Индивидуальная
до 4 чел.
Минато Мирай - символ Йокогамы
Йокогама удивляет сочетанием традиций и современности. Минато Мирай - это культурный центр с уникальной архитектурой и видами на залив
Начало: На станции Йокогама или Сакурагичё
«Погуляете по живописной и ухоженной набережной, рассмотрите гигантский мост Йокогама Бэй Бридж, оцените вечернюю иллюминацию района и, по желанию, покатаетесь на аттракционах в парке «Космо Ворлд»»
11 дек в 10:30
13 дек в 10:30
$360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Погрузитесь в атмосферу японской традиции в саду Санкейэн в Йокогаме. Уникальные здания и живописные виды ждут вас в этом оазисе для эстетов
Начало: В районе станции JR Shibuya или Harajuku/ Meijijin...
«Все перевезённые сооружения и постройки – в гармонии с окружающей их природой, мостиками и беседками, прудами и холмами, бамбуковой рощей и небольшим водопадом»
11 дек в 12:00
12 дек в 11:00
$380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На велосипеде - по Йокогаме
С ветерком прокатиться по нескольким районам и увидеть главные исторические достопримечательности
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$273 за всё до 6 чел.
- ССергей9 мая 2024Мы действительно провели великолепный день, понравилось все, большое спасибо!
- ААлексей19 апреля 2023Лучший гид всех времен и народов! Спасибо Миле огромное, всем очень рекомендуем!
- ННаталья10 мая 2014Были с Милой в саду Санкейэн 8 мая. Экскурсия очень понравилась своей самобытностью, непринужденностью, ощущением причастности к Японии. Сад великолепен!
