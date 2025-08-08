Весна в Японии: большое путешествие в период цветения сакуры
Посетить 8 городов от Токио до Хиросимы, погулять по красочным аллеям и паркам и обновиться в онсэне
Начало: Токио, аэропорт, время зависит от рейсов
«Сегодня посетим Музей скульптур под открытым небом»
24 мар в 08:00
$3300 за человека
Этноэкспедиция по острову Хонсю с посвящением в японские традиции
Поучиться у ниндзя и самурая, поужинать с гейшей, прожить день как монах и оказаться на 2 праздниках
Начало: Аэропорт Ханеда (Токио), после 14:30
«Мы посетим 7 городов и увидим их символы: памятник Хатико и музей TeamLab в Токио, самурайские замки Осаки и Химедзи, многочисленные святыни Камакуры, Киото, Нары, Никко»
17 окт в 14:00
$5790 за человека
Большое VIP-погружение в жизнь Японии с экспертом по кабуки и местными инсайдерами
Изучить мегаполисы и деревни, отдохнуть в онсэнах, поужинать с гейшей, поучиться у самурая и повара
Начало: Аэропорт Токио (Ханэда), 13:40
«Сходим в музей кимоно, изготовленные признанным во всём мире мастером Иттику Кубота»
26 ноя в 13:40
$7900 за человека
