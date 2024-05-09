Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Йокогаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Йокогаме на русском языке, цены от $273. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Минато Мирай - символ Йокогамы
На машине
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Минато Мирай - символ Йокогамы
Йокогама удивляет сочетанием традиций и современности. Минато Мирай - это культурный центр с уникальной архитектурой и видами на залив
Начало: На станции Йокогама или Сакурагичё
«Погуляете по живописной и ухоженной набережной, рассмотрите гигантский мост Йокогама Бэй Бридж, оцените вечернюю иллюминацию района и, по желанию, покатаетесь на аттракционах в парке «Космо Ворлд»»
11 дек в 10:30
13 дек в 10:30
$360 за всё до 4 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Погрузитесь в атмосферу японской традиции в саду Санкейэн в Йокогаме. Уникальные здания и живописные виды ждут вас в этом оазисе для эстетов
Начало: В районе станции JR Shibuya или Harajuku/ Meijijin...
«Все перевезённые сооружения и постройки – в гармонии с окружающей их природой, мостиками и беседками, прудами и холмами, бамбуковой рощей и небольшим водопадом»
11 дек в 12:00
12 дек в 11:00
$380 за всё до 3 чел.
На велосипеде - по Йокогаме
На велосипеде
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
На велосипеде - по Йокогаме
С ветерком прокатиться по нескольким районам и увидеть главные исторические достопримечательности
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$273 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    9 мая 2024
    Минато Мирай - символ Йокогамы
    Мы действительно провели великолепный день, понравилось все, большое спасибо!
  • А
    Алексей
    19 апреля 2023
    Сад Санкейэн - оазис для эстетов
    Лучший гид всех времен и народов! Спасибо Миле огромное, всем очень рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    10 мая 2014
    Сад Санкейэн - оазис для эстетов
    Были с Милой в саду Санкейэн 8 мая. Экскурсия очень понравилась своей самобытностью, непринужденностью, ощущением причастности к Японии. Сад великолепен!
    читать дальше

    Мила очень профессиональный, корректный и обаятельный гид. Японию знает и любит и продолжает познавать что-то новое постоянно. Очень рекомендуем всем, кому не подходят традиционное "толкание" в группах на "топовых" туриститческих местах.

