1 чел. По популярности 10 дней 1 отзыв Весна в Японии: большое путешествие в период цветения сакуры Посетить 8 городов от Токио до Хиросимы, погулять по красочным аллеям и паркам и обновиться в онсэне Начало: Токио, аэропорт, время зависит от рейсов «Сегодня посетим Музей скульптур под открытым небом» $3300 за человека На машине 12 дней Этноэкспедиция по острову Хонсю с посвящением в японские традиции Поучиться у ниндзя и самурая, поужинать с гейшей, прожить день как монах и оказаться на 2 праздниках Начало: Аэропорт Ханеда (Токио), после 14:30 «Мы посетим 7 городов и увидим их символы: памятник Хатико и музей TeamLab в Токио, самурайские замки Осаки и Химедзи, многочисленные святыни Камакуры, Киото, Нары, Никко» $5790 за человека На машине 11 дней Большое VIP-погружение в жизнь Японии с экспертом по кабуки и местными инсайдерами Изучить мегаполисы и деревни, отдохнуть в онсэнах, поужинать с гейшей, поучиться у самурая и повара Начало: Аэропорт Токио (Ханэда), 13:40 «Сходим в музей кимоно, изготовленные признанным во всём мире мастером Иттику Кубота» $7900 за человека Все туры Токио

