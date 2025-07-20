Найдено 3 экскурсии в категории « Активности » в Йокогаме на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 7 часов 2 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Прекрасный день в Йокогаме Откройте для себя уникальный мир Йокогамы, где история встречается с современностью. Насладитесь культурой и природой города Начало: У ресепшена вашего отеля $270 за всё до 5 чел. Пешая 4 часа 2 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Сад Санкейэн - оазис для эстетов Погрузитесь в атмосферу японской традиции в саду Санкейэн в Йокогаме. Уникальные здания и живописные виды ждут вас в этом оазисе для эстетов Начало: В районе станции JR Shibuya или Harajuku/ Meijijin... $380 за всё до 3 чел. На велосипеде 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. На велосипеде - по Йокогаме С ветерком прокатиться по нескольким районам и увидеть главные исторические достопримечательности $273 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Йокогамы Последние отзывы на экскурсии Y Yuri На велосипеде - по Йокогаме Шикарный тур - весело, интересно и с ветерком! За относительно короткое время экскурсии, можно увидеть и познакомиться с основными ландшафтными достопримечательностями Йокогамы. Ксения хорошо разбирается в истории города и интересно преподносит материал. Рекомендую однозначно!

I Igor На велосипеде - по Йокогаме Очень благодарны экскурсоводу Ксении за увлекательный и познавательный рассказ о городе. Маршрут выбран отличный. Чувствуется увлеченность Ксении своим делом и это добавляет особую ценность экскурсии.

Игорь, Андрей

Ответы на вопросы от путешественников по Йокогаме в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йокогаме Прекрасный день в Йокогаме Сад Санкейэн - оазис для эстетов На велосипеде - по Йокогаме В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Йокогаме в декабре 2025 Сейчас в Йокогаме в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 380. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5

Экскурсии на русском языке в Йокогаме (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 6 ⭐ отзывов, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль