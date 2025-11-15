Помогут нам в этом сопровождающие: эксперт Кристина Огнева расскажет о кабуки, а инсайдеры — Аки Накагава и Вакано
Описание тура
Организационные детали
Рекомендованные рейсы:
ТУДА:
25 ноября, 18:55, вылет из Москвы (Шереметьево), в 7:10 прибытие в Пекин.
Пересадка 2 часа 5 минут.
26 ноября, 9:15, вылет из Пекина, в 13:40 прибытие в Токио.
ОБРАТНО:
6 декабря, 8:30, вылет из Токио, в 11:35 прибытие в Пекин.
Пересадка 2 часа 10 минут.
6 декабря, 13:45, вылет из Пекина, в 17:00 прибытие в Москву (Шереметьево).
Питание. Включены:
- со 2-го дня — все завтраки в отелях
- 2-й день — обед в ресторане высокой кухни, где подадут говядину вагю
- 3-й день — мастер-класс по японской кухне с последующим обедом
- 4-й день — обед, ужин-кайсэки
- 5-й день — обед с майко
- 7-й день — дегустация чая маття
- 10-й день — гала-ужин
Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус (Mercedes-Benz Sprinter или аналогичный), поезда.
Возраст участников. 12+.
Виза. Оформляется бесплатно в посольстве или консульстве не менее чем за 2 недели до поездки. При оформлении через визовый центр необходимо самостоятельно оплатить сервисный сбор.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Прибытие в Японию
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня будет свободен — у вас будет время отдохнуть после долгого перелёта и акклиматизироваться.
Экспертом в туре выступит Кристина Огнева — большой любитель и знаток театра кабуки. Взглянуть на Страну восходящего солнца глазами местных помогут инсайдеры: Аки Накагава — специалист по домашней кухне — и Вакано Коно — исследователь русской культуры, профессор университета Васэда, автор книг о современном российском искусстве для японской аудитории.
Токио от Сибуи до Гиндзы с обедом в ресторане высокой кухни и визитом в театр кабуки
Начнём наше знакомство с Токио. Утро проведём в районе Сибуя, поднявшись на смотровую с видом на столицу, — лучший способ ощутить масштаб и энергию города, который никогда не спит.
Посетим синтоистское святилище Мэйдзи-дзингу, спрятанное в чаще вечнозелёного леса. Тут вы забудете, что находитесь в одном из крупнейших мегаполисов мира, и услышите щебет птиц со всех уголков Японии.
Обед запланирован в ресторане высокой кухни, где нас ждёт гастрономический шедевр — мраморная говядина вагю, приготовленная в технике тэппанъяки на раскалённой стальной поверхности. Настоящее искусство!
Затем отправимся в район Гиндза, один из самых дорогих в мире, — квадратный метр земли здесь стоит около 10 млн иен. Далее — погружение в мир кабуки с экспертом Кристиной Огневой. Вы узнаете о сюжетах и скрытых смыслах пьес, символике традиционных костюмов, интересных фактах. Также мы посетим галерею кабуки, где увидим историю театра в деталях, и посмотрим постановку.
Гармония императорского сада, кулинарный мастер-класс с обедом, выставка современного искусства, вечер в квартале Синдзюку
Продолжим исследовать столицу. Окажемся в уголке тишины и гармонии — саду Синдзюку-гёэн, когда-то принадлежавшем императору и оформленном в японском, французском и английском стилях.
Окунёмся в мир аутентичной кухни — пройдём кулинарный мастер-класс от эксперта Аки Накагава и пообедаем приготовленными блюдами. Также вы узнаете, какие ингредиенты можно заменить без потери вкуса на доступные в России продукты, раскроете нюансы и секреты гастрономии.
Затем вместе с экспертом Вакано Коно посетим выставку в Национальном центре искусств. Вечер проведём в свете неона, гуляя по району небоскрёбов Синдзюку. Увидим 3D-кошку, заглянем в атмосферные бары, желающие смогут остаться тут или в караоке (в этом случае возвращение в отель самостоятельно на такси).
Традиционная деревня у подножия Фудзи с обедом, музей кимоно, ужин-кайсэки, релакс в горячих онсэнах
Движемся дальше. До завтрака необходимо собрать чемоданы для отправки в отель в Киото, а с собой подготовить ручную кладь с вещами на 2 дня.
Первая цель на сегодня — посёлок Фудзикавагутико. Мы посетим традиционную японскую деревню на берегу озера: рассмотрим аутентичные дома с крышей из соломы, полюбуемся горой Фудзи, пообедаем.
Сходим в музей кимоно, изготовленные признанным во всём мире мастером Иттику Кубота. Это невероятной красоты костюмы — каждый выполнен вручную и уникален. Погуляем по берегу озера Кавагучико и поедем в Атами.
Заселимся в рёкан, поужинаем в высоком стиле кайсэки. Затем — релакс в спа-комплексе в горячих онсэнах на открытом воздухе, вода в которых благотворно влияет на кожу: питает, восстанавливает и омолаживает.
Обратите внимание. Для общих зон гостям предложат на выбор хлопковые халаты или пижамы и всё необходимое — полотенца, косметические средства для волос и лица, фены, одноразовые расчёски, бритвы; купальники/плавки и сланцы не понадобятся. Потребуется заклеить татуировки — без этого посещение источников запрещено законом.
Киото: храмы Киёмидзу-дэра, Рёандзи, Кинкаку-дзи, квартал гейш, обед с майко
Утренний поезд доставит нас в Киото. Более тысячи лет он был императорской столицей и до сих пор остаётся хранителем культуры — тут сохранилось множество объектов, сейчас внесённых в список ЮНЕСКО.
Мы посетим храм Киёмидзу-дэра на горном склоне, откуда открываются потрясающие панорамы. Пройдём по кварталу гейш Гион и пообедаем в компании майко (ученицы гейши), наслаждаясь изысканными блюдами и всё больше погружаясь в японские традиции.
Раскроем секреты сада камней при храме Рёандзи и полюбуемся изящным золотым павильоном Кинкаку-дзи — визитной карточкой Киото. Вечером — заселение в отель, отдых.
Киото: 1200 каменных Будд, бамбуковая роща, мастер-класс по кэндо от самурая
Ещё один день посвятим Киото. Сходим в уединённый храм Отаги Нэнбуцу-дзи на окраине, на территории которого установлены 1200 каменных статуй Будды — каждое изваяние имеет индивидуальное выражение лица и позу и непохоже на остальные. Погуляем в тени бамбука рощи Адасино.
Посетим самурайский мастер-класс по кэндо — искусству владения мечом. Под руководством инструктора вы освоите правильную стойку, точность движений и бросков.
Храмы Удзи и Нары, священные олени, чайная церемония
Утро проведём в Удзи, известном старинными святынями и чайными плантациями. Побываем в храме Бёдо-ин, главном в городе. Его павильон, именуемый залом Феникса, выбит на монете в 10 иен. Зайдём в лавку, где для нас проведут мастер-класс по перетиранию маття и дегустацию. Пообедать можно в ресторане кайтен-зуси, где суши подают на конвейерной ленте (за доплату).
Следующий пункт нашего маршрута — Нара. Мы посетим грандиозный храм Тодай-дзи и встретим множество священных оленей, которые свободно бродят по улицам, дают себя гладить и кормить.
Храм Мёрюдзи и сад Кэнроку-эн в Канадзаве
Вновь сменим локацию — на поезде доберёмся в Канадзаву. Это город японской классики: самураи, гейши, чайные дома, замки, сады и храмы — всё можно найти здесь.
Мы начнём осмотр с Мёрюдзи, который благодаря сложной архитектуре прозвали храмом ниндзя: тут множество скрытых туннелей, секретных комнат, ловушек, лабиринтов для защиты от врагов.
Отдохнём в классическом саду Кэнроку-эн, сочетающем 6 элементов идеального японского парка — уединение, простор, условность, старину, панорамы и водные потоки. После — размещение в отеле.
Сельский уют деревни Гокаяма
Попрощаемся с Канадзавой и направимся в этнодеревню Гокаяма. Погуляем среди крестьянских домиков, ощутим простоту и размеренность сельской жизни. Затем на поезде вернёмся в Токио.
Остров Одайба, музей TeamLab, финальный ужин
Финальный день в столице будет впечатляющим. Мы посетим остров Одайба, откуда открывается один из лучших видов на мегаполис и Радужный мост. Увидим копию статуи Свободы и сходим в музей цифрового искусства TeamLab Planets, где с помощью инсталляций, звуков, материалов воздействуют на все 5 чувств человека. На полу разлита вода — необходимо разуться, полотенца предоставляются. До вечера будет свободное время, а затем соберёмся на прощальный гала-ужин.
Возвращение домой
Утром проводим вас в аэропорт к обратному рейсу и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$7900
|1-местное размещение
|$9700
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки, 4 обеда, 2 ужина, чайная дегустация
- Все трансферы по маршруту, включая ж/д переезды
- Сопровождение гидом, экспертом и местными инсайдерами
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Токио и обратно в ваш город
- Обеды и ужины вне программы
- Доплата за 1-местное размещение
- Страховка
- Налоги за проживание в отелях (кроме Киото) и посещение горячих источников - оплачиваются на месте наличными
- Визовый сбор (при необходимости)