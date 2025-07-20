Индивидуальная
Прекрасный день в Йокогаме
Откройте для себя уникальный мир Йокогамы, где история встречается с современностью. Насладитесь культурой и природой города
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Погрузитесь в атмосферу японской традиции в саду Санкейэн в Йокогаме. Уникальные здания и живописные виды ждут вас в этом оазисе для эстетов
На велосипеде - по Йокогаме
С ветерком прокатиться по нескольким районам и увидеть главные исторические достопримечательности
- YYuri20 июля 2025Шикарный тур - весело, интересно и с ветерком! За относительно короткое время экскурсии, можно увидеть и познакомиться с основными ландшафтными достопримечательностями Йокогамы. Ксения хорошо разбирается в истории города и интересно преподносит материал. Рекомендую однозначно!
- IIgor17 января 2025Очень благодарны экскурсоводу Ксении за увлекательный и познавательный рассказ о городе. Маршрут выбран отличный. Чувствуется увлеченность Ксении своим делом и это добавляет особую ценность экскурсии.
Игорь, Андрей
