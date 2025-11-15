Начнём наше знакомство с Токио. Утро проведём в районе Сибуя, поднявшись на смотровую с видом на столицу, — лучший способ ощутить масштаб и энергию города, который никогда не спит.

Посетим синтоистское святилище Мэйдзи-дзингу, спрятанное в чаще вечнозелёного леса. Тут вы забудете, что находитесь в одном из крупнейших мегаполисов мира, и услышите щебет птиц со всех уголков Японии.

Обед запланирован в ресторане высокой кухни, где нас ждёт гастрономический шедевр — мраморная говядина вагю, приготовленная в технике тэппанъяки на раскалённой стальной поверхности. Настоящее искусство!

Затем отправимся в район Гиндза, один из самых дорогих в мире, — квадратный метр земли здесь стоит около 10 млн иен. Далее — погружение в мир кабуки с экспертом Кристиной Огневой. Вы узнаете о сюжетах и скрытых смыслах пьес, символике традиционных костюмов, интересных фактах. Также мы посетим галерею кабуки, где увидим историю театра в деталях, и посмотрим постановку.