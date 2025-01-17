Йокогама — город-порт, лежащий у холмов.
И передвигаться по нему на велосипедах, ловя морской бриз, — одно удовольствие! Я покажу, как поселение иностранцев превратилось в прекрасный современный город, который восстал из пепла, многое помнит, чтит традиции и устремлён в будущее. Поехали?
И передвигаться по нему на велосипедах, ловя морской бриз, — одно удовольствие! Я покажу, как поселение иностранцев превратилось в прекрасный современный город, который восстал из пепла, многое помнит, чтит традиции и устремлён в будущее. Поехали?
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Минато Мирай или «Порт Будущего». Здесь — самое высокое здание Йокогамы, множество магазинов и парк развлечений.
Парк Ямасита, где вы увидите бывшие кирпичные склады, современный пассажирский пирс Осанбаси с великолепными видами, старинный музей-корабль Хиномару.
Район Мотомачи, который славится красивыми видами на залив, кладбищем иностранцев и домами богатых переселенцев, живших здесь в 19 веке.
Чайна-таун с красочными колоритными улицами и великолепной уличной едой.
Кому подойдёт экскурсия
Активным людям, которые любят передвигаться много, но не пешком.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается аренда велосипеда — 1650 йен за сутки
- Из-за климатических характеристик и многолюдности района Минато Мирай экскурсия проводится рано утром или вечером — учитывайте это при бронировании
- Маршрут несложный — подойдёт людям с базовой физической подготовкой. Во время поездки предусмотрены остановки
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Йокогаме
Не могу поверить, что работаю гидом с 2004 года. За 20 лет исходила немало маршрутов. После травмы колена пересела на велосипед и теперь мои экскурсии проходят активно и с ветерком.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Igor
17 янв 2025
Очень благодарны экскурсоводу Ксении за увлекательный и познавательный рассказ о городе. Маршрут выбран отличный. Чувствуется увлеченность Ксении своим делом и это добавляет особую ценность экскурсии.
Игорь, Андрей
Игорь, Андрей
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