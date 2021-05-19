Полезная информация о Токусиме
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Местное время в Токусиме
07:0317
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇵 Япония
|Название города
|Токусима
|По-английски
|Tokushima
|Столица региона
|Токусима является столицей региона
|Население города
|267 345 чел.
|Аэропорт
|Токусима TKS
|Часовой пояс
|Asia/Tokyo
|Средняя высота
|3 м. от уровня моря
Где находится Токусима на карте
Токусима
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