Ксения — ваш гид в Йокогаме

читать дальше Моё основное увлечение — лёгкая атлетика. Часто работаю волонтёром на разных спортивных мероприятиях. Любимый способ отдохнуть — повозиться с аквариумом. Дружу с миллионом увлечённых людей, считаю себя спецом по японскому быту. Обычно стараюсь донести до путешественников, что Япония — очень понятная, доступная, комфортная для любого путешествия страна. Надо просто сесть на велосипед.

Не могу поверить, что работаю гидом с 2004 года. За 20 лет исходила немало маршрутов. После травмы колена пересела на велосипед и теперь мои экскурсии проходят активно и с ветерком.