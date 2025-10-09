Индивидуальная
до 3 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Погрузитесь в атмосферу японской традиции в саду Санкейэн в Йокогаме. Уникальные здания и живописные виды ждут вас в этом оазисе для эстетов
Начало: В районе станции JR Shibuya или Harajuku/ Meijijin...
Завтра в 11:00
11 окт в 07:00
$380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Порт Будущего
Откройте для себя Йокогаму - город, где традиции встречаются с современностью. Увлекательная экскурсия по кварталам и музеям ждёт вас и вашу семью
5 ноя в 12:00
6 ноя в 09:00
$344 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прекрасный день в Йокогаме
Откройте для себя уникальный мир Йокогамы, где история встречается с современностью. Насладитесь культурой и природой города
Начало: У ресепшена вашего отеля
10 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
$270 за всё до 5 чел.
