посмотрели всё, что связано с появлением европейцев в Японии после того, как страна открылась после самоизоляции, посетили место захоронения российских моряков на Иностранном кладбище, прошлись по торговой улице Мотомати и поехали в Сад Санкейэн. Сад огромный, очень красивый, Аэлита организовала нам возможность выпить матчу и полюбоваться клёнами. Потом мы прогулялись по набережной и завершили экскурсию в музее рамена. Хотим сказать большое спасибо) ❤️