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Авторский тур
10 дней
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в...
25 окт в 08:00
3 ноя в 08:00
203 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Палитра Японии: тур-знакомство со Страной восходящего солнца
Поучаствовать в чайной церемонии, узнать, как готовят саке и посетить футуристичный остров Одайба
Начало: Аэропорт Токио, время зависит от времени вашего пр...
3 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
$2 980 за человека
Авторский тур
12 дней
Сезон красных клёнов в Японии: Токио, Киото, Нара и Фудзияма
Прогуляться по садам в осенних красках, посетить резиденцию сёгунов и отдохнуть в японских термах
Начало: Аэропорт Нарита или Ханеда, после бронирования орг...
29 окт в 10:00
$1 500 за человека
Авторский тур
8 дней
Путешествие сквозь века: четыре города Страны восходящего солнца
Попытаться узнать будущее, увидеть локацию из «Мемуаров гейши» и лифт из Книги рекордов Гиннесса
Начало: Аэропорт Токио, с 08:00 до 20:30
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
$1 713 за человека
Авторский тур
8 дней
Многоликая Япония: современный Токио, религиозная Камакура и портовая Иокогама
Увидеть памятник Хатико, полюбоваться японским садом и отдохнуть в SPA-отеле на побережье
Начало: Аэропорт Токио, с 08:00 до 20:30
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
$1 236 за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей4 декабря 2023Мне очень понравилась концепция этого тура, и конечно же цена. За такую сумму предлагалась возможность увидеть все самое главное в
- ИИван27 ноября 2023Путешествие было замечательным! За такой короткий период столько посмотреть мне ещё не приходилось! Даже сейчас я вспоминаю и дополнительно читаю
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Индивидуальные»
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- Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
- Палитра Японии: тур-знакомство со Страной восходящего солнца
- Сезон красных клёнов в Японии: Токио, Киото, Нара и Фудзияма
- Путешествие сквозь века: четыре города Страны восходящего солнца
- Многоликая Япония: современный Токио, религиозная Камакура и портовая Иокогама
Сколько стоит тур в Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 авторских туров от 1 236 до 203 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.33 из 5
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