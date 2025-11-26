Мои заказы

Япония в период цветения гортензий: 4 города, традиции, священные горы

Насладиться адзисай, выпить маття, надеть кимоно, переночевать в рёкане с онсэном и монастыре
В начале лета в Японии распускается фиолетовое солнце — гортензия.

Здесь её называют адзисай и почитают не меньше сакуры: в храмах и садах, утопающих в море цветов, ей посвящают фестивали, а
созерцание пушистых шапок — давний обычай местных. На подобный праздник попадём и мы, посетив Камакуру.

Приобщимся и к другим старинным традициям: попозируем перед камерой в красочных кимоно; соблюдая все чайные ритуалы, выпьем маття в тясицу; переночуем в рёкане с горячими онсэнами у подножия Фудзи и монастыре на склонах священной Коя-сан.

А также вдоволь налюбуемся голубыми, сиреневыми, розовыми, белыми кустами, гуляя по Токио, Киото и Осаке, ведь гортензия — это королева городских парков, придомовых клумб и газонов.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 11+

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Японию

Встретим вас у аэропорта Токио и доставим в отель. Остаток дня будет свободен для отдыха после перелёта и акклиматизации.

2 день

Токио: Гиндза, Цукидзи, Асакуса, примерка кимоно, смотровая телебашни

Весь день посвятим знакомству с великолепной столицей. Начнём с любования японским парковым искусством в садах Императорского дворца. Переместимся в Гиндзу с дорогими бутиками, модными арт-галереями, многочисленными ресторанами. Пообедаем на рыбном рынке Цукидзи, потом поедем в Асакусу — колоритный квартал с атмосферой старого Токио. Осмотрим древнейший буддийский храм города Сэнсо-дзи и примерим красочные кимоно. В завершение экскурсии пройдём вдоль реки Сумида и поднимемся на смотровую телебашни Tokyo Sky Tree.

3 день

Токио: сад Рикугиэн, храм Мейдзи Дзингу, Синдзюку, Сибуя

Продолжим исследовать сердце Японии. Пройдёмся в тени деревьев сада Рикугиэн, в центре которого обнаружим большой пруд с островами. Съездим в деловой квартал Синдзюку и зайдём в синтоистское святилище Мейдзи Дзингу, посвящённое императору и его супруге. Вечер отдадим стремительной Сибуе, где находятся самый оживлённый перекрёсток мира и памятник верному Хатико.

4 день

Праздник гортензий и побережье в Камакуре, ночь в рёкане с горячими онсэнами

Сегодня мы попрощаемся с Токио и направимся в Камакуру. Нашей целью будет храм Хаседера, где в это время года проводят праздник гортензий. Затем вдохнём освежающий бриз на побережье залива и поедем к берегам озера Кавагутико. По прибытии заселимся в традиционный рёкан на термальных источниках, где вы почувствуете себя настоящим японцем.

5 день

Озеро Кавагутико, канатная дорога к Кати-Кати

Движемся дальше. Мы погуляем по берегу озера Кавагутико, по канатной дороге поднимемся к горе Кати-Кати и полюбуемся панорамными видами на священную Фудзи. Будет немного свободного времени, а затем скоростной поезд доставит нас в следующий пункт — Киото.

6 день

Свободный день

Время для самостоятельных прогулок по Киото, рекомендации по интересным локациям даст гид.

7 день

Киото: Гион, Понтотё, чайная церемония

Весь день посвятим уютному Киото. Близкое знакомство с ним мы откроем прогулкой по Гиону — району проживания и работы гейш, где сохранилось много традиционных чайных домиков, — очень колоритно! Тут у нас также запланированы чайная церемония и променад у храма Киёмидзу-дэра (при желании можно облачиться в кимоно здесь вместо Токио). Погружение в атмосферу старой Японии продолжится в квартале Понтотё — пройдёмся вдоль набережной, рассматривая аутентичную архитектуру. Если захотите, поужинаем в национальном ресторане.

8 день

Встреча с монахами на священной горе Коя-сан, ночь в монастыре

Продолжаем путь. Сегодня доберёмся в префектуру Вакаяма, где у нас намечена встреча с монахами одной из обителей на священной горе Коя-сан. Вы погрузитесь в основы буддизма и узнаете, как тут строится быт. Также в монастыре мы останемся ночевать — уникальный опыт!

9 день

Самостоятельный отдых на Коя-сан, прогулка по Дотонбори в Осаке

До полудня будет свободное время. Рекомендуем прогуляться по горной дороге от комплекса Дандзё-Гаран до храма Дзисон-ин или побывать в саду у святилища Джимё-ин, где в этот период цветут гортензии. Потом переберёмся в Осаку и вечером пройдём по многолюдной улице Дотонбори с неоновыми вывесками, разнообразным стритфудом и атмосферой вечного праздника.

10 день

Возвращение домой

После выселения из отеля доставим вас к аэропорту Осаки и попрощаемся. По согласованию с организатором обратный рейс возможен из Токио.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Токио и обратно в ваш город из Осаки (консультируем и помогаем купить)
  • Обеды и ужины
  • Городские/курортные налоги
  • Визовый сбор (при необходимости)
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
Завершение: Аэропорт Осаки, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марика
Марика — ваш гид в Токио
Меня зовут Марика. Я живу и работаю в Японии несколько лет. Стаж работы гидом — более 10 лет: до переезда в Японию проводила экскурсии в Эрмитаже. Сейчас являюсь руководителем компании,
которая предлагает туры и отдельные экскурсии как для опытных путешественников, так и для тех, кто впервые приехал в страну. Более 3000 гостей посетили мои экскурсии по Киото и другим городам, узнали много нового и развеяли многие стереотипы о Японии.

Тур входит в следующие категории Токио

