в Киото заглянем на сакеварню и познакомимся с процессом изготовления традиционного японского саке.

Чайная церемония в Удзи и достопримечательности НарыЧайная церемония в Удзи и достопримечательности НарыЧайная церемония в Удзи и достопримечательности НарыЧайная церемония в Удзи и достопримечательности Нары
6 день

Бамбуковая роща Арасиямы, храмы Кинкаку-дзи и Рёан-дзи

Продолжаем исследовать сокровища Киото. Сегодня утром погуляем по бамбуковой роще Арасиямы. Атмосфера здесь сказочная! Далее побываем в храме Кинкаку-дзи, который также называют «Золотым павильоном». Главной святыней этого места является статуя Авалокитешвары — «Будды сострадания».

Затем посетим храм Рёан-дзи и помедитируем в его знаменитом саду камней. Вечером вернёмся в Токио.

Бамбуковая роща Арасиямы, храмы Кинкаку-дзи и Рёан-дзиБамбуковая роща Арасиямы, храмы Кинкаку-дзи и Рёан-дзиБамбуковая роща Арасиямы, храмы Кинкаку-дзи и Рёан-дзиБамбуковая роща Арасиямы, храмы Кинкаку-дзи и Рёан-дзи
7 день

Знаковые районы Токио: Сибуя, Харадзюку и Синдзюку

В этот день будем гулять по самым интересным районам столицы. Сначала посетим Сибую — настоящий центр моды. Именно здесь лучше всего изучать ночную жизнь города. Пройдём по Омотэсандо, зелёной аллее, а затем переместимся в Харадзюку, где вы погрузитесь в разнообразие молодёжной культуры.

Вечером нас ждут огни района Синдзюку, в котором расположена самая оживленная железнодорожная станция мира. Множество гостиниц, универмагов, фирменных магазинов, кинотеатров, ресторанов и других локаций для веселого и приятного времяпрепровождения.

Знаковые районы Токио: Сибуя, Харадзюку и СиндзюкуЗнаковые районы Токио: Сибуя, Харадзюку и СиндзюкуЗнаковые районы Токио: Сибуя, Харадзюку и СиндзюкуЗнаковые районы Токио: Сибуя, Харадзюку и Синдзюку
8 день

Окончание тура

До отъезда у вас будет время закупиться подарками для себя и близких. Мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 980
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Чайная церемония
Что не входит в цену
  • Перелёт до Японии и обратно
  • Остальное питание
  • Страховка (обязательна) - 20 $. При необходимости оказываем помощь в оформлении
  • Виза (при необходимости оказываем помощь в оформлении)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Токио, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Токио

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыНа ноябрьские праздникиНа 8 днейОбзорные

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