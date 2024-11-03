Добро пожаловать в Японию! В течение недели мы успеем насладиться контрастами Токио, атмосферой Киото, сокровищами Нары, а также Йокогамы и Камакуры.
Заглянем в будущее, побывав на острове Одайба, пройдёмся по знаменитой Сибуе и преодолеем множество священных врат Фусими Инари.
Описание тура
Организационные детали
Японская виза оформляется бесплатно в консульстве Японии. Срок получения визы от 3 до 5 рабочих дней. При необходимости оказываем помощь в получении японской визы.
Проживание. Двухместное размещение в отелях 3* «APA Hotel», «Sakura Terrace Hotel», «Hotel Sui Akasaka» или аналогичных. Возможно одноместное размещение за доплату и при наличии свободных номеров.
Питание. В стоимость входят только завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Виза. Оформляется бесплатно в консульстве Японии. Срок получения визы от 3 до 5 рабочих дней. При необходимости оказываем помощь в получении японской визы.
Программа тура по дням
Конничива, Токио
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. По дороге вы уже успеете очароваться колоритом столицы. Разместившись, отправимся гулять по Гиндзе — торговому кварталу, утопающему в мерцании витрин множества ресторанов, клубов и магазинов.
Императорский дворец, район Асакуса, храмовый комплекс Сэнсо-дзи и остров Одайба
Утром направимся в Императорский дворец, расположенный на территории бывшего замка Эдо. Полюбуемся величием японской архитектуры и узнаем историю этого памятника культуры.
Далее переместимся в район Асакуса, сохранивший колорит старого Токио. В эпоху Эдо здесь находилось много развлекательных заведений, но квартал сгорел из-за бомбардировок во время Второй Мировой войны. Его восстановили и теперь жители и туристы вновь могут проводить в Асакусе свой досуг.
Затем заглянем в храмовый комплекс Сэнсо-дзи. Наш путь пройдёт через торговую улицу Накамисэ-дори, где вы точно найдёте сувениры для себя и близких. Сэнсо-дзи является самым старым буддийским храмом на территории Токио. По преданиям, он был основан в 628 году.
После этого беспилотный монорельс домчит нас до искусственного острова Одайба. Проедем по Радужному мосту и насладимся потрясающими видами на город и море. По прибытии у вас будет возможность побывать в «Музее будущего» и познакомиться с достижениями науки и современных технологий.
Поужинаем в ресторане с видом на Токийский залив и вернёмся в отель.
Камакура и Йокогама
Сегодня начнём день с поездки в Камакуру, расположившийся по побережье Тихого океана. В этом древнем городе вы сможете погулять по живописным пляжам, погрузиться в атмосферу эпохи самураев и, конечно, посетить аутентичные храмы. Например, мы зайдём в главный синтоистский храм Цуругаока Хатимангу, а ещё побываем в храме Хасэ-дера, где находится деревянная статуя Каннон.
Затем переместимся в Йокогаму — крупнейший портовый город Японии. Его визитной карточкой является башня «Yokohama Landmark», возвышающаяся на 296 метров над землёй. Мы поднимемся на её смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на залив. Далее пройдёмся по району «Минато Мирай 21». Это название переводится как «гавань будущего». Оценим необычные архитектурные решения, а желающие смогут прокатиться на огромном колесе обозрения вместимостью 480 человек.
Киото: Фусими Инари и район Гион
Утром грузимся в скоростной поезд, который доставит нас в Киото. По прибытии мы посетим храмовый комплекс Фусими Инари. Его защищают более 10 000 ритуальных врат оранжевого цвета, торий. Они установлены на всех дорожках храмового комплекса настолько плотно, что образуют коридоры.
После этого погуляем по району Гион, хранящему историю гейш. Большинство местных зданий составляют деревянные чайные домики. Здесь сливаются традиционная японская культура и современность.
Вернёмся в Токио.
Чайная церемония в Удзи и достопримечательности Нары
Позавтракав, поедем в город, который считается родиной японского чая. По прибытии в Удзи узнаем историю напитка и поучаствуем в настоящей чайной церемонии для полного погружения в эту культуру.
Затем доберёмся до Нары. Здесь олени гуляют по улицам и паркам, поэтому везде можно приобрести специальный корм и подружиться с обитателями города. Посетим храмовый комплекс Тодай-дзи, в котором находится самая большая статуя Будды. Далее пройдём в синтоистское святилище Касуга-тайся. Оно славится своими фонарями, украшающими внутренний двор. При святилище также находится ботанический сад «Манъёсю».
На обратном пути в Киото заглянем на сакеварню и познакомимся с процессом изготовления традиционного японского саке.
Бамбуковая роща Арасиямы, храмы Кинкаку-дзи и Рёан-дзи
Продолжаем исследовать сокровища Киото. Сегодня утром погуляем по бамбуковой роще Арасиямы. Атмосфера здесь сказочная! Далее побываем в храме Кинкаку-дзи, который также называют «Золотым павильоном». Главной святыней этого места является статуя Авалокитешвары — «Будды сострадания».
Затем посетим храм Рёан-дзи и помедитируем в его знаменитом саду камней. Вечером вернёмся в Токио.
Знаковые районы Токио: Сибуя, Харадзюку и Синдзюку
В этот день будем гулять по самым интересным районам столицы. Сначала посетим Сибую — настоящий центр моды. Именно здесь лучше всего изучать ночную жизнь города. Пройдём по Омотэсандо, зелёной аллее, а затем переместимся в Харадзюку, где вы погрузитесь в разнообразие молодёжной культуры.
Вечером нас ждут огни района Синдзюку, в котором расположена самая оживленная железнодорожная станция мира. Множество гостиниц, универмагов, фирменных магазинов, кинотеатров, ресторанов и других локаций для веселого и приятного времяпрепровождения.
Окончание тура
До отъезда у вас будет время закупиться подарками для себя и близких. Мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 980
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Чайная церемония
Что не входит в цену
- Перелёт до Японии и обратно
- Остальное питание
- Страховка (обязательна) - 20 $. При необходимости оказываем помощь в оформлении
- Виза (при необходимости оказываем помощь в оформлении)