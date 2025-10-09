Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Йокогаме на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 2 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Сад Санкейэн - оазис для эстетов Погрузитесь в атмосферу японской традиции в саду Санкейэн в Йокогаме. Уникальные здания и живописные виды ждут вас в этом оазисе для эстетов Начало: В районе станции JR Shibuya или Harajuku/ Meijijin... $380 за всё до 3 чел. Пешая 5 часов 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Путешествие в Порт Будущего Откройте для себя Йокогаму - город, где традиции встречаются с современностью. Увлекательная экскурсия по кварталам и музеям ждёт вас и вашу семью $344 за всё до 4 чел. Пешая 7 часов 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Прекрасный день в Йокогаме Откройте для себя уникальный мир Йокогамы, где история встречается с современностью. Насладитесь культурой и природой города Начало: У ресепшена вашего отеля $270 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Йокогамы

