Большое VIP-погружение в жизнь Японии с экспертом по кабуки и местными инсайдерами

Изучить мегаполисы и деревни, отдохнуть в онсэнах, поужинать с гейшей, поучиться у самурая и повара
Едем в Японию не просто изучать достопримечательности, а всесторонне углубляться в жизнь местных.

Помогут нам в этом сопровождающие: эксперт Кристина Огнева расскажет о кабуки, а инсайдеры — Аки Накагава и Вакано
Коно — научат готовить блюда и познакомят с искусством. Несколько дней мы посвятим Токио, съездим в Киото, Удзи, Нару, Канадзаву, Атами и деревушки в глуши.

Полюбуемся вышитыми вручную дизайнерскими кимоно, расслабимся в горячих открытых онсэнах, возьмём урок фехтования бамбуковым мечом у самурая, погладим священных оленей и побродим босиком по воде среди световых инсталляций TeamLab.

Окунёмся в калейдоскоп вкусов и впечатлений: попробуем мраморную говядину вагю в технике тэппанъяки и изысканную кухню кайсэки, пообедаем у подножия Фудзиямы и в компании ученицы гейши, понаблюдаем, как перетирают маття, и насладимся этим полезным чаем.

Путешествие пройдёт с исключительным комфортом: для вас забронированы современные отели с эстетичными панорамными номерами, некоторые из них — с собственным бассейном.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные рейсы:

ТУДА:
25 ноября, 18:55, вылет из Москвы (Шереметьево), в 7:10 прибытие в Пекин.
Пересадка 2 часа 5 минут.
26 ноября, 9:15, вылет из Пекина, в 13:40 прибытие в Токио.

ОБРАТНО:
6 декабря, 8:30, вылет из Токио, в 11:35 прибытие в Пекин.
Пересадка 2 часа 10 минут.
6 декабря, 13:45, вылет из Пекина, в 17:00 прибытие в Москву (Шереметьево).

Питание. Включены:

  • со 2-го дня — все завтраки в отелях
  • 2-й день — обед в ресторане высокой кухни, где подадут говядину вагю
  • 3-й день — мастер-класс по японской кухне с последующим обедом
  • 4-й день — обед, ужин-кайсэки
  • 5-й день — обед с майко
  • 7-й день — дегустация чая маття
  • 10-й день — гала-ужин

Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус (Mercedes-Benz Sprinter или аналогичный), поезда.

Возраст участников. 12+.

Виза. Оформляется бесплатно в посольстве или консульстве не менее чем за 2 недели до поездки. При оформлении через визовый центр необходимо самостоятельно оплатить сервисный сбор.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Японию

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня будет свободен — у вас будет время отдохнуть после долгого перелёта и акклиматизироваться.

Экспертом в туре выступит Кристина Огнева — большой любитель и знаток театра кабуки. Взглянуть на Страну восходящего солнца глазами местных помогут инсайдеры: Аки Накагава — специалист по домашней кухне — и Вакано Коно — исследователь русской культуры, профессор университета Васэда, автор книг о современном российском искусстве для японской аудитории.

2 день

Токио от Сибуи до Гиндзы с обедом в ресторане высокой кухни и визитом в театр кабуки

Начнём наше знакомство с Токио. Утро проведём в районе Сибуя, поднявшись на смотровую с видом на столицу, — лучший способ ощутить масштаб и энергию города, который никогда не спит.

Посетим синтоистское святилище Мэйдзи-дзингу, спрятанное в чаще вечнозелёного леса. Тут вы забудете, что находитесь в одном из крупнейших мегаполисов мира, и услышите щебет птиц со всех уголков Японии.

Обед запланирован в ресторане высокой кухни, где нас ждёт гастрономический шедевр — мраморная говядина вагю, приготовленная в технике тэппанъяки на раскалённой стальной поверхности. Настоящее искусство!

Затем отправимся в район Гиндза, один из самых дорогих в мире, — квадратный метр земли здесь стоит около 10 млн иен. Далее — погружение в мир кабуки с экспертом Кристиной Огневой. Вы узнаете о сюжетах и скрытых смыслах пьес, символике традиционных костюмов, интересных фактах. Также мы посетим галерею кабуки, где увидим историю театра в деталях, и посмотрим постановку.

Токио от Сибуи до Гиндзы с обедом в ресторане высокой кухни и визитом в театр кабукиТокио от Сибуи до Гиндзы с обедом в ресторане высокой кухни и визитом в театр кабукиТокио от Сибуи до Гиндзы с обедом в ресторане высокой кухни и визитом в театр кабукиТокио от Сибуи до Гиндзы с обедом в ресторане высокой кухни и визитом в театр кабуки
3 день

Гармония императорского сада, кулинарный мастер-класс с обедом, выставка современного искусства, вечер в квартале Синдзюку

Продолжим исследовать столицу. Окажемся в уголке тишины и гармонии — саду Синдзюку-гёэн, когда-то принадлежавшем императору и оформленном в японском, французском и английском стилях.

Окунёмся в мир аутентичной кухни — пройдём кулинарный мастер-класс от эксперта Аки Накагава и пообедаем приготовленными блюдами. Также вы узнаете, какие ингредиенты можно заменить без потери вкуса на доступные в России продукты, раскроете нюансы и секреты гастрономии.

Затем вместе с экспертом Вакано Коно посетим выставку в Национальном центре искусств. Вечер проведём в свете неона, гуляя по району небоскрёбов Синдзюку. Увидим 3D-кошку, заглянем в атмосферные бары, желающие смогут остаться тут или в караоке (в этом случае возвращение в отель самостоятельно на такси).

Гармония императорского сада, кулинарный мастер-класс с обедом, выставка современного искусства, вечер в квартале СиндзюкуГармония императорского сада, кулинарный мастер-класс с обедом, выставка современного искусства, вечер в квартале СиндзюкуГармония императорского сада, кулинарный мастер-класс с обедом, выставка современного искусства, вечер в квартале СиндзюкуГармония императорского сада, кулинарный мастер-класс с обедом, выставка современного искусства, вечер в квартале Синдзюку
4 день

Традиционная деревня у подножия Фудзи с обедом, музей кимоно, ужин-кайсэки, релакс в горячих онсэнах

Движемся дальше. До завтрака необходимо собрать чемоданы для отправки в отель в Киото, а с собой подготовить ручную кладь с вещами на 2 дня.

Первая цель на сегодня — посёлок Фудзикавагутико. Мы посетим традиционную японскую деревню на берегу озера: рассмотрим аутентичные дома с крышей из соломы, полюбуемся горой Фудзи, пообедаем.

Сходим в музей кимоно, изготовленные признанным во всём мире мастером Иттику Кубота. Это невероятной красоты костюмы — каждый выполнен вручную и уникален. Погуляем по берегу озера Кавагучико и поедем в Атами.

Заселимся в рёкан, поужинаем в высоком стиле кайсэки. Затем — релакс в спа-комплексе в горячих онсэнах на открытом воздухе, вода в которых благотворно влияет на кожу: питает, восстанавливает и омолаживает.
Обратите внимание. Для общих зон гостям предложат на выбор хлопковые халаты или пижамы и всё необходимое — полотенца, косметические средства для волос и лица, фены, одноразовые расчёски, бритвы; купальники/плавки и сланцы не понадобятся. Потребуется заклеить татуировки — без этого посещение источников запрещено законом.

Традиционная деревня у подножия Фудзи с обедом, музей кимоно, ужин-кайсэки, релакс в горячих онсэнахТрадиционная деревня у подножия Фудзи с обедом, музей кимоно, ужин-кайсэки, релакс в горячих онсэнахТрадиционная деревня у подножия Фудзи с обедом, музей кимоно, ужин-кайсэки, релакс в горячих онсэнах
5 день

Киото: храмы Киёмидзу-дэра, Рёандзи, Кинкаку-дзи, квартал гейш, обед с майко

Утренний поезд доставит нас в Киото. Более тысячи лет он был императорской столицей и до сих пор остаётся хранителем культуры — тут сохранилось множество объектов, сейчас внесённых в список ЮНЕСКО.

Мы посетим храм Киёмидзу-дэра на горном склоне, откуда открываются потрясающие панорамы. Пройдём по кварталу гейш Гион и пообедаем в компании майко (ученицы гейши), наслаждаясь изысканными блюдами и всё больше погружаясь в японские традиции.

Раскроем секреты сада камней при храме Рёандзи и полюбуемся изящным золотым павильоном Кинкаку-дзи — визитной карточкой Киото. Вечером — заселение в отель, отдых.

Киото: храмы Киёмидзу-дэра, Рёандзи, Кинкаку-дзи, квартал гейш, обед с майкоКиото: храмы Киёмидзу-дэра, Рёандзи, Кинкаку-дзи, квартал гейш, обед с майкоКиото: храмы Киёмидзу-дэра, Рёандзи, Кинкаку-дзи, квартал гейш, обед с майкоКиото: храмы Киёмидзу-дэра, Рёандзи, Кинкаку-дзи, квартал гейш, обед с майкоКиото: храмы Киёмидзу-дэра, Рёандзи, Кинкаку-дзи, квартал гейш, обед с майко
6 день

Киото: 1200 каменных Будд, бамбуковая роща, мастер-класс по кэндо от самурая

Ещё один день посвятим Киото. Сходим в уединённый храм Отаги Нэнбуцу-дзи на окраине, на территории которого установлены 1200 каменных статуй Будды — каждое изваяние имеет индивидуальное выражение лица и позу и непохоже на остальные. Погуляем в тени бамбука рощи Адасино.

Посетим самурайский мастер-класс по кэндо — искусству владения мечом. Под руководством инструктора вы освоите правильную стойку, точность движений и бросков.

Киото: 1200 каменных Будд, бамбуковая роща, мастер-класс по кэндо от самураяКиото: 1200 каменных Будд, бамбуковая роща, мастер-класс по кэндо от самураяКиото: 1200 каменных Будд, бамбуковая роща, мастер-класс по кэндо от самураяКиото: 1200 каменных Будд, бамбуковая роща, мастер-класс по кэндо от самурая
7 день

Храмы Удзи и Нары, священные олени, чайная церемония

Утро проведём в Удзи, известном старинными святынями и чайными плантациями. Побываем в храме Бёдо-ин, главном в городе. Его павильон, именуемый залом Феникса, выбит на монете в 10 иен. Зайдём в лавку, где для нас проведут мастер-класс по перетиранию маття и дегустацию. Пообедать можно в ресторане кайтен-зуси, где суши подают на конвейерной ленте (за доплату).

Следующий пункт нашего маршрута — Нара. Мы посетим грандиозный храм Тодай-дзи и встретим множество священных оленей, которые свободно бродят по улицам, дают себя гладить и кормить.

Храмы Удзи и Нары, священные олени, чайная церемонияХрамы Удзи и Нары, священные олени, чайная церемонияХрамы Удзи и Нары, священные олени, чайная церемонияХрамы Удзи и Нары, священные олени, чайная церемония
8 день

Храм Мёрюдзи и сад Кэнроку-эн в Канадзаве

Вновь сменим локацию — на поезде доберёмся в Канадзаву. Это город японской классики: самураи, гейши, чайные дома, замки, сады и храмы — всё можно найти здесь.

Мы начнём осмотр с Мёрюдзи, который благодаря сложной архитектуре прозвали храмом ниндзя: тут множество скрытых туннелей, секретных комнат, ловушек, лабиринтов для защиты от врагов.

Отдохнём в классическом саду Кэнроку-эн, сочетающем 6 элементов идеального японского парка — уединение, простор, условность, старину, панорамы и водные потоки. После — размещение в отеле.

Храм Мёрюдзи и сад Кэнроку-эн в КанадзавеХрам Мёрюдзи и сад Кэнроку-эн в КанадзавеХрам Мёрюдзи и сад Кэнроку-эн в КанадзавеХрам Мёрюдзи и сад Кэнроку-эн в Канадзаве
9 день

Сельский уют деревни Гокаяма

Попрощаемся с Канадзавой и направимся в этнодеревню Гокаяма. Погуляем среди крестьянских домиков, ощутим простоту и размеренность сельской жизни. Затем на поезде вернёмся в Токио.

Сельский уют деревни ГокаямаСельский уют деревни Гокаяма
10 день

Остров Одайба, музей TeamLab, финальный ужин

Финальный день в столице будет впечатляющим. Мы посетим остров Одайба, откуда открывается один из лучших видов на мегаполис и Радужный мост. Увидим копию статуи Свободы и сходим в музей цифрового искусства TeamLab Planets, где с помощью инсталляций, звуков, материалов воздействуют на все 5 чувств человека. На полу разлита вода — необходимо разуться, полотенца предоставляются. До вечера будет свободное время, а затем соберёмся на прощальный гала-ужин.

Остров Одайба, музей TeamLab, финальный ужинОстров Одайба, музей TeamLab, финальный ужинОстров Одайба, музей TeamLab, финальный ужинОстров Одайба, музей TeamLab, финальный ужин
11 день

Возвращение домой

Утром проводим вас в аэропорт к обратному рейсу и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$7900
1-местное размещение$9700
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, 4 обеда, 2 ужина, чайная дегустация
  • Все трансферы по маршруту, включая ж/д переезды
  • Сопровождение гидом, экспертом и местными инсайдерами
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Токио и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Страховка
  • Налоги за проживание в отелях (кроме Киото) и посещение горячих источников - оплачиваются на месте наличными
  • Визовый сбор (при необходимости)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио (Ханэда), 13:40
Завершение: Аэропорт Токио (Ханэда), к рейсу в 8:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Токио
Мы сами побывали в 123 странах, совершили более 250 поездок, организовали более 530 путешествий, с нами съездили более 10 000 человек. Так мы поняли, что многие люди любят познавать мир,
слушать лекции по истории, искусству, религии, биологии, географии, психологии и культуре, знакомиться с интересными личностями. Мы вдохновились этой идеей и основали собственный проект. С 2010 года наша команда создаёт авторские путешествия с экспертами в разных областях. Будучи новаторами в области интеллектуального туризма, мы постоянно ищем и претворяем в жизнь новые идеи и маршруты, знакомим вас с самыми интересными уголками Земли и людьми. Все путешествия уникальны по наполнению. Наша цель — удивлять! Наша миссия — развивать!

