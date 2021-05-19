Всё о Токусиме

Полезная информация о Токусиме

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Местное время в Токусиме
07:0317
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇵 Япония
Название городаТокусима
По-английскиTokushima
Столица регионаТокусима является столицей региона
Население города267 345 чел.
АэропортТокусима TKS
Часовой поясAsia/Tokyo
Средняя высота3 м. от уровня моря

Где находится Токусима на карте

Токусима фото города
Токусима

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