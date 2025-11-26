Здесь её называют адзисай и почитают не меньше сакуры: в храмах и садах, утопающих в море цветов, ей посвящают фестивали, а
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 11+
Программа тура по дням
Прибытие в Японию
Встретим вас у аэропорта Токио и доставим в отель. Остаток дня будет свободен для отдыха после перелёта и акклиматизации.
Токио: Гиндза, Цукидзи, Асакуса, примерка кимоно, смотровая телебашни
Весь день посвятим знакомству с великолепной столицей. Начнём с любования японским парковым искусством в садах Императорского дворца. Переместимся в Гиндзу с дорогими бутиками, модными арт-галереями, многочисленными ресторанами. Пообедаем на рыбном рынке Цукидзи, потом поедем в Асакусу — колоритный квартал с атмосферой старого Токио. Осмотрим древнейший буддийский храм города Сэнсо-дзи и примерим красочные кимоно. В завершение экскурсии пройдём вдоль реки Сумида и поднимемся на смотровую телебашни Tokyo Sky Tree.
Токио: сад Рикугиэн, храм Мейдзи Дзингу, Синдзюку, Сибуя
Продолжим исследовать сердце Японии. Пройдёмся в тени деревьев сада Рикугиэн, в центре которого обнаружим большой пруд с островами. Съездим в деловой квартал Синдзюку и зайдём в синтоистское святилище Мейдзи Дзингу, посвящённое императору и его супруге. Вечер отдадим стремительной Сибуе, где находятся самый оживлённый перекрёсток мира и памятник верному Хатико.
Праздник гортензий и побережье в Камакуре, ночь в рёкане с горячими онсэнами
Сегодня мы попрощаемся с Токио и направимся в Камакуру. Нашей целью будет храм Хаседера, где в это время года проводят праздник гортензий. Затем вдохнём освежающий бриз на побережье залива и поедем к берегам озера Кавагутико. По прибытии заселимся в традиционный рёкан на термальных источниках, где вы почувствуете себя настоящим японцем.
Озеро Кавагутико, канатная дорога к Кати-Кати
Движемся дальше. Мы погуляем по берегу озера Кавагутико, по канатной дороге поднимемся к горе Кати-Кати и полюбуемся панорамными видами на священную Фудзи. Будет немного свободного времени, а затем скоростной поезд доставит нас в следующий пункт — Киото.
Свободный день
Время для самостоятельных прогулок по Киото, рекомендации по интересным локациям даст гид.
Киото: Гион, Понтотё, чайная церемония
Весь день посвятим уютному Киото. Близкое знакомство с ним мы откроем прогулкой по Гиону — району проживания и работы гейш, где сохранилось много традиционных чайных домиков, — очень колоритно! Тут у нас также запланированы чайная церемония и променад у храма Киёмидзу-дэра (при желании можно облачиться в кимоно здесь вместо Токио). Погружение в атмосферу старой Японии продолжится в квартале Понтотё — пройдёмся вдоль набережной, рассматривая аутентичную архитектуру. Если захотите, поужинаем в национальном ресторане.
Встреча с монахами на священной горе Коя-сан, ночь в монастыре
Продолжаем путь. Сегодня доберёмся в префектуру Вакаяма, где у нас намечена встреча с монахами одной из обителей на священной горе Коя-сан. Вы погрузитесь в основы буддизма и узнаете, как тут строится быт. Также в монастыре мы останемся ночевать — уникальный опыт!
Самостоятельный отдых на Коя-сан, прогулка по Дотонбори в Осаке
До полудня будет свободное время. Рекомендуем прогуляться по горной дороге от комплекса Дандзё-Гаран до храма Дзисон-ин или побывать в саду у святилища Джимё-ин, где в этот период цветут гортензии. Потом переберёмся в Осаку и вечером пройдём по многолюдной улице Дотонбори с неоновыми вывесками, разнообразным стритфудом и атмосферой вечного праздника.
Возвращение домой
После выселения из отеля доставим вас к аэропорту Осаки и попрощаемся. По согласованию с организатором обратный рейс возможен из Токио.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Токио и обратно в ваш город из Осаки (консультируем и помогаем купить)
- Обеды и ужины
- Городские/курортные налоги
- Визовый сбор (при необходимости)
- Медицинская страховка