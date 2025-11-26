7 день

Киото: Гион, Понтотё, чайная церемония

Весь день посвятим уютному Киото. Близкое знакомство с ним мы откроем прогулкой по Гиону — району проживания и работы гейш, где сохранилось много традиционных чайных домиков, — очень колоритно! Тут у нас также запланированы чайная церемония и променад у храма Киёмидзу-дэра (при желании можно облачиться в кимоно здесь вместо Токио). Погружение в атмосферу старой Японии продолжится в квартале Понтотё — пройдёмся вдоль набережной, рассматривая аутентичную архитектуру. Если захотите, поужинаем в национальном ресторане.